Минтруд закупает полторы тысячи ПК на российских Linux с процессорами Intel на борту

Минтруда закупает полторы тысячи АРМ на процессорах Intel и отечественных Linux для учреждений медико-социальной экспертизы в 16 областях страны. На закупку выделили 216,6 млн руб.



АРМы для Минтруда

Как выяснил CNews, Министерство труда России закупает более тысячи автоматизированных рабочих мест (АРМ) для учреждений медико-социальной экспертизы в 16 областях страны.

На выделенные для закупки 216,6 млн руб. будет приобретено 1438 моноблоков и 32 ноутбука. По расчетам Минтруда один моноблок обойдется им от 149,9 тыс руб. до 152,8 тыс руб. На ноутбуках тоже решили не экономить, за одну единицу Министерства готово отдать от 148,2 до 149,9 тыс руб.

Поставляемый товар должен быть исключительно новый и находиться на гарантийном обслуживании минимум один год. АРМ должны содержать все комплектующие, быть обеспеченными комплектом драйверов, необходимых для полнофункциональной эксплуатации поставляемых АРМ, электрических и интерфейсных соединительных кабелей, должны поставляться с эксплуатационной документацией на АРМ, предусмотренной заводом-производителем.

Судя по техническому заданию моноблоки и ноутбуки должны быть оснащены отечественными ОС Linux с ядром не ниже 5.10 и работать на процессорах Intel не ниже 10 поколения.

Соответствующий тендер на закупку был опубликован на сайте госзакупок 16 июля 2024 г. Поиск поставщика пройдет на конкурсной основе, вплоть до 25 июля, а итоги конкурса будут подведены на следующий день.

Характеристики закупаемых моноблоков

Под свои нужды Министерство закупает два типа моноблоков. Так, для компьютеров персональных настольных моноблоков первого типа, указаны следующие характеристики: количество ядер процессора не менее четырех с восемью потоками и базовой частотой не менее 3.3 ГГц и кэш-памятью шесть МБ, объем оперативной памяти не менее восьми Гигабайт и наличие портов USB различных типов. Разрешение экрана — Full HD (1920x1080), объем SSD минимум 480 ГБ.

Для моноблоков второго типа требования оказались практически идентичными, за исключением размера диагонали экрана, она должна быть менее 27 дюймов, у первого типа моноблоков — 23 дюйма, разрешение экрана не менее 2560 x 1440 пикселей.

Помимо технических характеристик, Министерство уделило внимание и цвету поставляемых моноблоков. Так, первый тип поставляемых АРМ должен быть в черном цвете, а второй в белом.

Требования к ноутбукам

Министерство труда будет обеспечено 32 новыми ноутбуками.

Согласно утвержденным характеристикам, каждый ноутбук будет иметь вес до 2,1 килограмма и емкость батареи не менее 67 ватт-час. Важным показателем является наличие не менее 8 потоков и 4 ядер процессора.

Общий объем оперативной памяти составит не менее 16 ГБ, а объем SSD накопителя будет не менее 480 ГБ. Также важным параметром является размер диагонали экрана, который должен быть не менее 14 дюймов.

Ноутбуки будут оснащены сенсорным экраном, а также различными портами USB, интерфейсами HDMI, M.2, Type-C и Gigabit Ethernet RJ45 8P8C. Кроме того, каждое устройство будет иметь предустановленную операционную систему вместе с средствами доверенной загрузки.

Требования к ПО

На всех АРМах будет установлена отечественная ОС Linux с ядром не ниже 5.10. Из имеющихся на рынке отечественных ОС это: «Альт 8 СП», «Ред ОС», «Основа», Astra Linux.

Согласно дополнительным требованиям, операционная система должна включать сертифицированные средства управления аутентификацией, учетными записями пользователей, а также обеспечивать разграничение доступа и создание среды выполнения контейнеров.

Особое внимание уделяется возможностям контейнеризации, которая обеспечивает изоляцию контейнеров, контроль целостности и безопасности данных, регистрацию событий и идентификацию пользователей. Требуется также защита аутентификационной информации с применением функции хэширования и графические средства для централизованного хранения информации и сетевой аутентификации.

Операционная система должна предоставлять возможность настройки ограничений пользователя на запуск программ в изолированном окружении, используя механизм пространств имен и фильтрации системных вызовов. Это позволит ограничить права пользователя на запуск приложений ядром системы и средствами графического интерфейса, разрешая запуск только тех программных компонентов, которые одобрены администратором безопасности.