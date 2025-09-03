Системное обеспечение DCGuard – это программная платформа верхнего уровня, которая в режиме реального времени собирает, хранит и визуализирует параметры работы инженерной инфраструктуры объекта. Программная платформа имеет набор средств информирования пользователя об инцидентах и аварийных событиях на инженерной инфраструктуре объекта.