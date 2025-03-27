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«Диасофт» разработал продукт для оркестрации STP-процессов

Компания «Диасофт» продолжает развивать возможности единой цифровой платформы Digital Q.UP, предназначенной для централизованного управления всеми процессами организации. Технологическая платформа Digital Q.BPM, входящая в состав Digital Q.UP, дополнена функционалом для оркестрации STP-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Оркестратор STP-процессов» позволяет объединять бизнес-логику различных приложений в единые процессы выполнения распределенных транзакций в системах, согласованность данных в которых управляется путем использования шаблона проектирования «Сага» (Saga). Автоматизация и оркестрация сквозных процессов помогает управлять, выполнять и отслеживать процессы, обеспечивая их согласованное выполнение с минимальным вмешательством человека.

Функциональные возможности «Оркестратора STP-процессов»

Выполнение STP-процессов с непрерывной, полностью автоматизированной обработкой данных произвольного числа микросервисов согласно модели процесса, описанной в упрощенной BPMN-нотации.

Обеспечение консистентности (согласованности и целостности) данных в случае технических или логических ошибок при выполнении процесса. При ошибках в рамках STP-процесса автоматически запускается компенсация: происходит последовательный откат работы микросервисов в обратном порядке. В результате данные микросервисов, измененные в ходе выполнения процесса, приводятся к исходному виду на момент старта процесса.

Обеспечение отказоустойчивости: транзакции фиксируются даже в случае сбоев (питания, системы и др.). При восстановлении после сбоя STP-процессы автоматически доводятся до завершения, восстанавливая согласованность данных.

Продукт реализован на импортонезависимом технологическом стеке и может заменить аналогичные зарубежные решения, такие как zeebe.

«Оркестратора STP-процессов» уже используется в ряде российских финансовых организаций.

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