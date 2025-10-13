Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePLC

SystemePLC IO200 – масштабируемая система, которая позволяет подбирать необходимое количество и тип сигналов для управления технологическим оборудованием и системами автоматизации. Она обеспечивает высокий уровень производительности в сочетании с управляющим контроллером любого производителя. Система SystemePLC IO200 состоит из соединенных между собой островов ввода/вывода. В состав каждого острова входит коммуникационный модуль, различные модули ввода/вывода, а также при необходимости функциональные модули. Один остров может содержать до 32 модулей (до 1024 сигналов). Их можно свободно комбинировать в зависимости от требуемой конфигурации.