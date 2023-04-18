Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже

В России начались продажи новых устройств «Яндекса» для умного дома. Уже сегодня пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а датчики — по 1990 руб. До конца апреля 2023 г. продажи стартуют в Белоруссии и Казахстане. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь пользователи могут купить целый набор устройств «Яндекса» для умного дома. Они могут объединить колонку с «Алисой» с датчиками и другими устройствами, чтобы они сами заботились о комфорте — например, автоматически включали свет в прихожей, когда кто-то входит, следили за микроклиматом в детской или сообщали о приходе гостей. Многие сценарии будут работать без интернета: новые устройства «Яндекса» общаются между собой напрямую, по протоколу Zigbee, поэтому стабильнее работают и быстрее включаются.

С помощью датчиков удобно следить за тем, что происходит дома. Например, если поставить датчики открытия окон на даче, вы сможете посмотреть в приложении, закрыты ли они. А чтобы вовремя узнавать о неполадках, удобно настроить пуш-уведомления. Тогда, например, датчик протечки сообщит, если на полу окажется вода. Подписчики «Плюса» могут также подключить уведомления по телефону и смс.

Новые устройства «Яндекса» для умного дома

В будущем, когда появятся устройства с универсальным протоколом Matter, на который планируют перейти мировые производители умного дома, «Яндекс» автоматически обновит софт на новом «Максе» и «Хабе» — не придется покупать новые. Ожидается, что Matter решит проблему несовместимости устройств разных брендов. А значит, не нужно будет думать, подойдет ли выбранное устройство к экосистеме вашего умного дома.

Новая «Станция макс»

Новый «Макс» с Zigbee — это самая мощная умная колонка «Яндекса» с LED-экраном, трехполосным звуком и видео в 4К. Пользователи смогут наслаждаться объемным звуком и смотреть видео в высоком качестве. А благодаря протоколу Zigbee, к новому «Максу» можно подключать больше устройств и автоматизировать работу умного дома.

Колонка снабжена пятью динамиками общей мощностью 65 Вт, имеет семь встроенных микрофонов, выход HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45 Ethernet и разъем 3,5 мм для внешней акустики. Устройство будет доступно в четырех цветах: сером, синем, черном и бордовом. Новый «Макс» сохранил свою форму, изменился только внешний вид радиаторной решетки.

Хаб «Яндекса» для умных устройств

«Яндекс хаб» будет полезен тем, у кого нет колонки с Zigbee. Он позволяет объединить в одну систему датчики, лампочки, розетки и другие Zigbee-устройства с колонками «Яндекса», которые появились раньше. Например, можно соединить «Хаб» и «Станцию мини» и управлять устройствами умного дома голосом — с помощью «Алисы».

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К тому же в «Хаб» встроен инфракрасный порт, что позволяет управлять бытовой техникой с ИК-пультом. Например, с его помощью можно сделать умным обычный кондиционер и включать его голосом. Устройство работает от сети, имеет Wi-Fi, Ethernet и Zigbee.

Датчики: удобство и безопасность

«Яндекс» предлагает пять датчиков с Zigbee: датчик открытия окон и дверей, движения и освещения, температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку.

Датчики можно использовать в разных ситуациях. Например, кнопку можно повесить вместо дверного звонка, чтобы о приходе гостей сообщала «Алиса». А датчик открытия окон удобно установить на балконной двери, чтобы не беспокоиться за кота. Следить за показаниями датчиков и создавать сценарии можно в приложении «Дом с Алисой».

Где купить

Новые устройства продаются на «Яндекс маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Оzon, «Ситилинке» и у других ритейлеров. При покупке нового «Макса» до 10 мая 2023 г. покупатель получит в подарок два датчика. Если человек хочет оплачивать колонку постепенно, он может оформить подписку на устройство. Она включает в себя подписку «Яндекс плюс» и оформляется на один или на три года.