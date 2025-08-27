Systeme Building Operation разработано Центром инноваций Systeme Soft (входит в состав Группы компаний «Систем Электрик»). Это российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов.