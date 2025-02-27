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Schneider Electric Systeme Electric Systeme Platform


«Systeme Platform – это отечественная разработка - российское программное обеспечение для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения, созданная с учетом особенностей российского рынка на основе международной экспертизы команды Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России). Программная платформа является аналогом AVEVA Platform и позволит заказчикам осуществить бесшовный переход с продуктов AVEVA и Schneider Electric. 


27.02.2025 Системы зданий Музейного комплекса в Верхней Пышме модернизированы на базе оборудования «Систэм Электрик» 1
29.11.2024 «Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года 1
01.10.2024 «Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры 1
30.06.2023 Алексей Кашаев, «Систэм Электрик»: На параллельный импорт не полагаемся, мы продолжаем развивать российское производство 1
19.10.2022 «Систэм электрик» представила российское ПО для автоматизации промышленных и гражданских объектов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 131 4
Schneider Electric 575 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 2
Потенциал 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 404 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
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Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeSet 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme MVnex 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeSine 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeRS - SystemeRSF 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - Systeme VPIS 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - AtlasDesign 5 1
Бибик Дмитрий 2 1
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Россия - ПФО - Марий Эл Республика 412 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5132 2
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 1
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Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 301 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4048 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
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