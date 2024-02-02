«Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о запуске системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200, которая предназначена для сбора, обработки и передачи сигналов управляющему контроллеру по коммуникационной сети. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

SystemePLC IO200 – это масштабируемая система, которая позволяет гибко подбирать необходимое количество и тип сигналов для управления технологическим оборудованием и системами автоматизации. Она обеспечивает высокий уровень производительности в сочетании с управляющим контроллером любого производителя.

SystemePLC IO200

Система SystemePLC IO200 состоит из соединенных между собой островов ввода/вывода. В состав каждого острова входит коммуникационный модуль, различные модули ввода/вывода, а также при необходимости функциональные модули. Один остров может содержать до 32 модулей (до 1024 сигналов). Их можно свободно комбинировать в зависимости от требуемой конфигурации.

Передача информации контроллеру верхнего уровня осуществляется по одной из коммуникационных сетей, в зависимости от типа коммуникационного модуля каждого острова.

SystemePLC IO200 включает в себя коммуникационные модули для следующих протоколов связи: Modbus RTU, CANopen, Profibus DP, которые поддерживают такой тип сетевых топологий «Шина»; а также Ethernet IP, Profinet, EtherCAT и Modbus TCP, поддерживающие типы «Кольцо», «Звезда» и «Шина».

В состав предложения входят различные модули дискретного (на 8, 16, 32 канала) и аналогового (на 4 и 8 каналов) ввода/вывода. Модуль связи Modbus RTU Master позволяет управлять дополнительными периферийными устройствами.

Для создания и загрузки конфигурации острова ввода/вывода бесплатно поставляется программное обеспечение SystemeIO Config Tool.

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Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии и автоматизации. Компания интегрирует технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, «Систэм Электрик» предлагает клиентам и партнерам единую экосистему продуктов и решений SystemeOne на базе российского программного обеспечения.

Компания производит и продает оборудование, решения и ПО под собственными брендами (Systeme Electric, Механотроника, Dekraft, Systeme Soft) и оказывает сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг. Продукция компании соответствует международным стандартам качества.

В группу компаний «Систэм Электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ, г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис).