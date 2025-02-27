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Schneider Electric Systeme Electric Systeme Platform
«Systeme Platform – это отечественная разработка - российское программное обеспечение для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения, созданная с учетом особенностей российского рынка на основе международной экспертизы команды Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России). Программная платформа является аналогом AVEVA Platform и позволит заказчикам осуществить бесшовный переход с продуктов AVEVA и Schneider Electric.
Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 2
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