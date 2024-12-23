Ладыгин Николай
Ладыгин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
|Кашаев Алексей 18 2
|Курпеков Дмитрий 1 1
|Бадалов Армен 3 1
|Полозкова Елена 1 1
|Рогалев Николай 25 1
|Шмаков Роман 17 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
|МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
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