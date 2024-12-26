«Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продолжает развивать собственные заводы полного цикла, инвестировать в НИОКР и разрабатывать новые решения. В 2024 г. «Систэм Электрик» представила 61 новый продукт и повысила уровень локализации производства по наиболее критичным технологиям, востребованным отечественными потребителями. Девять новых продуктов включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. В их числе – цифровой блок защиты и управления воздушными выключателями (электронный расцепитель) SystemeLogic X, разработанный НТЦ «Механотроника» совместно с «Лабораторией Касперского». Это ключевой компонент автоматических выключателей для защиты сетей низкого напряжения SystemePact ACB. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Платформа Systeme Building Operation включена в реестр российского ПО Минцифры России. Это российское ПО класса SCADA для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов. Таким образом, уже пять решений от «Систэм Электрик» входят в этот реестр.

Энергетика

Производство автоматических выключателей SystemePact ACB, которые востребованы в отраслях промышленности, предъявляющих повышенные требования к надежности, было начато на заводе «СЭЗЭМ».

Расширен ассортимент популярной серии модульного оборудования City9 Set, пришедшей на смену Easy9 от Schneider Electric. Серию пополнили автоматические выключатели 6кА и дифференциальные автоматы 6кА, модульные контакторы, а также аксессуары: гребенчатые шины и клеммная заглушка.

Продолжается масштабная трансформация бренда Dekraft, дополняющего единый портфель продуктов компании «Систэм Электрик». Результатом этой работы стало расширение продуктового портфеля и повышение технологического уровня решений, в том числе, оборудования конечного распределения, компонентов автоматизации, низковольтного силового оборудования и светотехники. Также был представлен шкаф распределительный низкого напряжения, во всем конструктиве которого применяются аппараты бренда Dekraft.

Автоматизация

В области автоматизации компания «Систэм Электрик» представила преобразователь частоты SystemeVar Hertz, разработанный с учетом требований отечественного рынка, систему управления комфортом SystemeComf, комнатные термостаты SystemeRT, промышленные коммутаторы SystemeSwitch, систему СКУД SystemeAC, светосигнальную арматуру SystemeSig SB7, новую станцию управления пожарной сигнализацией SystemeFS-7600 и другие продукты.

Электроустановочные изделия

В 2024 г. стартовали продажи новой серии розеток и выключателей ArtGallery. Серия ArtGallery полностью разработана в России, производится из отечественных компонентов.

Серия ArtGallery была дополнена новым поколением розеток с быстрозажимными клеммами, технология производства которых была впервые освоена на заводе «Потенциал». Она облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий.

Кроме того, «Систэм Электрик» расширила существующий ассортимент и представила целый ряд новых продуктов, включая теплый пол Step Turbo и Step Balance, систему трековых розеток MultiTrack.

Инженерная инфраструктура ЦОД

«Систэм Электрик» продолжила курс на импортозамещение ИТ-решений, в основе которых лежит опыт работы под брендом APC by Schneider Electric и собственные разработки. Это, в частности, новая серия однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) Smart-Save Online SRT 5-10K IEC, локализованный модульный трехфазный ИБП Excelente VS, трехфазный ИБП для нефтегаза, тяжелой промышленности и медицины SystemeGutr, новая линейка чиллеров CoolFlow и система автоматизации ЦОД SystemeBotz

Сервис

Сервисное предложение было расширено и теперь также включает в себя решение «Удаленный эксперт» на базе технологий дополненной реальности, сервисы продленной гарантии, аудита и оценки состояния ЦОД, а также модернизации модульных ИБП MPRS Smart.

Реализованные проекты

«Систэм Электрик» и «Россети Московский регион» подписали соглашение об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании.

Продукты и комплексные решения «Систэм Электрик» применяются в важнейших отраслях такими компаниями, как СИБУР, «Полиметалл», «Северсталь», «Росатом», Сбербанк и др. В числе многочисленных проектов – поддержка формирования энергетической инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала», развитие сети магазинов X5 Group, создание умных складов компании «Глория Джинс», строительство международного индустриального парка «Великий камень», технологическое обеспечение крупных медицинских центров, включая НМИЦ хирургии им. Вишневского.

Технологические и научные партнерства

За 2024 г. «Систэм Электрик» расширила взаимодействие с ведущими технологическими партнерами в различных областях.

Компания представила подход к импортозамещению компонентов объектов критической информационной инфраструктуры. Это программно-аппаратные комплексы – серверы и рабочие станции, включенные в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, с отечественной операционной системой Astra Linux и решениями семейства Kaspersky Industrial CyberSecurity. Совместно с «Лабораторией Касперского» также был продемонстрирован подход к созданию кибериммунных терминалов релейной защиты.

«Систэм Электрик» реализует ряд комплексных проектов с ведущими вузами, которые направлены на сотрудничество в научной сфере, подготовку кадров и поддержку студентов в освоении востребованных специальностей. Для этого были подписаны соглашения о сотрудничестве с Национальным исследовательским институтом «МЭИ», Санкт-Петербургским горным университетом и Грозненским государственным нефтяным техническим университетом.