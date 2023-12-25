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Первая версия среды разработки SystemeHD Works с FBD-программированием для систем автоматизации

Пользователям стало доступно обновленное ПО SystemeHD Works компании «Систэм Электрик», которое предназначено для конфигурирования и отладки свободно программируемых контроллеров для автоматизации зданий и модулей расширения серии SystemeHD. Впервые среда программирования контроллера поддерживает расширенные возможности FBD (программирования в функциональных блоках). Кроме того, в SystemeHD Works добавлено отображение статистики связи по порту RS-485 в режиме BACnet MS/TP, возможность привязки объекта типа MSV (Multi-State Value) к переменной другого устройства и внесены другие полезные изменения для создания и настройки необходимых алгоритмов автоматизации, и загрузки «на борт» контроллеров и модулей расширения. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Важным нововведением среды разработки SystemeHD Works стала поддержка графического языка программирования FBD (Function Block Diagram, «язык функциональных блок-схем»). Теперь программирование контроллеров, в частности, HD1407E, HD1407S и др., может выполняться не только с использованием скриптов LUA и визуального режима, но и с помощью функциональных блоков (FBD) с поддержкой симуляции работы устройств автоматизации и пошаговой отладки их параметров. Благодаря схожести языка FBD с электрическими схемами обновленная среда программирования контроллера стала более наглядной и удобной, в том числе, для специалистов без опыта.

Разработчики ПО SystemeHD Works обеспечили улучшения в работе BACnet: стала доступна диагностика связи - в обновленной версии реализовано визуальное отображение статистики по количеству отправленных и принятых пакетов по порту RS-485 в режиме BACnet MS/TP для каждого периферийного устройства. Кроме того, в среде программирования контроллера добавлена возможность привязки объекта типа MSV (Multi-State Value) к переменной другого устройства, а также выбор типа данных для значения, когда контроллер используется как ведомое устройство Modbus, и выбор времени цикла индивидуально для каждой программы.

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Изменения коснулись не только среды разработки, но и встроенного программного обеспечения контроллеров и модулей расширения SystemeHD. В частности, стала еще проще процедура обновления прошивки модулей расширения по RS-485 / Modbus RTU, поскольку теперь не требуется наличие сконфигурированных точек. Наряду с этим, усовершенствована работа функции Modbus 16 записи одного или нескольких регистров, Modbus TCP,и оптимизирована работа выходов VO при загрузке контроллера или модуля расширения.

Новый релиз среды программирования контроллера SystemeHD Works уже доступен для пользователей.

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