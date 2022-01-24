Новый монитор Philips 243S1

Под брендом Philips анонсирован монитор 243S1, созданный для повседневной работы. Устройство получило IPS-панель (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) с разрешением Full HD, возможность подключения USB-C и многие другие функции, а также полноценную встроенную док-станцию.

Благодаря док-станции USB-C Philips 243S1 заряжает ноутбук, подключается к нему и передает данные одновременно. Тонкий реверсивный разъем USB-C обеспечивает простое подключение при помощи одного кабеля и гарантирует сверхскоростную передачу данных, а также одновременное подключение и подзарядку (на мощности до 65 Вт) прямо с монитора. USB-C также обеспечивает простое последовательное подключение для конфигураций с несколькими дисплеями. Рабочее пространство при этом становится более чистым и не перегруженным проводами.

Philips 243S1

Наряду с новым стандартом USB-C, Philips 243S1 также оснащен встроенным разъемом RJ-45 Ethernet, а также разъемами HDMI 1.4, DP 1.2 и четырьмя USB-A для простого подключения любых периферийных устройств и других гаджетов.

Новая модель оснащена подставкой SmartErgo Base, благодаря которой монитор можно наклонить (+25/-5 градусов), повернуть (+180/-180 градусов) и отрегулировать высоту (до 130 мм).

Монитор Philips 243S1 соответствует стандарту TÜV Rheinland Eye Comfort, предотвращая напряжение глаз в результате снижения количества бликов. Устройство также предлагает широкие углы обзора, чтобы избежать ухудшения качества изображения при просмотре с разных сторон. Работать с монитором удобно благодаря технологии Flicker-Free, режимам LowBlue Mode и EasyRead, при котором чтение с дисплея аналогично чтению с бумаги.

Монитор Philips 243S1 появится в продаже в январе 2022 г. по рекомендованной розничной цене 28 607 руб.