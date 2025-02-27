«Systeme Platform – это отечественная разработка - российское программное обеспечение для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения, созданная с учетом особенностей российского рынка на основе международной экспертизы команды Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России). Программная платформа является аналогом AVEVA Platform и позволит заказчикам осуществить бесшовный переход с продуктов AVEVA и Schneider Electric.