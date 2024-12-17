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RJ-45 Ethernet



17.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж трех новых ноутбуков Machcreator 1
15.11.2024 Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж 1
21.05.2024 «Мосгортранс» покупает отечественные сервера почти на полмиллиарда 2
18.04.2023 Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже 1
24.01.2022 Новый монитор Philips 243S1 1
17.09.2020 Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM 1
23.01.2019 Acer представила ноутбук TravelMate B114-21 для учебных заведений 1
04.08.2015 Лучшие планшеты на Windows: выбор ZOOM 1
13.05.2013 Иду на стыковку: обзор "походного" ноутбука с док-станцией Acer Travelmate P633 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

RJ-45 Ethernet и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
ДОК 828 3
Dell EMC 5027 2
Microsoft Corporation 24625 2
Lenovo Group 2292 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Apple Inc 12101 1
HP Inc. 5685 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Philips 2053 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Nvidia Corp 3487 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2344 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Мосгортранс ГУП 120 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14387 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 4
DDR - Double data rate 2730 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6039 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 684 3
Наушники - Headphones 3999 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Док-станция - Docking station 527 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 760 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12484 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1400 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 3
Microsoft Windows 10 1758 2
Microsoft Windows 15657 2
Intel Core i - Cерия процессоров 514 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 183 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 2
Intel HD Graphics - графический процессор 214 2
Microsoft Windows 11 537 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
Philips LowBlue 5 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Google Android 13994 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Office 365 940 1
Intel NUC - Next Unit of Computing - мини-ПК 37 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Intel Turbo Boost Technology 210 1
Apple Mac mini - неттоп 184 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 1
Acer ComfyView 74 1
Microsoft Metro UI 31 1
Philips EasyRead 11 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Microsoft Windows Autopilot 12 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Acer ProShield 3 1
AMD A - мобильный чип начального уровня поколения Stoney Ridge для хромбуков 3 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 29 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 1
Intel Wireless Display 52 1
Philips S - Серия мониторов 1 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Казахстан - Республика 5526 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Физика - Градус Цельсия 288 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 91 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 76 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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