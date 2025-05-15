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Schneider Electric Systeme Electric SystemeHD

Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeHD

Контроллеры SystemeHD применяются для обеспечения требуемых параметров воздуха, температуры и давления воды, поддержания заданной температуры воздуха в помещениях, автоматизации приточно-вытяжных вентиляционных установок и тепловых пунктов.

УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 «Систэм Электрик» оснастит образовательный комплекс в «Сколково» современным оборудованием 1
07.10.2024 В новой версии ПО SystemeHD Works реализована возможность настройки широковещательного BACnet/IP-трафика 2
22.04.2024 Новая версия ПО SystemeHD Works с улучшениями в FBD-программировании и коммуникации по BACnet IP 2
12.02.2024 Улучшения в среде разработки SystemeHD Works: FBD-программирование с вложенными вызовами функций 2
25.12.2023 Первая версия среды разработки SystemeHD Works с FBD-программированием для систем автоматизации 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 143 5
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АРМО ГК 152 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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