Россия готовится к отключению от всемирного интернета

В декабре 2024 года Роскомнадзор проведет учения по отключению Рунета от мировой сети. Надзорный орган вместе с операторами связи будет оценивать эффективность работы основной резервной инфраструктуры в ситуации намеренного отключения российского интернета извне.



Учение о суверенном интернете

Роскомнадзор (РКН) планирует провести учения по отработке сценария отключения России от доступа к зарубежному интернету. Это следует из письма Центрального банка России, которое было направлено всем управляющим компаниям, ему подконтрольным. Копия письма есть в распоряжении CNews.

Как сообщил CNews представитель Роскомнадзора, задача учений — подтвердить готовность российского интернета обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия.

В процессе учений по отработке сценария отключения России от доступа к зарубежному интернету совместно с операторами связи будет оцениваться эффективность работы основной резервной инфраструктуры в ситуации намеренного отключения российского интернета извне. Также будут выявляться информационные системы, работоспособность которых зависит от взаимодействия с сервисами, библиотеками и другими ресурсами, расположенными в зарубежных сетях.

Фото: Официальный интернет-портал Администрации Томской области РКН изолирует Рунет для проведения учений по его изоляции от мировой сети

Конкретный список организаций, попавших под учения, Роскомнадзор не уточнил. А ЦБ на момент публикации данного материала не ответили на вопросы CNews. Однако в своем документе он разъяснил, что участвующие в изоляции Рунета организации могут сохранить доступ к зарубежному интернету, предоставив соответствующее заявление в РКН до 15 ноября 2024 г.

Обычных российских пользователей данные работы не затронут, утверждают в Роскомнадзоре.



Напомним, что в ситуации возникновения угроз Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в порядке, утвержденном правительством. С 2019 г. ведомство устанавливает на сетях связи операторов технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), представляющие собой оборудование для глубокой фильтрации трафика (DPI — Deep Packet Inspection). В случае угрозы операторам следует руководствоваться маршрутизацией трафика с учетом точек обмена, содержащихся в специальном реестре.

Не первое и не последнее

В ответ на запрос CNews о проведении подобных учений ранее Роскомнадзор дал следующий ответ: «Проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента сети интернет проводятся ежегодно в соответствии с Постановлением Правительства России от 12 октября 2019 г. N 1316 «Об утверждении Положения о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования». График проведения учений утверждает Минцифры по согласованию с ФСБ России и Роскомнадзором».

Первые подобные учения РКН провела в 2019 г. в рамках закона о «суверенном рунете». Его итоги Минсвязи подвел в тот же день, признав их успешными. В процессе учений было рассмотрено несколько сценариев. Первый из них касался обеспечения безопасности пользователей сотовой связи, включая защиту персональных данных и предотвращение перехвата их трафика и SMS, а также раскрытия информации о местоположении. Во втором сценарии изучались риски и уязвимости «умных» устройств, включая их использование в объектах критической информационной инфраструктуры.

Российские власти в 2022 г. заявляли, что ведется подготовка отечественного сегмента интернета к потенциальному отключению от глобальной сети. В этой связи регулярно проводились киберучения с участием банков, операторов связи и ведущих интернет-компаний, которые подтвердили, что российский интернет сможет функционировать автономно.

В конце октября 2022 г. Сергей Хуторцев, директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), который подчиняется Роскомнадзору, сообщил, что результаты учений, проведенных в августе того же года, подтвердили эту возможность. Участники учений включали владельцев крупных интернет-ресурсов, включая СМИ и компании финансового сектора, а также RuTube. Хуторцев подчеркнул, что для обеспечения надежного функционирования российских интернет-ресурсов необходимо обеспечить их независимость от иностранных программных библиотек и активно использовать российские сертификаты ключей шифрования для доступа к отечественным ресурсам.

Как реализуют изоляцию рунета

«Выключение международного интернета в определенных регионах технически возможно, — рассказал CNews директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. — Власти имеют контроль над интернет-провайдерами и могут ввести соответствующие меры для ограничения доступа к международным ресурсам. Аналогично тому, как сегодня блокируется доступ к запрещенным веб-ресурсам и VPN-сервисам».

Технически выключение международного интернета можно осуществить не только посредством блокировки, но путем настройки маршрутизации интернет-трафика через внутренние российские узлы. В результате, пользователи в регионах могут ограничиться доступом только к ресурсам, хостящимся на серверах внутри страны, объясняет эксперт.

По словам Бедерова, введение такой меры может быть попыткой управления информационным пространством и ограничения доступа к нежелательным контенту или источникам информации. «Однако это также может привести к изоляции и ограничению доступа к мировым знаниям, возможности общения и обмена информацией» — предупреждает Игорь Бедеров.

Могут ли изолировать рунет с концами

На вопрос CNews о возможности окончательной изоляции рунета руководитель технического маркетинга UserGate Иван Чернов ответил следующее: «В теории, техническая возможность полностью изолировать определённые сегменты сети, в том числе рунет, есть. Такие примеры существуют. Вопрос в том, насколько это действительно нужно государству, и оно готово идти на такие шаги».

Пути обхода окончательной изоляции рунета у россиян останутся, но чем больше будет попыток обойти ограничения, тем более активно будут вырабатываться меры противодействия, прокомментировал эксперт.