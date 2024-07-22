Новая российская платформа Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизированных систем управления зданием

«АРМО-Системы» представила полностью отечественное программное решение Systeme Building Operation (SBO) от компании Systeme Electric («Систэм Электрик») для организации полнофункциональной автоматизированной системы управления зданием BMS (Building Management System). SBO – это IoT/IIoT платформа класса SCADA четвертого поколения, разработанная российской аккредитованной ИТ-компанией Systeme Soft («Систэм Софт»). За счет единой интерпретируемой среды как для разработки, в том числе, многопользовательской, так и для исполнения, на базе ПО SBO может быть построена система управления зданием в максимально сжатые сроки, и, в дальнейшем, будет выполняться эффективная диспетчеризация подконтрольных систем. Платформа SBO масштабируется, позволяет создавать различные сценарии и скрипты для автоматизации и подходит для контроля объектов техническими средствами без участия человека. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Возможностей у платформы Systeme Building Operation много – наряду с тем, что на ее основе создается полнофункциональная автоматизированная система управления зданием, обеспечиваются также централизованный менеджмент всех инженерных систем, подсистем охраны и безопасности, контроль работы технологического оборудования на производстве, мониторинг показателей электроэнергии и управления энергосетями. На базе этой платформы возможно создание встраиваемых систем (локальные панели управления, шкафы автоматизации), объектовых специализированных и комплексных систем управления либо зонтичных систем мониторинга. Такой функционал позволяет использовать Systeme Building Operation на самых разных объектах, включая бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, финансовые учреждения, гостиницы, ЦОДы, логистические центры, производственные объекты, ТЭК и т.д.

Ядром платформы Systeme Building Operation (SBO) является центральный сервер, обеспечивающий взаимодействие с контроллерами разных типов, поставку драйверов, работу с тэгами и генерацию аварийных сигналов. Для управления периферийным оборудованием применяются пограничные серверы (Edge-компоненты) с упрощенной конфигурацией серверной части, которые отвечают за промежуточную обработку данных от автоматизируемых приборов и связь с центральным сервером. При этом интерактивное взаимодействие между пользователями и программной платформой системы управления зданием обеспечивает ПО «Клиент» с графическим интерфейсом и встроенной средой разработки, а также web-клиент и мобильное приложение.

Высокая скорость внедрения системы диспетчеризации инженерного оборудования (до одной недели для крупных проектов) со всем функционалом, предусмотренным техническим заданием, – одно из преимуществ Systeme Building Operation. Для удобства проектировщиков и пользователей системы управления зданием оптимизированы рабочие инструменты: текущие и архивные данные и процессы отображаются в виде мнемосхем, трендов и таблиц, имеется встроенная библиотека готовых графических элементов и предусмотрена возможность создания пользовательских визуальных объектов и импорта графики в формате SVG, поддерживается режим вывода данных на несколько мониторов, а навигация осуществляется с помощью настраиваемого бокового меню и вкладок, расположение которых можно конфигурировать.

Широкие возможности интеграции системы управления зданием SBO с различными системами жизнеобеспечения, охраны и безопасности, обеспечиваются благодаря поддержке множества протоколов связи, включая Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, OPC UA и SNMP. Например, для интеграции в систему камер видеонаблюдения используется прикладной протокол RTSP. Для рассылки уведомлений, связанных с событиями в автоматизированной системе управления зданием Systeme Building Operation, применяется сервис Telegram и электронная почта. Поддерживается импорт информации из различных источников, включая сторонние URL-страницы.

Аналитический функционал в Systeme Building Operation реализован на базе редактора BI, который позволяет строить информационные панели (дашборды) и формировать отчеты любой глубины и сложности. Работа с событиями, происходящими в рамках системы управления зданием, осуществляется с помощью готовых журналов, в которых регистрируются все происшествия, аварии, поставленные задачи и протоколируются действия, предпринятые операторами. События могут фиксироваться как автоматически по программируемым условиям, так и вручную одним или несколькими уполномоченными сотрудниками службы эксплуатации здания.

Новая программная платформа для систем управления зданием Systeme Building Operation уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».