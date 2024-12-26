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Schneider Electric Systeme Electric CoolFlow

Schneider Electric - Systeme Electric - CoolFlow

Чиллеры CoolFlow подходят для   центров обработки данных (ЦОД), обеспечивают  охлаждение серверного оборудования, одновременно минимизируя энергопотребление и углеродный след. Вся линейка CoolFlow сертифицирована и представлена двумя модельными рядами: чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе спиральных компрессоров холодопроизводительностью от 30 до 700 кВт, чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе винтовых компрессоров холодопроизводительностью от 300 до 1500 кВт.


26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
01.08.2024 «Систэм Электрик» выводит на рынок новую линейку чиллеров CoolFlow 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 2
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Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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