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Роскомнадзор покупает за 137 миллионов СХД, чтобы заменить иностранную

Роскомнадзор закупает серверное оборудование на 159,2 млн руб. В списке на приобретение системы хранения данных и оптические коммутаторы.

СХД для Роскомнадзора

Как выяснил CNews, Роскомнадзор покупает серверное оборудование для нужд ведомства. Опубликованную 20 ноября 2024 г. госзакупку «железа» CNews удалось найти на одноименной сервисе электронных торгов.

По данным АИС Госзакупки, поставщика оборудования Роскомнадзор выберет посредством аукциона, заявки на который принимаются до 28 ноября 2024 г. включительно. Победителя конкурса выберут 29 ноября.

На выделенные для приобретения оборудования 159,2 млн руб. ведомство приобретет одну систему хранения данных (СХД) и два оптических коммутатора. СХД обойдется службе в 137,6 млн руб. Коммутаторы в 21,5 млн руб. — 10,72 млн руб. за штуку.

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Image by kjekol on Photogenica.ru
Роскомнадзор покупает СХД за 137,6 миллионов

Конкретную цель закупки «железа» в документах к тендеру Роскомнадзор не указал. На запрос CNews ведомство ответило, что закупка для замены выработавшей свой ресурс иностранной системы.

Какой СХД купят

Для своих нужд Роскомнадзору понадобилась СХД минимум с 73 накопителями разных типов. Количество слотов для накопителей в контроллере составляет не менее шести, в то время как в модуле расширения должно быть не менее 72 слотов. Для подключения контроллеров к дисковому массиву предусмотрено не менее четырех соединительных кабелей. Кэш память требуется размером не менее 1024 ГБ, а максимальная скорость передачи данных через Fiber Channel должна составлять не менее 32 Гбит/с.

Максимальные характеристики подключения включают не менее восьми хост-портов типа Ethernet на 100 ГБ, не менее 20 хост-портов типа Ethernet на 10 ГБ, а также не менее 16 хост-портов типа Ethernet на 1 ГБ.

Что касается функциональности, то оборудование должно обеспечивать миграцию данных между томами и контроллерами без прерывания доступа, поддерживать протоколы NFS, SMB/CIFS и iSCSI, а также обеспечивать функции асинхронной и синхронной репликации, дедупликации, компрессии данных и создания моментальных снимков.

По мнению директора департамента расследований T.Hunter, эксперта рынка НТИ SafeNet Игоря Бедерова, приобретение данных систем, вероятно, обусловлено необходимостью обработки и хранения больших объемов информации о блокировках интернет-ресурсов, а также оптимизацией работы с данными в рамках мониторинга интернет-трафика. «Это частично подтверждается технологиями, упомянутыми в сопроводительной документации. Например, технологии QoS (Quality of Service) и ACL (Access Control List) указывают на необходимость контроля и оптимизации трафика, а также фильтрации данных. MLD Snooping (Multicast Listener Discovery Snooping) предполагает улучшение передачи данных в многоадресной сети, что также является ключевым аспектом для индексации и контроля доступа к веб-ресурсам» — объяснил эксперт.

Роскомнадзору недавно выделяли 59 миллиардов на апгрейд

10 сентября 2024 г. CNews писал, что в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», который является частью национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», планируется модернизация технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), располагающихся на сетях операторов.

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Postgres Pro

На эту цель в течение пяти лет предусмотрено выделение 58,97 миллиарда рублей, в то время как общий бюджет всего федерального проекта составляет 68,77 миллиарда рублей. Таким образом, более 80% выделенных средств будет направлено на ТСПУ. Одна из задач — повысить до 96% уровень эффективности блокировок VPN, которые в результате этой модернизации могут стать бесполезными.

Оборудование для ТСПУ закупается и устанавливается ежегодно с 2020 г., сообщили в пресс-службе Роскомнадзора: «Это связано с тем, что сети операторов развиваются — количество трафика растет, узлы меняются, добавляются. ТСПУ должны соответствовать этим изменениям».

Также стоит напомнить, что в декабре 2024 г. Роскомнадзор проведет учения по отключению Рунета от мировой сети. Надзорный орган вместе с операторами связи будет оценивать эффективность работы основной резервной инфраструктуры в ситуации намеренного отключения российского интернета извне.

Антон Мушинский

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