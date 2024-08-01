«Систэм Электрик» выводит на рынок новую линейку чиллеров CoolFlow

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выводит на российский рынок новую линейку чиллеров CoolFlow, которая обладает возможностями для адаптации под индивидуальные требования заказчика.

Чиллеры CoolFlow подходят для современных центров обработки данных (ЦОД), обеспечивают надежное охлаждение серверного оборудования, одновременно минимизируя энергопотребление и углеродный след.

Вся линейка CoolFlow сертифицирована и представлена двумя модельными рядами: чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе спиральных компрессоров холодопроизводительностью от 30 до 700 кВт, чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе винтовых компрессоров холодопроизводительностью от 300 до 1500 кВт.

Ключевым преимуществом CoolFlow является возможность кастомизации. Гибкость конструктивного решения позволяет адаптировать чиллеры к индивидуальным требованиям каждого проекта, оптимизируя их для конкретных условий эксплуатации. Благодаря модульной конструкции CoolFlow легко масштабируется, позволяя создавать системы различной мощности, от небольших до крупных дата-центров. Чиллеры серии CoolFlow могут применяться не только для строительства и эксплуатации ЦОДов, но и в отраслях промышленности, а также для создания микроклимата в офисах и бизнес-центрах.

Для выполнения требований заказчика и подключения устройства к различному оборудованию возможно изменение стандартных размеров чиллера и добавление дополнительных характеристик, например, выбор двойного или раздельного ввода питания, насосная группа (1 / 1+1 / 1 с VSD / 1+1 c VSD), источник бесперебойного питания на контроллер, расходомер, накопительный бак, сетевые карты RS485 или SNMP, металлические сетчатые фильтры на теплообменники, фланцевое присоединение или Victaulic.

Линейка обладает рядом технических преимуществ. Встроенный гидромодуль, включающий в себя все необходимые компоненты для выполнения всего лишь одного подключения к чиллеру без необходимости внешних подключений к вспомогательному оборудованию, например, насосам, сокращает сроки ввода в эксплуатацию.

Предустановленный на заводе зимний комплект гарантирует непрерывную работу чиллера при температурах окружающей среды до -45оС. Кроме того, они обладают возможностью установки высоконапорных насосов в соответствии с требованиями проекта.

«Систэм Электрик» предоставляет комплексную сервисную поддержку оборудования на каждом этапе его жизненного цикла – от пуско-наладочных работ до технического обслуживания, диагностики, ремонта и модернизации. На сервисном складе «Систэм Электрик» поддерживаются на постоянной основе весь необходимый комплект запасных частей и принадлежностей для минимизации времени простоя на объектах.