«Систэм Электрик» представила компактные модули расширения HM0004A для контроллеров серии SystemeHD

Пополнение в линейке продуктов SystemeHD российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) – модули расширения HM0004A для контроллеров систем автоматизации зданий. Новинка обеспечивает наращивание интерфейсов контроллера четырьмя дополнительными аналоговыми выходами AO, через которые реализуется управление исполнительными устройствами (приводами) системы ОВиК. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

При этом модуль расширения HM0004A рассчитан на подключение к контроллеру через RS-485 и работу по протоколу BACnet MS/TP или Modbus RTU. Производитель предоставляет фирменную гарантию на модуль расширения для контроллера два года, а его срок службы составляет порядка 10 лет.

Представленные модули расширения, как и контроллеры серии SystemeHD, рассчитаны для автоматизации элементов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) в составе тепловых пунктов, приточно-вытяжных вентиляционных установок и т.п. Модель HM0004A совместима с фирменными контроллерами HD0904, HD1407, HD1407E и HD1407S от Systeme Electric, а также аналогами других брендов. Все оборудование SystemeHD, включая модуль расширения для контроллера HM0004A, может работать под управлением ПО Systeme Platform в рамках системы BMS (Building Management System) и открыто для интеграции.

Подключение модуля расширения HM0004A к контроллеру автоматизации осуществляется через интерфейс RS-485 с помощью специализированного кабеля, а также следует устанавливать терминаторы 120 Ом. При этом порт RS-485 на модуле и RS-485-2 на контроллерах SystemeHD имеют встроенный терминатор 120 Ом, который можно подключать или отключать нажатием кнопки EOL. Каждый модуль расширения для контроллера HM0004A имеет четыре аналоговых выхода AO, индивидуально конфигурируемых как выход тока 4-20 мА или выход напряжения 0-10 В постоянного тока. Эти выходы добавляются к штатным входам/выходам BACnet контроллера и могут использоваться для передачи команд на исполнительные устройства, такие как приводы клапанов и воздушных заслонок, вентиляторы и т.д. Режим работы для каждого аналогового выхода модуля расширения выбирается индивидуально.

Простота установки HM0004A в шкаф автоматизации на монтажную панель или на 35-миллиметровую DIN-рейку обеспечивается за счет компактного корпуса модуля расширения, который выполнен из пластика и имеет защиту класса IP20. Работа на шине RS-485 по протоколу BACnet MS/TP или Modbus RTU позволяет разместить модуль расширения как рядом с контроллером, так и на значительном удалении от него. Обновление программной прошивки модуля расширения реализуется через интерфейс бесплатного ПО SystemeHD Works, как и индивидуальная настройка каждого из четырех аналоговых выходов модуля HM0004A.

Новый модуль расширения для контроллера Systeme Electric HM0004A уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».