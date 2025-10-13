Программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 «Систэм Электрик» доступны клиентам «АРМО-Системы»

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) представила программируемые логические контроллеры серии SystemePLC S172. Новинки предназначены для автоматизации производственных процессов в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК), машиностроительной отрасли, а также в других промышленных секторах. При этом программируемые логические контроллеры оснащены 1,8-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, имеют 28 встроенных дискретных и аналоговых входов/выходов и поддерживают подключение до семи дополнительных модулей, расширяющих общее число каналов ввода/вывода до 238. Универсальность, надежность и удобство настройки делают эти устройства востребованными в автомобильной, химической, металлургической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Систем».

Три модели, входящие в серию SystemePLC S172, позволяют выбрать программируемый логический контроллер с требуемыми под конкретные задачи интерфейсами. Все три устройства оборудованы восемью дискретными входами (DI, из них четыре быстрых входа с частотой 100 кГц), восемью дискретными выходами (DO), восемью аналоговыми входами (ИИ) и четырбмя аналоговыми выходами (AO), а различаются между собой типом дискретных выходов (DO). Так, программируемый логический контроллер SM172PS11BDR имеет восемь релейных выходов, SM172PS11BDM – шесть релейных выходов и лва твердотельных реле SSR, а SM172PS11BDT – восемь транзисторных интерфейсов. При этом релейные выходы обладают высокой электрической нагрузкой, например, для управления насосами и вентиляторами, а дискретные интерфейсы могут применяться для подключения счетчиков воды.

Широкие возможности применения контроллеров SystemePLC S172 в рамках систем автоматизации в различных отраслях промышленности обеспечивает, в частности, наличие различных коммуникационных интерфейсов. Каждый программируемый логический контроллер снабжен двумя портами RS-485 с протоколом связи Modbus RTU в режиме Master/Slave, имеет разъем RJ-45 Ethernet с поддержкой протокола Modbus TCP, а также USB Type C для связи с ПК и USB Type A для подключения внешнего флэш-накопителя для сохранения журналов событий и др. Для расширения функционала программируемые логические контроллеры поддерживают работу с термосопротивлением NTC10K, PT1000 или PT100 и аналоговыми унифицированными сигналами 0-10 В и 4-20 мА.

Конфигурирование и программирование логических контроллеров SystemePLC S172 выполняется с помощью бесплатного программного обеспечения SystemePLC Studio с поддержкой графического языка функциональных диаграмм FBD. Эта среда программирования ежемесячно обновляется, а ее актуальные версии доступны для бесплатного скачивания из облачного хранилища. Для увеличения количества каналов ввода/вывода вплоть до 238 любой программируемый логический контроллер серии S172 позволяет подключить до семи модулей расширения. В рамках линейки SystemePLC представлены восемь модификаций модулей расширения, включая смешанные (DI/DO/AI/AO), дискретные (DI/DO) и аналоговые (AI/AO), различающиеся типом и количеством входов/выходов.

Компактные габариты и наличие съемного клеммника позволяют легко и быстро устанавливать программируемый логический контроллер в шкаф управления на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм под пластрон глубиной до 46 мм либо крепить его непосредственно на любую подходящую вертикальную поверхность. Широкий диапазон рабочих температур устройств SystemePLC S172 (от -20 до + 55 °C) также обеспечивает вариативность в выборе места расположения контроллера. Дополнительно предусмотрена возможность использования специальных съемных кабельных удлинителей SM172C1000 от Systeme Electric длиной один метр, обеспечивающих соединение программируемых логических контроллеров с модулями расширения внутри шкафа управления на разных уровнях.

Новые программируемые логические контроллеры Systeme Electric серии SystemePLC S172 уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».