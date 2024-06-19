«Инферит» (ГК Softline) предлагает российские программно-аппаратные комплексы на базе ноутбуков «Инферит Техника» и ОС «МСВСфера АРМ» 9

В экосистему ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) входит завод по производству компьютерного и серверного оборудования, а также направление, которое разрабатывает операционную систему на базе GNU/Linux – «Инферит ОС». «Инферит Техника» подтверждает совместимость ноутбуков с собственной операционной системой «МСВСфера АРМ» 9, что позволяет предлагать государственным и коммерческим организациям полностью российские программно-аппаратные комплексы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит» объявляет о подтверждении совместимости ноутбуков «Инферит Техника» с новой версией операционной системы «МСВСфера АРМ» 9, разработанной подразделением «Инферит ОС». Интеграция аппаратных и программных продуктов из экосистемы вендора позволяет предлагать заказчикам полностью отечественные решения для автоматизации рабочих мест.

В ходе тестирования специалисты «Инферит» проверили корректность работы ОС «МСВСфера АРМ» 9 на ноутбуках Eclipse, Silver 2024, Enox, Compact.

Inferit Eclipse 14.1". Ноутбук-трансформер с 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920х1200, разворачивающимся на 360 градусов, производится на базе процессора Intel Core i5-1240P, имеет на борту 16 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью 512 ГБ. Стальной корпус весит 1,7 кг, что делает устройство удобным для использования в качестве планшета. За безопасность отвечают закон Кенсингтона, TPM и сканер отпечатков пальцев.

Inferit Silver 14". Ноутбук премиального класса. Производится на базе двенадцатиядерных процессоров Intel Core i5-1240P и Intel Core i5-12500H или четырехъядерного Intel Core i7-1165G7, предназначенных в первую очередь для офисных систем. Поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и имеет SSD на 512 ГБ. Диагональ экрана – 14” с нестандартным форматом 16:10 и разрешением 2560×1600. Крышка откидывается на 180 градусов. Устройство обладает компактными габаритами: масса ноутбука – менее 1,3 кг, толщина – 17,9 мм.

Inferit Enox_2 14.1". Компактный ноутбук построен на базе четырехъядерного процессора Intel Core i5-10210U. Имеет 16 ГБ оперативной памяти и хранилище SSD на 512 ГБ. Отличается наличием слота для SIM-карты, что позволяет использовать мобильный интернет везде, где есть связь, без необходимости подключаться к Wi-Fi или раздавать сеть со смартфона – это делает устройство идеальным спутником для командировок и выездных сотрудников. Имеет Ethernet-порт RJ45.

Inferit Compact 14.1". Миниатюрное устройство толщиной 1,8 см, которое весит всего 1,2 кг благодаря корпусу из магния и алюминия, имеет на борту процессор Intel Core i5-1240P, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Можно увеличить RAM до 32 ГБ и добавить накопитель емкостью до 4 ТБ. Ноутбуки INFERIT Compact представлены в трех цветах: ярко-оранжевом, фиолетовом и классическом сером.

По результатам испытаний были выданы сертификаты совместимости, подтверждающие полную готовность данных моделей для работы под управлением ОС «МСВСфера АРМ» 9.

ОС «МСВСфера АРМ» 9 – современная операционная система на базе ядра Linux для рабочих станций, предлагающая пользователям привычное и удобное рабочее окружение. Преимущества ОС «МСВСфера АРМ» 9 – удобный доступ к экосистеме прикладного ПО через «Центр приложений», а также встроенный тщательно подобранный набор необходимых офисных и мультимедийных приложений, которые позволяют пользователю сразу после установки ОС приступить к работе.

Вендор гарантирует полноценную техническую поддержку продукта на протяжении всего жизненного цикла, регулярный выпуск обновлений и исправлений для обеспечения безопасности и стабильности работы. Все репозитории ОС расположены на территории России. ОС «МСВСфера» включена в реестр отечественного ПО Минцифры России и является доверенным решением для ИТ-инфраструктуры организаций. Вендор уделяет большое внимание развитию своей продуктовой экосистемы под задачи российских пользователей. Активно расширяется пул технологических партнеров для обеспечения совместимости ОС «МСВСфера» с отечественным аппаратным и программным обеспечением.

Поставки ноутбуков линеек Silver и Enox с предустановленной ОС «МСВСфера АРМ» 9 позволяют заказчикам получить полностью готовое рабочее место без необходимости тратить время на самостоятельную интеграцию «железа» и софта. При этом клиенты смогут быть уверены в совместимости всех компонентов между собой и доступности полноценной технической поддержки.

«Мы рады объявить о доступности российских программно-аппаратных комплексов на базе ОС «МСВСфера» 9 и ноутбуков «Инферит Техника». Это отличная новость для заказчиков, которым важно иметь полностью отечественный и максимально интегрированный стек для автоматизации рабочих мест. Совместная работа наших продуктовых команд обеспечивает повышенную надежность и удобство эксплуатации решения», – сказал Дмитрий Баранов, директор по развитию продукта ОС «МСВСфера».

Использование операционной системы и ноутбуков «Инферит» позволит ИТ-службам коммерческих и государственных организаций существенно упростить процессы импортозамещения и модернизации пользовательской инфраструктуры. При этом сохраняется возможность выбора различных аппаратных конфигураций и кастомизации решения под специфику отрасли и масштабы внедрения.