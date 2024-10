«Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) продемонстрировала подход к импортозамещению компонентов объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Решение включает в себя отечественное программное обеспечение Systeme Platform и WebScadaMT, внесенное в Реестр российского ПО Минцифры России, а также разработки партнеров «Систэм Электрик». Это программно-аппаратные комплексы – серверы и рабочие станции, включенные в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, с отечественной операционной системой Astra Linux и решениями семейства Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Kaspersky Industrial CyberSecurity — специализированная платформа для промышленной безопасности. В ее основе лежат два взаимосвязанных ключевых компонента — Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes (защита панелей оператора, рабочих станций и серверов) и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (мониторинг безопасности промышленной сети). Эти два решения благодаря нативной интеграции позволяют реализовать базовые сценарии XDR. KICS for Nodes передает телеметрию с конечных точек в KICS for Networks, обогащая данные об инвентаризации узлов и событиях информационной безопасности.

Универсальная платформа Systeme Platform разработана Центром инноваций Systeme Soft компании «Систэм Электрик». Это российское программное обеспечение уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОД, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности с легким внедрением и удобным обслуживанием.

WebScadaMT – это программный комплекс для организации автоматизированных систем управления технологическим процессом подстанций и распределительных сетей. Программный комплекс разработан НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»).

Программный комплекс WebScadaMT предназначен для создания автоматизированных систем управления электроснабжением энергоемких предприятий, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления подстанциями, систем сбора и передачи информации, систем телемеханики подстанционного оборудования.

Встроенные механизмы защиты информации Systeme Platform и сертифицированные наложенные средства защиты информации (СрЗИ), в т.ч. KICS, обеспечивают необходимый уровень защищенности обрабатываемой информации. Для оперативного отслеживания потенциальных инцидентов в сети и на устройствах систем управления реализована интеграция событий информационной безопасности с СрЗИ в SCADA.

Совместимость СрЗИ с программными комплексами «Систэм Электрик» подтверждена проведенными испытаниями и сертификатами.

«Локализация изначально стала одним из стратегических приоритетов для «Систэм Электрик». Мы вложили массу ресурсов в разработку собственных технологий и продуктов, российское происхождение которых подтверждено записями в реестрах Минпромторга и Минцифры России. Но охватить все направления и сделать это быстро и качественно в одиночку невозможно, поэтому мы также объединяем усилия с лидерами в своих областях. Результатом всей этой работы стали комплексные решения, которые успешно замещают зарубежные аналоги и решают наиболее актуальные задачи, такие как цифровизация и обеспечение кибербезопасности различных объектов энергетики, промышленности и критичной инфраструктуры», – отметил первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Николай Ладыгин.

«Сегодня спрос на программно-аппаратные комплексы российского производства стабильно высок. Kaspersky Industrial Cybersecurity — это основа экосистемы для промышленной кибербезопасности, которая позволяет выстраивать эффективную защиту индустриального сегмента с опорой на многолетнюю международную экспертизу и протестированные технологии. Уверены, что наш совместный ПАК с "Систэм Электрик” решит поставленные заказчиками задачи и сделает предприятия более защищенными», — сказала Марина Усова, директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России.