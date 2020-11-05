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Konica Minolta представила новые печатные устройства i-Series формата А3

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta выпустила на российский рынок шесть новых монохромных печатных устройств формата А3: bizhub 750i, bizhub 650i, bizhub 550i, bizhub 450i, bizhub 360i, а также bizhub 300i. Модели расширяют продуктовую линейку МФУ нового поколения i-Series.

Новые печатные устройства Konica Minolta выступают в роли интеллектуальных хабов, которые помогают сотрудникам плавно переключаться между различными задачами и упрощают процессы офисной работы. Функциональность устройств расширяется благодаря платформе MarketPlace – она предоставляет доступ к дополнительным сервисам и приложениям.

Новые МФУ обладают высокой производительностью, которую обеспечивает четырёхъядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-диск объёмом 256 ГБ, который можно заменить на накопитель объёмом 1ТБ. Скорость печати в моделях варьируется от 30 страниц в минуту (bizhub 300i) до 75 страниц в минуту (bizhub 750i). Кроме того, новые печатные устройства обеспечивают более быстрый прогрев: например, 11 секунд в bizhub 300i или 18 секунд в bizhub 750i.

Все устройства могут быть оснащены интеллектуальным датчиком, который автоматически определяет плотность бумаги и тип носителя и применяет правильные настройки, улучшая качество печати. Совершенствовать качество работы в офисе также помогает высокоскоростной однопроходный автоподатчик документов с функцией обнаружения двойной подачи, цифровой коррекцией и большой вместимостью.

В моделях со скоростью печати 45 страниц в минуту и выше однопроходный автоподатчик документов идёт в комплекте. Ёмкость лотка такого устройства составляет 300 листов, а скорость сканирования – 280 изображений в минуту. Также новые МФУ можно дополнительно оснастить финишерами на 50 и 100 листов скрепления и интегрированным ручным степлером. Это позволяет создавать документы больших размеров.

Новые устройства линейки i-Series обладают современным дизайном и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом в стиле смартфона. Сенсорная панель имеет закруглённые края и светодиодные индикаторы состояния, а её диагональ составляет 10 дюймов. При этом дисплей можно наклонять на 90 градусов.

Наиболее часто используемые функции доступны на главном экране. Также на устройства можно дополнительно установить приложение Personalize для его индивидуальной настройки.

Помимо этого, новые устройства линейки bizhub i-Series можно подключить к платформе для удалённого сервисного обслуживания и диагностики. Благодаря этому время простоя оборудования сводится к минимуму, а работа становится бесперебойной. Расходные материалы – например, тонер, могут пополняться заранее в автоматическом режиме.

Также в новые модели встроено антивирусное решение Bitdefender. Оно отслеживает все файлы и документы в режиме реального времени, а в случае обнаружения вирусов и вредоносного ПО сразу сообщает о потенциальной угрозе. Кроме того, решение позволяет сканировать подключенные USB накопители, сетевые диски и папки, что предотвращает распространение вирусов на другие устройства.

Дополнительно для обеспечения безопасности устройств, а также защиты данных и сетевых настроек можно воспользоваться сервисом bizhub SECURE. Он помогает устанавливать настройки для защиты системного диска и хранящихся на нём данных, автоматического удаления и перезаписи временных данных, а также сетевой безопасности.

Устройства bizhub i-Series подтверждают стремление Konica Minolta к экологической устойчивости. Они входят в рейтинг EPEAT Gold и соответствуют строгим стандартам Blue Angel. А новый блок термозакрепления и низкотемпературный тонер помогают снижать потребление энергии как во время работы устройства, так и в спящем режиме.

В России уже доступны устройства bizhub 450i, bizhub 650i и bizhub 750i. Остальные модели поступят в продажу до конца года.

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