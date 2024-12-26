SystemeBotz – масштабируемая система активного мониторинга, предназначенная для защиты помещений, технологического и ИТ-оборудования от различных факторов риска. Продукт является типовым решением сетевого мониторинга серверных комнат, узлов связи и ЦОД. Устройство мониторинга SystemeBotz устанавливается в ИТ-стойку и позволяет подключить различные типы датчиков Systeme Electric: температуры и влажности, точечных и ленточных протечек, положения двери, дыма и пожара, наличия напряжения и датчики типа «сухой контакт».

SystemeBotzAC – система контроля и управления доступом, разработанная для защиты ИТ-стоек, которая в режиме реального времени осуществляет мониторинг факторов риска физического воздействия и несанкционированного доступа к ИТ-инфраструктуре.