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Schneider Electric Systeme Electric SystemeGutr



26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
05.11.2024 «Систэм Электрик» выпустила трехфазный ИБП для нефтегаза, тяжелой промышленности и медицины 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 516 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeAC 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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