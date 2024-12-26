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Schneider Electric Systeme Electric SystemeAC



26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Потенциал 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
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Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB 8 1
Schneider Electric - Systeme Electric - MultiTrack 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Smart-Save Online SRT - серия однофазных источников бесперебойного питания 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeBotz - SystemeBotzAC 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - CoolFlow 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeGutr 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SуstemeLogic 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SystemeComf 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ArtGallery 2 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 6 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
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