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Schneider Electric Systeme Electric SystemeBotz SystemeBotzAC


SystemeBotz – масштабируемая система активного мониторинга, предназначенная для защиты помещений, технологического и ИТ-оборудования от различных факторов риска. Продукт является типовым решением сетевого мониторинга серверных комнат, узлов связи и ЦОД. Устройство мониторинга SystemeBotz устанавливается в ИТ-стойку и позволяет подключить различные типы датчиков Systeme Electric: температуры и влажности, точечных и ленточных протечек, положения двери, дыма и пожара, наличия напряжения и датчики типа «сухой контакт».

SystemeBotzAC –  система контроля и управления доступом, разработанная для защиты ИТ-стоек, которая в режиме реального времени осуществляет мониторинг факторов риска физического воздействия и несанкционированного доступа к ИТ-инфраструктуре.

 


26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
04.07.2024 Первое семейство продуктов для мониторинга и автоматизации инфраструктуры ЦОД от «Систэм Электрик» 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
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Schneider Electric - Systeme Electric - DCGuard 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeAC 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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