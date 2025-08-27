Systeme Electric выводит защиту объектов на новый уровень

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) анонсировала решение для централизованного управления различными системами безопасности, включая системы контроля доступа, пожарной и охранной сигнализации и автоматизации инженерных коммуникаций зданий. Представленная интегрированная система безопасности (ИСБ) строится на оборудовании Systeme Electric и имеет модульную структуру, что позволяет создавать оптимальные комбинации функциональных модулей, добавляя или удаляя отдельные ее компоненты. Программной платформой такого решения служит фирменное ПО Systeme Building Operation с децентрализованной распределенной архитектурой и дружественным пользовательским интерфейсом. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Подсистема контроля доступа и охранной сигнализации Systeme AC является распределенной (сетевой) и многопользовательской, и строиться на базе контроллеров AC-C8, которые рассчитаны на обслуживание до 200 000 пользователей и 200 тыс. событий (с расширением до 400 тыс. пользователей/событий по запросу), поддерживают до 10 тыс. уровней доступа и до 300 форматов карт. Каждый контроллер обеспечивает подключение до 8/16 считывателей по Wiegand и OSDP соответственно, а также до 16 охранных модулей и до трех пультов по RS485. Стоит отметить, что интегрированная система безопасности Systeme Electric может быть расширена путем добавления драйверов оборудования и наращивания функционала клиентских модулей.

Обеспечение пожарной безопасности в рамках интегрированной платформы Systeme Electric ложится на современную адресно-аналоговую систему раннего обнаружения возгораний нового поколения со встроенной системой оповещения 2-го типа. Ядром этой системы является пожарная станция SystemeFS-7600, которая разработана и сертифицирована для российского рынка и полностью соответствует требованиям СП 484.1311500.2020. Она поддерживает подключение до 7,632 тыс. адресных устройств и может объединяться в единую аппаратную сеть с такими же станциями для обслуживания площадей до 380 тыс. кв. м. Благодаря таким особенностям SystemeFS-7600, интегрированная система безопасности поддерживает высокий уровень пожарной защиты.

Оборудование Systeme Electric для автоматики, включая свободно программируемые модульные полевые контроллеры, различные контрольно-измерительные приборы, исполнительные устройства и цифровые термостаты, также можно встроить в интегрированную систему безопасности и комплексно управлять системами отопления, освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха и т.д. При этом интегрированная система безопасности взаимодействует с устройствами автоматики по протоколу BACnet, который снижает затраты на программирование и дает более широкие возможности масштабирования, по сравнению с промышленными протоколами, такими как Modbus.

Системообразующим элементом интегрированного решения Systeme Electric является ПО Systeme Building Operation (SBO) для диспетчеризации и автоматизации инженерных систем зданий и сооружений. Оно представляет собой IoT/IIoT платформу класса SCADA четвертого поколения. На базе этого программного продукта интегрированная система безопасности строится в кратчайшие сроки: «из коробки» доступны журналы событий, аварий и задач, функции навигации и работы с векторной графикой. Для удобства проектировщиков и пользователей в интерфейсе SBO текущие и архивные данные и процессы отображаются в виде мнемосхем, трендов и таблиц, а вывод данных возможен на несколько мониторов.