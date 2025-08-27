Разделы

Systeme Building Operation, SBO SystemeFS


Systeme Building Operation разработано Центром инноваций Systeme Soft (входит в состав Группы компаний «Систем Электрик»). Это российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов.

УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Systeme Electric выводит защиту объектов на новый уровень 3
20.01.2025 Отечественная BMS-система Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизации зданий включена в Реестр российского ПО 1
27.12.2024 Как обеспечить безопасность и эффективность зданий в условиях импортозамещения BMS 4
26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 2
23.12.2024 Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» внесено в реестр Минцифры России 1
22.07.2024 Новая российская платформа Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизированных систем управления зданием 1

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 154 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 13 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 316 2
АРМО ГК 164 2
Schneider Electric 583 2
Telegram Group 2368 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5117 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2237 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 141 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 444 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 21 1
Потенциал 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7847 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 479 1
Северсталь ПАО - Severstal 535 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1098 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 137 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 44 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 34 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12469 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3239 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2083 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32812 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31196 5
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 431 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14250 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6018 4
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 554 4
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 150 4
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 72 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25410 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26501 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 369 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8889 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1113 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11639 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 554 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4245 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1500 2
Система жизнеобеспечения 155 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21769 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7052 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1338 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5059 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11862 1
Web-client - Веб-клиент 224 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13143 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 58 1
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 156 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5775 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1105 1
Оповещение и уведомление - Notification 5128 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1372 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1447 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 909 1
IP-сеть - MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 41 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12082 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1534 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 338 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 33 2
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeAC 2 2
Linux OS 10578 1
Microsoft Windows 16092 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 489 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB - SystemePact ACB 9 1
Schneider Electric - Systeme Electric - MultiTrack 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Smart-Save Online SRT - серия однофазных источников бесперебойного питания 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeBotz - SystemeBotzAC 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - CoolFlow 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeGutr 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SуstemeLogic 6 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SystemeComf 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ArtGallery 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeSig 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Excelente 4 1
Ладыгин Николай 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152419 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9638 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4231 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1302 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5273 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50118 1
Энергетика - Energy - Energetically 5371 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2853 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25293 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6155 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 981 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1507 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30936 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17006 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5875 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10405 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
МЭИ - Московский энергетический институт 152 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 27 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2544 1
Сайт: