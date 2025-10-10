«Систэм Электрик» представила флагманские решения для автоматизации и диспетчеризации зданий

«Систэм Электрик» представила комплексное решение для автоматизации зданий – ПО класса SCADA Systeme Platform и Systeme Building Operation, внесенное в Реестр российского ПО Минцифры России. Компания продемонстрировала на примере кампуса МГСУ возможности программного обеспечения по визуализации и диспетчеризации на уровне всех объектов и отдельных зданий. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Systeme Platform предназначено для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации масштабных объектов гражданского строительства, включая кампусы образовательных учреждений, аэропортовые комплексы, а также крупные административные и культурные сооружения, такие как Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве. Ключевыми преимуществами Systeme Platform являются простота внедрения и обслуживания, высокая производительность, возможность проводить глубокий анализ исторических данных и данных в реальном времени, расширенные возможности интеграции со сторонними системами и мессенджерами, бесшовное масштабирование и другие.

Systeme Building Operation применяется для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов. Платформа отличается быстрой скоростью внедрения, простотой эксплуатации, а также расширенными возможностями видео, безопасности, интеграции с ИТ и глубокой аналитики.