Умный свет без ремонта: новые выключатели Sber подходят для любой квартиры

Компания SberDevices совместно с Systeme Electric представляет обновленную линейку умных выключателей AtlasDesign Smart. Это универсальное решение для создания умного освещения в любой квартире — вне зависимости от года постройки дома и типа домашней электропроводки. Выключатели совместимы со всей линейкой Atlas Design от Systeme Electric. Так как выключатели не требуют замены рамки, то установка займет около семи минут. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Главная особенность новых устройств — их можно установить даже если ремонт не планируется, и быстро получить все преимущества автоматизации освещения. Теперь умный дом доступен для разного типа квартир: устройство можно подключать как с нейтральным проводом, так и без него, то есть для установки тип проводки не имеет значения. Это делает выключатели Sber одним из самых доступных способов начать пользоваться технологиями умного дома.

«Когда мы разрабатывали устройства, нам было важно, чтобы аудитория могла максимально просто внедрить в свой дом умный свет. Теперь у них есть такая возможность — сделать полноценную автоматизацию света в доме одной заменой выключателей и подключением платформы «Умного дома Сбер». Выключатели совместимы с линейкой Atlas Design от Systeme Electric, которая, по данным компании, есть у более чем десяти миллионов домохозяйств», — сказала Екатерина Гельфанд, управляющий директор «Умного дома Сбер».

Выключатели поддерживают голосовые команды с помощью интеллектуальных колонок «Сбер», работу через мобильное приложение, настройку по расписанию и сценарии автоматизации. Например, свет может включаться автоматически при входе в комнату (при наличии датчика движения) или выключаться одной фразой. Можно настроить сценарий, когда при уходе из дома достаточно сказать колонке «Салют, я ушел» и весь свет в дома выключится. Для подключения устройства необходимо приобрести умный хаб Sber или интеллектуальную колонку SberBoom Home.

Умные выключатели Sber AtlasDesign Smart используют открытый беспроводной протокол Zigbee 3.0, что обеспечивает стабильную работу даже при нестабильном Wi-Fi. Также технология Zero-crossing detection продлевает срок службы устройства. Устройства работают на базе платформы отечественной разработки — «Умный дом Sber». Все серверные мощности расположены на территории России, что обеспечивает независимость от иностранных поставщиков, стабильную работу и высокий уровень безопасности для пользователей.

Умный выключатель Sber представлен в двух цветовых решениях: белом и карбоне (черном). LED-индикатор с настраиваемым цветом и яркостью поможет найти клавишу в темноте.

Линейка AtlasDesign Smart включает не только выключатели, но также розетки и термостаты для теплых полов. Приобрести устройства можно в официальном интернет-магазине SberDevices и у официальных дилеров и партнеров Systeme Electric. Рекомендованная розничная стоимость одноклавишного выключателя составляет от 3 990 руб., двухклавишного — от 4 990 руб.