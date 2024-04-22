Новая версия ПО SystemeHD Works с улучшениями в FBD-программировании и коммуникации по BACnet IP

«Систэм Электрик» выпустила обновление для бесплатного программного обеспечения SystemeHD Works, предназначенного для написания программ и их загрузки в свободно программируемые контроллеры и модули расширения, которые используются в рамках автоматизированных инженерных систем. В SystemeHD Works версии 24.03.30 усовершенствована коммуникация контроллер-контроллер по BACnet IP и работа таймера в функциональных блоках программирования контроллеров (FBD). Также обновленная система программирования контроллеров поддерживает протокол IPv6, функцию смещения значения сигнала, блок синхронизации времени для LUA и логический блок секвенсора в HDT.

SystemeHD Works как система программирования контроллеров рассчитана на создание индивидуальных конфигураций контроллеров и модулей расширения линейки SystemeHD, которые используются для автоматизации работы тепловых пунктов, кондиционеров, приточно-вытяжной вентиляции и других инженерных систем зданий. Запрограммированные с помощью ПО SystemeHD Works контроллеры выполняют управление различным полевым оборудованием в рамках инженерных систем, включая датчики, комнатные термостаты, панели ЧМИ, преобразователи частоты, а также исполнительными устройствами, например, приводами.

Обновления SystemeHD Works версии 24.03.30 коснулись среды программирования FBD (Function Block Diagram, «язык функциональных блок-схем»). Возможность программирования контроллеров с помощью функциональных блоков появилась относительно недавно, поэтому постоянно совершенствуется для улучшения работы и обеспечения максимального удобства для пользователей. В частности, система программирования контроллеров в новом релизе SystemeHD Works получила доработку блока таймера. Теперь в FBD стало еще удобнее не только программировать контроллеры, но и выполнять пошаговую отладку параметров устройств автоматизации и симуляцию их работы.

Для LUA разработчики добавили блок синхронизации времени, который стал доступен в SystemeHD Works 24.03.30. Для справки, простой скриптовый язык программирования LUA используется в ПО SystemeHD Works, наряду с визуальным и функциональными блоками (FBD). В LUA реализовано большое число возможностей программирования контроллеров, доступных с использованием минимума синтаксических средств. Например, система программирования контроллеров с использованием LUA позволяет выполнять задание параметров контроллеров, функций, циклов, PID-регуляторов, значений переменных для входов и выходов устройств, загрузку файлов пользовательских библиотек и вывод отладочной информации.

Улучшения в работе BACnet реализованы в обновленной версии SystemeHD Works, в частности, была исправлена коммуникация контроллер-контроллер по BACnet IP. Это и другие изменения вносятся для более простого и удобного программирования контроллеров автоматизации и модулей расширения семейства SystemeHD. Кроме того, система программирования контроллеров получила поддержку протокола IPv6, функции смещения значения сигнала, а также логический блок секвенсора в HDT.

Обновленная система программирования контроллеров SystemeHD Works 24.03.30 уже доступна для пользователей