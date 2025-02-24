Гибкая интеграция на рабочем месте и отличное качество изображения Acer Vero B248YE

На российском рынке представлен монитор Acer Vero B248YE для корпоративного сегмента. Продуманная эргономика и безрамочный дизайн ZeroFrame, камера видеосвязи с ИК-модулем для аутентификации Windows Hello, качественная FHD-матрица с охватом 99% палитры sRGB и частотой 100 Гц, а список доступных интерфейсов подключения включает USB-C PD 100 Вт и Ethernet. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинки Acer Vero B248YE: диагональ 23.8” и матрица IPS; разрешение FHD 1920x1080; частота обновления до 100 Гц; поддержка AMD FreeSync; яркость до 300 кд/м²; отображение 99% sRGB; до 16,7 млн цветов; многофункциональная подставка ErgoStand с регулировкой по высоте 150 мм, углу наклона -5°/+35° и вращению +/-60°; дополнительно: безрамочный дизайн ZeroFrame, AMD Freesync, технологии защиты зрения VisionCare, VESA 100x100.

Корпоративный монитор Acer Vero B248YE выполнен в современном безрамочном дизайне ZeroFrame и оборудован современной IPS-матрицей диагональю 23.8”, дополненной широким ассортиментом интерфейсов подключения и востребованными опциями для офисного применения. Сочетание FHD-разрешения 1920х1080 пикселей, поддержка HDR 10, качественная цветопередача 99% sRGB и заводская калибровка до значений Delta E<1 позволяют эффективно использовать его не только в решении офисных задач, но и при работе с WEB-графикой. А повышенная частота обновления 100 Гц и время отклика четыре мс снижают нагрузку на зрение и обеспечивают плавную анимацию эффектов.

Гибкая интеграция на рабочем месте и отличное качество изображения Acer Vero B248YE

Для удобства размещения в рабочей зоне монитор оборудован многофункциональной подставкой ErgoStand с широким диапазоном регулировок в различных плоскостях. Можно настроить угол наклона -5°/+35°, высоту подъема 150 мм, вращение по оси подставки +/-60°, а также вращение по центральной оси на 90° для вертикальной ориентации. Также предусмотрено настенное крепление VESA 100x100 для заранее подготовленных условий, а встроенный блок питания позволяет аккуратно организовать кабельный менеджмент рабочей зоны столешницы. От правильного расположения монитора зависит комфорт использования светочувствительной 5 Мп камеры видеосвязи с ИИ-обработкой шумоподавления и ИК-датчиком глубины, поддерживающим разблокировку системы по лицу Windows Hello.

Следуя передовым трендам в организации сложных рабочих зон с обилием различного оборудования, корпоративный монитор Acer Vero B248YE оснащен передовыми интерфейсами подключения к различным источникам сигнала. Кроме привычных HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 комбинированный аудиовход, USB 3.2 хаб и порт USB-B с поддержкой питания Power Delivery 100Вт. Имеется 1 Гбит/с порт Ethernet RJ-45 для подключения монитора в последовательной схеме Daisy Chain. Предусмотрен сквозной вывод сигнала на внешний монитор через выход DisplayPort 1.2. Для звука предусмотрен комбинированный аудиоразъем, а также встроенная аудиосистема из двух динамиков мощностью по 2 Вт каждый.

Следуя актуальным трендам заботы о здоровье потребителя, монитор Acer Vero B248YE оснащен функциональным меню с удобным настройками цветопередачи и обилием готовых профилей под разные типы задач. Также предусмотрен широкий комплекс технологий защиты зрения Acer VisionCare 3.0. В него входят инструменты LowDimming и ComfyView, подавление мерцания Flicker Less, а также снижение вредного синего спектра света Blue LightShield Pro.

Монитор Acer Vero B248YE доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 27 тыс. руб.