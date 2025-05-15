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Schneider Electric Systeme Electric SystemeHD
Контроллеры SystemeHD применяются для обеспечения требуемых параметров воздуха, температуры и давления воды, поддержания заданной температуры воздуха в помещениях, автоматизации приточно-вытяжных вентиляционных установок и тепловых пунктов.
УПОМИНАНИЯ
Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 143 5
|АРМО ГК - АРМО-Системы 300 3
|АРМО ГК 152 1
|Microsoft Corporation 24823 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
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