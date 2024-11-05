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«Систэм Электрик» выпустила трехфазный ИБП для нефтегаза, тяжелой промышленности и медицины

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) выводит на рынок новую серию промышленных трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) SystemeGutr.

Серия предназначена для применения в топливно-энергетическом комплексе, тяжелой промышленности, медицине и других отраслях, имеющих дополнительные требования к степени защиты оборудования из-за особенностей окружающей среды и типов нагрузки.

SystemeGutr построены по принципу модульной архитектуры, что позволяет производить горячую замену силовых компонентов. Мощность может варьироваться от 50 до 150 кВА/кВт. Повышенная степень защиты (IP31) и наличие встроенного трансформатора позволяют устанавливать ИБП в промышленных помещениях, а единичный коэффициент мощности по выходу (PF=1) дает возможность рассчитывать необходимый уровень защиты для текущей инфраструктуры без лишних трат.

Благодаря широкому диапазону входных параметров (от 190 до 520 В), высокой перегрузочной способности и сейсмостойкости устройство отлично подходит для применения в сложных условиях.

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Цифровизация

Также в числе преимуществ: КПД до 95,5% в режиме двойного преобразования, компактные силовые модули с высотой 3U, поддержка свинцово-кислотных и литиевых батарей, быстрый заряд батарей благодаря усиленному зарядному устройству, возможность установки встроенного трансформатора.

ИБП имеет цветной сенсорный дисплей и встроенный комплект автоматов защиты (MBS).

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