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Ладыгин Николай



23.12.2024 Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» внесено в реестр Минцифры России 1
31.10.2024 «Систэм Электрик» и «Лаборатория Касперского» представили подход к созданию кибериммунных терминалов релейной защиты 2
01.10.2024 «Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры 1
06.03.2024 «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики 1
17.05.2023 Schneider Electric оставила наследникам своего бизнеса в России убытков на 7 миллиардов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Ладыгин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 11 3
Потенциал 2 2
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Schneider Electric 575 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 398 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - WebScadaMT 2 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Kaspersky OS 124 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 1
Кашаев Алексей 18 2
Курпеков Дмитрий 1 1
Бадалов Армен 3 1
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Рогалев Николай 25 1
Шмаков Роман 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 24 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Образование в России 2191 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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