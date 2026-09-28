Компания D-Link представила новую серию промышленных управляемых коммутаторов DIS-210G

Компания D-Link представила новую серию промышленных управляемых L2-коммутаторов DIS-210G. Новинки дополняют линейку промышленных решений D-Link и являются развитием хорошо зарекомендовавшей себя серии DIS-200G. Среди ключевых преимуществ новых моделей — корпус с классом защиты IP40, поддержка 802.3bt PoE++ с выходной мощностью до 60 Вт на порт, расширенный функционал безопасности и поддержка статической маршрутизации. Новинки предназначены для применения на уровне доступа в сетях промышленных предприятий, объектов нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетики, ЖКХ, а также в системах управления дорожным движением и видеонаблюдения «Безопасный город».

В настоящий момент в линейку DIS-210G входят: DIS-210G-06 — 4 порта 1000Base-T, 2 порта 1000Base-X SFP; DIS-210G-06P — 4 порта 1000Base-T 802.3af/at PoE (30 Вт), 2 порта 1000Base-X SFP, PoE-бюджет 120 Вт; DIS-210G-12 — 8 портов 1000Base-T, 4 порта 1000Base-X SFP; DIS-210G-12P — 8 портов 1000Base-T 802.3af/at PoE (30 Вт), 4 порта 1000Base-X SFP, PoE-бюджет 240 Вт; DIS-210G-12UP — 6 портов 1000Base-T 802.3af/at PoE (30 Вт), 2 порта 1000Base-T 802.3af/at/bt PoE (60 Вт), 4 порта 1000Base-X SFP, PoE-бюджет 240 Вт.

Основные преимущества новой линейки DIS-210G:

Промышленное исполнение — металлический корпус IP40, пассивная система охлаждения, расширенный диапазон рабочих температур от −40 до +75 °С, установка на DIN-рейку.

Грозозащита до 6 кВ — позволяет защитить коммутатор и подключенное к нему оборудование от наведенного напряжения, вызванного электромагнитным импульсом (грозовым разрядом, коротким замыканием в цепи близко расположенных кабелей 220/380В и т.п.)

Резервирование питания — все коммутаторы серии поддерживают подключение двух независимых источников питания DC, в моделях DIS-210G-12/12P/06/06P дополнительно предусмотрена возможность питания от сети 220 В AC через внешний адаптер.

Расширенный функционал уровня L2/L2+ — статическая маршрутизация (10 IP-интерфейсов, 128/64 маршрута IPv4/v6), DHCP-сервер, ERPS (ITU-T G.8032), STP/RSTP/MSTP, Selective Q-in-Q, IGMP/MLD Snooping (508 групп).

Расширенные функции безопасности — реализованы ACL, 802.1X, RADIUS/TACACS+, DHCP Snooping, IP Source Guard, IMPB, Port Security, защита от DoS-атак.

Диагностика и мониторинг — поддерживаются Loopback Detection, диагностика кабеля, Dying Gasp, OAM (802.3ah, 802.1ag, Y.1731) и функции зеркалирования для упрощения поиска и устранения неисправностей.

Управление — веб-интерфейс, полнофункциональное CLI-управление, Telnet, SSH, SNMP.

Коммутаторы DIS-210G доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DIS-210G-06 — $537, DIS-210G-06P — $674, DIS-210G-12 — $970, DIS-210G-12P — $1293, DIS-210G-12UP — $1369.