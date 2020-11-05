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Blue Angel Голубой ангел Экологический знак правительства Германии (сертификация)

Blue Angel - Голубой ангел - Экологический знак правительства Германии (сертификация)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.11.2020 Konica Minolta представила новые печатные устройства i-Series формата А3 1
19.10.2020 Почему совместимые картриджи вытесняют с рынка оригинальные 1
06.04.2020 HP обновила линейку принтеров без картриджа HP Neverstop Laser. Цены 1
31.01.2020 HP представила принтеры нового поколения LaserJet Pro M100 и M200 1
30.10.2019 Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис 1
28.05.2019 Konica Minolta выпустила линейку МФУ нового поколения bizhub i-Series 1
18.02.2016 Konica Minolta выпустила новое МФУ с поддержкой Linux для небольших офисов 1
05.11.2015 Чернила не кончатся, печать не разорит 1
24.07.2015 Brother анонсировала первые устройства серии InkBenefit Plus 1
30.01.2015 OKI Europe запускает новую серию монохромных принтеров и МФУ формата А4 1
16.10.2012 Brother начала продажи новых моделей лазерных МФУ 1
06.07.2012 Brother представила новые энергоэффективные лазерные принтеры и МФУ 1
19.09.2011 Обзор новых принтеров Brother: честная экономия 1
12.09.2011 Новые принтеры Brother. Честная экономия 1
29.03.2011 Brother вывела на российский рынок две модели цветных струйных МФУ 1
01.10.2010 Brother выпустила новую серию многофункциональных устройств для дома и малого бизнеса 1
19.06.2009 Brother начал поставки новых лазерных принтеров для офиса 1
15.03.2005 Смартфоны Blackberry обретут ICQ 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Blue Angel и организации, системы, технологии, персоны:

Brother - Brother Industries - Бразер 215 11
HP Inc. 5883 4
Konica Minolta 423 4
Xerox - Lexmark Int 303 2
Dropbox 527 2
Bitdefender 171 2
Konica Minolta Business Solutions 68 2
Office Assistant 7 1
G&G 9 1
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 45 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Samsung Electronics 11065 1
Apple Inc 13156 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Canon 1439 1
Pantum - Пантум 77 1
HTC Corporation 1512 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Yahoo! 3726 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
OKI - ОКИ Системс Рус 174 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
AOL Inc - America Online 1883 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 1
Ninestar Corporation - Ninestar Image Tech - G&G - Static Control Components, SCC - Apex Technology - Apex Microelectronics 18 1
Совкомбанк Совесть 279 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 15
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 14
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 14
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 155 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
Принтер - скорость печати 590 4
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 4
Монохромное изображение - Monochrome image 642 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 3
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 2
Scanner flatbed - Сканеры планшетные 70 2
Принтер струйный - Inkjet printer 739 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 2
Копир - OPC drum - optical photoconductor drum - Фотобарабан 46 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Wi-Fi Direct 195 2
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 8
Brother MFC - Brother MF - МФУ 39 7
Microsoft Windows 16882 5
Linux OS 11533 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Brother iPrint&Scan 12 3
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 3
HP Smart Tasks 5 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 2
HP Smart App 32 2
Apple AirPrint 119 2
Konica Minolta Workplace Hub 5 1
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Microsoft Windows 11 827 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
Konica Minolta Remote Service Platform 1 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 106 1
HP Voice-Activated Printing 1 1
BlackBerry Connect 8 1
Seiko Epson L - Seiko Epson М - серия МФУ 27 1
AOL Mail 11 1
Brother HL - Brother HQ - лазерный чёрно-белый принтер 15 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Apple macOS 2419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
HP Neverstop Laser MFP - Принтер - МФУ 30 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 1
Google Cloud Services 244 1
HP JetIntelligence 10 1
Гималиев Наиль 11 2
Анохин Павел 15 2
Lorenz Olaf - Лоренц Олаф 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Япония 13807 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Китай - Тайвань 4245 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Ирландия - Республика 1051 3
Америка - Американский регион 2206 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Малайзия 922 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Европа Западная 1496 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 8
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Философия - Philosophy 530 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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