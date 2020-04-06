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HP обновила линейку принтеров без картриджа HP Neverstop Laser. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

HP Inc. расширяет возможности лазерного принтера без картриджа HP Neverstop Laser и объявляет о запуске двух новых моделей, оснащенных функцией подключения к единой сети и коннектором Ethernet RJ-45.

«Новые технологии HP Neverstop Laser позволяют использовать принтер в течение нескольких месяцев без необходимости заправки тонером и значительно минимизировать простои в работе, – отметил Павел Анохин, генеральный директор компании HP Inc. в России. – HP Neverstop Laser станет подходящим решением для тех, кто много печатает и ценит непрерывность этого процесса».

Серия HP Neverstop Laser появилась в России в мае прошлого года и произвела революцию на рынке печати. Портфолио представлено принтерами и МФУ с плунжерным методом заправки тонера за считанные секунды. Благодаря системе непрерывной подачи тонера устройство предоставляет владельцам малого и среднего бизнеса максимальную выгоду от использования офисного принтера.

Ресурс HP Neverstop Laser имеет особое преимущество: стартового запаса тонера хватает для печати 5000 страниц, заправочный комплект рассчитан на 2500 страниц, и при этом обеспечивается самая низкая стоимость печати в своем классе. Экономия ощутима при каждой перезаправке – заправочный комплект тонера стоит дешевле, чем стандартные картриджи, рассчитанные только на 1000 страниц. Таким образом, в процессе эксплуатации количество напечатанных страниц увеличивается в 2,5 раза.

Принтер осуществляет постоянную индикацию статуса запаса тонера: устройство оснащено специальными датчиками контроля, которые открывают шлюз для добавления тонера после печати первых 2500 страниц. Эта технология позволяет избегать просыпаний тонера и грязи при заправке. Для самостоятельного пополнения тонера достаточно всего 15 секунд.

Ключевые особенности обновленных устройств линейки HP Neverstop Laser. Возможность выбора подключения и мобильность. Среди доступных опций для подключения устройства – USB порт, Wi-fi или сетевой коннектор RJ-45. Удобное мобильное сканирование и печать, безопасная отправка факса и технология управления документами Smart Tasks с мобильным приложением HP Smart App (доступно на моделях HP Neverstop Laser 1000W и HP Neverstop Laser 1200W).

Энергоэффективность и экологичность. Технология HP Neverstop Laser, позволяющая снизить уровень выбросов углекислого газа при использовании принтера, прошла сертификации Blue Angel и Energy Star 3.0. Новые устройства более чем на 25% изготовлены из переработанного пластика, а заправочный комплект – на 75%. Воздействие на окружающую среду в течение всего срока службы на 84% меньше по сравнению с обычными лазерными принтерами, что обусловлено использованием системы непрерывной подачи тонера и увеличением доли переработанного пластика в конструкции устройства. Премиальный дизайн: инновационный дизайн устройств получил международное признание и был удостоен престижных наград iF и Spark.

Обновленный модельный ряд серии HP Neverstop Laser поступит в продажу в России в конце апреля 2020 года. HP Neverstop Laser 1000n будет доступен для покупки по цене от 15 990 руб. HP Neverstop Laser 1200n будет доступен для покупки по цене от 19 990 руб.

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