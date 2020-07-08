China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао

China Mobile и Huawei успешно завершили первый в отрасли пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао провинции Шаньдунь. Решение продемонстрировало убедительные преимущества для построения сетей - упрощенную архитектуру, повсеместное полностью оптическое соединение, сверхнизкую задержку и возможность настройки полосы пропускания без сбоев. При этом стоимость Liquid OTN оказалась выгоднее других решений, в результате чего технология становится доступной не только крупным компаниям, но и средним и малым предприятиям.

По мере развития 5G, ускоряется цифровизация различных экономических отраслей. Предприятия в финансовых, правительственных, медицинских и образовательных сферах меняют операционные и бизнес-модели. Такие клиенты, в частности крупные компании и государственные организации, которые работают в стратегически важных областях и с критическими для функциональности приложениями, предъявляют повышенные требования к выделенным сетевым линиям. Это побуждает операторов связи по всему миру расширять свое присутствие на корпоративном рынке.

Корпоративные клиенты обращают особое внимание на качество выделенных линий и требуют дифференцированных SLA (соглашений об уровне обслуживания), стабильную и безопасную работу сетей, гибкую модель предоставления пакетов услуг, низкую стоимость и быстрый сервис. Например, безопасность и надежность наиболее важны для государственных заказчиков и организаций, работающих в сфере финансов и ценных бумаг. Некоторые клиенты предъявляют четкие требования по физическому изолированию каналов и технологии Hard-pipe. Клиенты, занятые в сфере ценных бумаг, высоко ценят низкие задержки и готовы платить за высокое качество. Например, чтобы уменьшить задержку с 4,6 мс до 0,63 мс, фирмы, торгующие фьючерсами, готовы платить Shanghai Telecom цену в восемь раз больше, чем в среднем по рынку. Напротив, для малых и средних предприятий цена является одним из решающих факторов. В целом, быстрое предоставление (1-2 дня), возможность расширения полосы пропускания и функция онлайн самообслуживания являются общими требованиями всех предприятий.

Существующие технологии передачи данных по выделенным линиям страдают от ограничений. Технология MSTP/SDH: Технология достаточно зрелая и надежная, но полоса пропускания предоставляет нам скорость передачи данных от 2 Мбит/с до 622 Мбит/с, это означает, что емкость недостаточна и ее трудно расширить. Технология PON – это дешевая технология доступа по выделенной линии. Ее недостатки заключаются в малой полосе пропускания и невозможности E2E передачи. Необходима коллаборация с другими технологиями в metro- и магистральных сетях для полной передачи услуг частной линии.

Технология L2/L3 VPN: не поддерживает эксклюзивную полосу пропускания для сервисов выделенных линий. Это приемлемо для малых и средних предприятий, интернет-компаний и некоторых правительственных учреждений, которые не пользуются услугами, требующими низкую задержку.

Технология OTN: преимущества технологии в высокой пропускной способности и надежности. В данном случае используется технология передачи данных по выделенной линии связи ODUk. OTN предназначен для услуг с высокой степенью гранулярности (GE или выше). Подходит для крупных компаний, например, OTT вендоров и IDC.

Технология WDM: обеспечивает высокую пропускную способность, большую емкость, прозрачную передачу и сверхнизкую задержку. Технология передает услуги выделенной линии на уровне длин волн, которые изолированы друг от друга и могут быть расширены отдельно. Это подходит для высококачественных частных линий с высокой пропускной способностью.

Данные технологии различаются по степени детализации услуг и типам портов, что приводит к сложной сетевой архитектуре, запутанному сетевому взаимодействию, неэффективной эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M). Кроме того, высокая стоимость частных выделенных линий OTN / WDM снижает спрос на рынке, особенно на пропускную способность 100 Мбит / с или выше. Однако потенциальный спрос на выделенные линии премиум-класса с технологией hard-pipes, низкой задержкой, высокой доступностью и наивысшим уровнем безопасности огромен, особенно среди государственных и финансовых заказчиков, а также крупных корпоративных клиентов.

Кроме того, малые и средние предприятия также должны увеличивать пропускную способность, но в конечном итоге они выбирают решения для выделенных линий с меньшей степенью гранулярности из-за высокой стоимости. Оптика, как основная часть сетей передачи данных, эволюционирует от инфраструктурных сетей к сетям передачи сервисов, и нуждается в модернизации для удовлетворения потребностей корпоративных клиентов.

Будучи важным партнером компаний по всему миру, Huawei стремится создать ведущее глобальное решение для оптических сетей и сотрудничать с игроками разных уровней, способствуя процветанию отрасли. С этой целью Huawei запустила решение Liquid OTN нового поколения, которое «наследует» преимущества OTN/WDM hard pipes и определяет высокую степень гранулярности пропускной способности для удовлетворения рыночного спроса на узкополосные, высококачественные и доступные выделенные линии. Это увеличит базу клиентов из разных отраслей экономики.

Новый «гибкий» контейнер OSUflex позволяет обеспечить пропускную способность от 2 Мбит / с вместо традиционных 1,25 Гбит / с (ODU0). Поэтому Liquid OTN может адаптироваться практически ко всем гранулярностям обслуживания, таким как SDH, PDH, ETH и хранилище. Используя архитектуру коммутации Quark, Liquid OTN может заменить несколько технологий передачи, уменьшая занимаемое место на 70% и энергопотребление на 50%, а также упрощая сетевую архитектуру. Это обеспечивает оптимальную стоимость за бит и качество обслуживания.

Повсеместное полностью оптическое соединение: управление слайсами на основе технологии искусственного интеллекта позволяет использовать каналы с пропускной способностью 2 Мбит/с или ее кратными значениями. Длина волны со 100 Гбит/с может поддерживать 1000 сервисных соединений, а одно оптоволокно может реализовать 480 000 жестких слайсов, увеличивая максимальное количество сервисных соединений в 12,5 раза, чтобы обеспечить повсеместное оптическое соединение и создать прочную оптическую базу для полностью подключенного, интеллектуального мира.

Сверхнизкая задержка: технология цветового выделения временных интервалов используется для реализации точной адресации. Это упрощает механизм мэппинга, уменьшает количество уровней обработки, обеспечивает дифференцированные уровни задержки и снижает показатели задержки каждого участка на 70 %. Таким образом, Liquid OTN поддерживает чувствительные к задержкам сценарии, такие как финансовые транзакции, автономное управление, интеллектуальное производство и коллективные вычисления в крупных центрах обработки данных. Карта iMaster NCE обеспечивает визуализацию, управляемость, контроль и гарантию задержки, позволяя операторам предоставлять пакеты услуг различных уровней задержки.

Настройка полосы пропускания без сбоев: Встроенный усовершенствованный алгоритм поддерживает настройку пропускной способности без потерь от 2 Мбит/с до 100 Гбит/с для удовлетворения различных потребностей, сокращает продолжительность сквозной регулировки до 10 секунд и обеспечивает полноценную работу сетевых ресурсов. Кроме того, бизнес-модель «плати по мере роста» предлагает большую гибкость и улучшенное управление пропускной способностью, экономя бюджет клиентов до копейки.

Будучи фундаментом цифровой экономики, полностью оптические сети охватят всё больше отраслей. Liquid OTN, являясь ключевой технологией, получает широкое признание на рынке. В декабре 2019 года Китайская ассоциация стандартов связи (CCSA) одобрила инвестиции в стандарт OTN следующего поколения. В феврале 2020 года China Mobile и Huawei успешно завершили первый в отрасли пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао провинции Шаньдунь.

Передача видео. Сочетание растущих скоростей, снижения цен и увеличивающейся распространенности гигабитной широкополосной связи приведет к масштабному коммерческому применению иммерсивных и интерактивных видео услуг, как например облачная виртуальная реальность. Чтобы обеспечить качественный клиентский опыт, Huawei разработала полностью оптическое решение для передачи и доступа OLT + OTN. Используя Liquid OTN, решение предоставляет эксклюзивные каналы к облаку для пользователей VR. Высокая пропускная способность, низкая задержка и нулевая потеря пакетов поддерживают широкое коммерческое применение облачной VR.

Передача данных по сетям 5G: коммерческие сети 5G строятся по всему миру. По сравнению с 4G, 5G предлагает сверхвысокие скорости, повсеместные соединения и ультранизкую задержку, облегчая строительство полностью подключенного мира. Решение IP+Optical transmission от компании Huawei использует Liquid OTN для поддержания слайсов как на оптическом, так и на электрическом уровнях. Технологии soft pipe и hard pipe адаптируются к различным типам сервисов и требуемой гранулярности и поддерживают дифференцированные соглашения об уровне обслуживания (SLA), стимулируя развитие инноваций и услуг на базе 5G.

В будущем Huawei продолжит трудится над созданием ведущих мировых решений, вести инновационную деятельность по оптическому транспортному решению Liquid OTN и предлагать доступные выделенные линии премиального качества для каждой отрасли, помогая операторам максимизировать ценность их бизнеса и способствовать развитию полностью оптической сетевой экосистемы.