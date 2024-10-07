В новой версии ПО SystemeHD Works реализована возможность настройки широковещательного BACnet/IP-трафика

Представлена новая версия бесплатной программы SystemeHD Works 24.07.30 от компании «Систэм Электрик» для конфигурирования и настройки контроллеров и модулей расширения серии SystemeHD, используемых в автоматизации систем жизнеобеспечения зданий. Обновленная программа для настройки контроллеров обеспечивает возможность транслировать широковещательный BACnet/IP-трафик между подсетями благодаря поддержке BBMD. В ПО реализованы также функции перестройки BACnet индексов объектов, обновления прошивки контроллера версии ниже 7.11 и новый инструмент обновления прошивки модулей расширения. Для упрощения переключения шины на другой порт в SystemeHD Works 24.07.30 добавлена функция смены порта RS-485 шины периферийных устройств, а также появился значок «Выгрузить конфигурацию» на панели отладки. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Бесплатная программа SystemeHD Works разработана для настройки контроллеров автоматизации и модулей расширения линейки SystemeHD в рамках работы тепловых пунктов, кондиционеров, приточно-вытяжной вентиляции и других инженерных систем зданий. Возможности ПО SystemeHD Works включают создание индивидуальных конфигураций и настройку контроллеров, к которым подключается различное полевое оборудование в составе систем жизнеобеспечения здания, в том числе датчики, комнатные термостаты, панели ЧМИ, преобразователи частоты, а также исполнительные устройства (приводы) и т.д.

Создание максимально гибких и мощных систем автоматизации без увеличения стоимости проекта возможно на базе SystemeHD Works начиная с версии 24.07.30 благодаря тому, что программа для настройки контроллеров предусматривает реализацию функции BBMD (BACnet/IP Broadcast Management Device) с поддержкой Foreign Device Registration и BBMD Server. Способность транслировать широковещательный BACnet/IP-трафик между подсетями позволяет легко масштабировать решения на основе контроллеров автоматизации SystemeHD даже в рамках сложных территориально распределенных систем без дополнительных затрат на оборудование BBMD.

Обеспечение совместимости среды разработки SystemeHD Works и контроллеров, использующих прошивку версии ниже 7.11, в данной версии ПО реализовано с помощью генерации запроса на обновление прошивки таких контроллеров. Для обновления прошивки модулей расширения HMxxxx в интерфейсе SystemeHD Works версии 24.07.30 предусмотрен специальный инструмент. При этом для корректной работы самой программы для настройки контроллеров требуется 32- или 64-битная ОС Microsoft Windows 10/11 и программная платформа Microsoft .NET Framework (4.5.2. или старше), а для ее установки и запуска – права администратора.

Обновленная программа для настройки контроллеров SystemeHD Works 24.07.30 уже доступна для пользователей. Официальным поставщиком оборудования «Систэм Электрик» на территории России является «АРМО-Системы».