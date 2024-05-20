«Мосгортранс» покупает отечественные сервера почти на полмиллиарда

«Мосгортранс» ищет подрядчика, который поставит 40 серверов для развития единой автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ГУП «Мосгортранс». На закупку было выделено более 400 млн руб.



Оборудование для «Мосгортранса»

Как выяснил CNews, «Мосгортранс» покупает 40 серверов для развития своей единой автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ГУП «Мосгортранс».

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 18 апреля 2024 г. На данный момент подача заявок закончена. Поставщик будет выбран 21 мая. Сумма закупки составила 476,4 млн руб. Внедрение оборудования планируется завершить через 100 дней после заключения контракта с поставщиком.

Единая автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕАСУ ФХД) ГУП «Мосгортранс» создана для оперативного учета и хранения данных по технико-экономическим показателям работы линейных автобусов.

Система построена на базе трехуровневой архитектуры «клиент — сервер» и предъявляет жесткие требования к техническим характеристикам оборудования, производительности активного сетевого оборудования, пропускной способности и количеству сетевых каналов связи.

Требования к серверам

Для создания надежной системы, которая будет работать без сбоев, «Мосгортранс» использует сервера, которые можно легко модернизировать. Что позволит реализовать систему шлюзов для группы виртуальных компьютеров и кластер для хранения данных.

Сайт «Мосгортранса» «Мосгортранс» закупит сервера на 476,4 млн руб.

В техническом задании указаны следующие технические характеристики серверов: не менее двух процессоров, с не менее 24 ядер каждый, частотой 3 ГГц и размером L3 кэша не менее 35,75 Мб. Материнская плата должна иметь минимум 24 DIMM слота для установки оперативной памяти типа DDR4 (ОЗУ). Самой ОЗУ должно быть установлено не менее 1024 ГБ, ее частота должна быть минимум 2933 МГц.

Сервер должен содержать более одного SSD накопителя с емкостью минимум в 480 ГБ каждый и возможностью «горячей замены» (отключение или подключение SSD к системе во время ее работы без выключения питания и остановки ее работы).

Сервера должны быть обеспечены как минимум двумя блоками питания каждый мощностью по 800 Ватт или более, резервированием по схеме 1+1. Помимо всего вышеперечисленного необходимо наличие портов RJ-45 Ethernet 1000BASE-T, RJ-45 Ethernet 10GBASE-T, SFP28 с трансиверами 25GBASE-SR, USB 3.0, HDMI и VGA. В материнской плате должно присутствовать не менее семи PCI-Express 3.0 и двух M.2 слотов.

Дополнения к серверам

В дополнение к серверам «Мосгортранс» покупает подсистему хранения данных. В техническом задании указаны следующие характеристики: Необходимо наличие минимум двух контроллеров в, работающих в режиме Active-Active. В комплекте с подсистемой хранения должно присутствовать программное обеспечение системы хранения данных, зарегистрированного в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых коммуникаций России (Конкретное ПО в техническом задании указано не было).

Необходимо наличие интерактивного Web-интерфейса на русском языке, для управления контроллерами СХД, установленными в системе, поддержки протокола HTTP и защищенного HTTPS для доступа к Web-интерфейсу и командной строки для автоматизации операций.

Каждый контроллер подсистемы хранения данных должен содержать не менее двух процессоров, не менее 16 ядер каждый, частотой не менее 3 ГГц. Объем оперативной памяти — не менее 768 ГБ DDR4 с частотой 2933 ГГц и минимум два SSD с емкостью по 480 ГБ.