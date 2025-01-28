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Schneider Electric Systeme Electric AtlasDesign


В линейку AtlasDesign вошли одноклавишный и двухклавишный релейные выключатели, силовая розетка, терморегулятор теплого пола 16 А в белом цвете и цвете карбон. 


28.01.2025 «Систэм Электрик» обеспечила Институт Вишневского оборудованием для бесперебойного электроснабжения 1
29.11.2024 «Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года 1
20.09.2024 «Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства 2
31.07.2024 Оборудование «Систэм Электрик» применяется в магазинах X5 Group – «Пятерочка» и «Чижик» 1
13.05.2024 «Систэм Электрик» объявляет о старте продаж новой серии электроустановочных изделий ArtGallery 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 2
Потенциал 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 19 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Ростех - Автоматика Концерн 1640 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 581 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 458 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 1
X5 Group - Чижик 38 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5921 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 3
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Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 398 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1741 1
Вентилятор - Fan 980 1
БТиЭ - Теплый пол - Underfloor heating 21 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9990 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3819 1
USB Type-A - USB-A 512 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 125 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1335 1
Моноблок - Monoblock PC 930 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24481 1
Умные платформы 1685 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8569 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор 133 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 159 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7588 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11146 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Platform 4 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB 8 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - WebScadaMT 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeRS - SystemeRSF 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeSine 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme MVnex 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ArtGallery 2 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeSet 1 1
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Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8411 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5774 1
Металлы - Медь - Copper 792 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4803 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1371 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 166 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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