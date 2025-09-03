Получите все материалы CNews по ключевому слову
Schneider Electric Systeme Electric DCGuard DC Guard
Системное обеспечение DCGuard – это программная платформа верхнего уровня, которая в режиме реального времени собирает, хранит и визуализирует параметры работы инженерной инфраструктуры объекта. Программная платформа имеет набор средств информирования пользователя об инцидентах и аварийных событиях на инженерной инфраструктуре объекта.
УПОМИНАНИЯ
03.09.2025
«Систэм Электрик» приняла участие в переводе ЦОД «ФосАгро» на отечественное оборудование и ПО
04.07.2024
Первое семейство продуктов для мониторинга и автоматизации инфраструктуры ЦОД от «Систэм Электрик»
