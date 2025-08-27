Разделы

OSDP Open Supervised Device Protocol Открытый протокол контролируемых устройств


УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Systeme Electric выводит защиту объектов на новый уровень 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
14.06.2022 OCS предлагает системы контроля доступа и идентификации Parsec 1
03.06.2019 HID Global представила AR Reader Tool для интеграторов, инсталляторов и консультантов 1
20.09.2012 Платформа iClass SE обзавелась картами доступа iClass Seos и поддержкой протокола OSDP 2
30.06.2011 Microsoft: Office 365 будет надежнее BPOS 1
21.12.2010 Lenel выпустила однодверный контроллер доступа LNL-2210 2
10.10.2007 Lenel выпустил интеллектуальную систему контроля доступа 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

OSDP и организации, системы, технологии, персоны:

HID Global - HID Corporation 121 3
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 2
Microsoft Corporation 25019 1
Dell EMC 5059 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 484 1
Открытые технологии 709 1
Quest Software 41 1
АТ бюро 7 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 1
Parsec 17 1
Motorola Indala 3 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
ISBC Group - ISBC Telecom - Лоджик Телеком 4 1
Главстрой 17 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 33 1
Capital Group 76 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 500 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6177 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 917 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1372 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3060 4
СКУД - Wiegand - Виганд - интерфейс связи между устройством чтения идентификатора (карточки) и контроллером, применяемый в системах контроля и управления доступом 27 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25410 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2602 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7500 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3708 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14211 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10000 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 2
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 58 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21769 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22297 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14173 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31196 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6551 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11830 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25088 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10824 2
Пропускная способность - Bandwidth 1801 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1534 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 804 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4730 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1447 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 944 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 427 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 385 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12519 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4584 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2198 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5014 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28554 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1014 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30183 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25191 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 859 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6729 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8409 1
Apple iOS 8094 2
HID Global iCLASS SE - iClass Seos 21 2
HID AR Reader Tool 1 1
Microsoft Office 365 965 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Google Android 14447 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 36 1
TrustZone VPN 12 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 86 1
Nvidia SLI 163 1
Релвест НПО - ParsecNET - Интегрированная система безопасности 2 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 27 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel LNL 3 1
Carney Stephen - Карни Стивен 1 1
Панов Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 152419 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52925 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1181 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18172 1
Россия - СФО - Новосибирск 4530 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44847 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 751 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 881 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 3
Образование в России 2461 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2212 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2758 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30936 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10405 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50118 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6654 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5463 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7723 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5875 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5752 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8087 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6193 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3512 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1507 1
ZDnet 661 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
ТГУ - Томский государственный университет 201 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 267 1
MIPS Securika 9 1
