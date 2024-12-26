Schneider Electric - Systeme Electric - CoolFlow

Чиллеры CoolFlow подходят для центров обработки данных (ЦОД), обеспечивают охлаждение серверного оборудования, одновременно минимизируя энергопотребление и углеродный след. Вся линейка CoolFlow сертифицирована и представлена двумя модельными рядами: чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе спиральных компрессоров холодопроизводительностью от 30 до 700 кВт, чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе винтовых компрессоров холодопроизводительностью от 300 до 1500 кВт.