Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePLC

SystemePLC IO200 – масштабируемая система, которая позволяет подбирать необходимое количество и тип сигналов для управления технологическим оборудованием и системами автоматизации. Она обеспечивает высокий уровень производительности в сочетании с управляющим контроллером любого производителя. Система SystemePLC IO200 состоит из соединенных между собой островов ввода/вывода. В состав каждого острова входит коммуникационный модуль, различные модули ввода/вывода, а также при необходимости функциональные модули. Один остров может содержать до 32 модулей (до 1024 сигналов). Их можно свободно комбинировать в зависимости от требуемой конфигурации.

УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 Программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 «Систэм Электрик» доступны клиентам «АРМО-Системы» 1
02.02.2024 «Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

