Schneider Electric Systeme Electric CoolFlow
Чиллеры CoolFlow подходят для центров обработки данных (ЦОД), обеспечивают охлаждение серверного оборудования, одновременно минимизируя энергопотребление и углеродный след. Вся линейка CoolFlow сертифицирована и представлена двумя модельными рядами: чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе спиральных компрессоров холодопроизводительностью от 30 до 700 кВт, чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе винтовых компрессоров холодопроизводительностью от 300 до 1500 кВт.
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