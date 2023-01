Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G

В разработку оборудования для современных сетей мобильной связи, включая сети 5G, в России до 2030 г. будет вложено ₽84 млрд. В реализации мероприятий соответствующей дорожной карты примут участие «Ростех», «Ростелеком», Yadro, «Сколтех» и ряд производителей телекоммуникационного оборудования. Также запланирована работа по подготовке к запуску сетей 6G.

Дорожная карта перспективных сетей мобильной связи и затраты на ее реализацию

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». Документ был подготовлен госкорпорацией «Ростех» совместно с «Ростелекомом» и «КНС Групп» (торговая марка Yadro, входит в состав «ИКС Холдинга») по соглашению с правительством.

Дорожная карта, рассчитанная на период до 2030 г., описывает этапы разработки и внедрения в России оборудования для сетей второго (2G, стандарт GSM), четвертого (4G, стандарт LTE), пятого (5G, NR — New Radio) и шестого поколения сотовой связи (6G). Общие затраты на реализацию мероприятий, заложенных в документ, составят ₽84,13 млрд.

Финансирование дорожной карты по источникам, ₽млрд Существенную часть средств на развитие отечественных технологий связи выделят российские ИТ-компании Федеральный бюджет Бюджетные организации КНС Групп Предприятия на базе Сколтеха Ростех НТЦ Протей Новые телеком решения Ростелеком Отраслевые компании

Из бюджета на реализацию мероприятий карты направят ₽52,64 млрд, из них федеральный бюджет даст ₽15,64 млрд, бюджетные организации, включая госпредприятие «Научно-технический институт «Радио» (НИИР) и «Сколтех» — ₽37,5 млрд.

Финансирование мероприятий дорожной карты

Источники финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего в 2020-2025 гг. Всего в 2026-2030 гг. Всего в 2020-2030 гг. Всего, ₽млн 125,60 1 802,45 17 337,02 19 388,59 16 547,49 55 201,16 28 924,64 84 125,80 Из них бюджетные средства, ₽млн, в том числе (в ₽млн): 73,20 1 035,35 10 734,09 11 007,35 12 607,89 35 457,88 17 185,82 52 643,70 средства федерального бюджета 73,20 1 035,35 5 404,25 5 333,48 3 271,97 15 118,25 0,00 15 118,25 источник требует уточнения 0,00 0,00 5 329,84 5 673,87 9 335,92 20 339,63 17 185,82 37 525,44 Внебюджетные средства, ₽млн, в в том числе (в ₽млн): 52,40 767,10 6 602,93 8 381,25 3 939,60 19 743,28 11 738,82 31 482,10 средства «Ростеха» 52,40 157,10 681,00 3 572,60 0,00 4 463,10 0,00 4 463,10 средства «Ростелекома» 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 680,00 0,00 680,00 средства «КНС Групп» 0,00 0,00 2 816,93 1 840,65 1 096,60 5 754,18 6 745,82 12 500,00 средства «НТР» 0,00 575,00 510,00 540,00 0,00 1 625,00 0,00 1 625,00 средства «НТЦ Протей» 0,00 35,00 365,00 478,00 443,00 1 321,00 543,00 1 864,00 средства предприятий кооперации на базе«Сколтеха» 0,00 0,00 1 550,00 1 950,00 2 100,00 5 600,00 0,00 5 600,00

Источник: CNews Analytics, 2023

Финансирование из внебюджетных источников составит ₽31,48 млрд. Оно распределится следующим образом: «КНС Групп» направит ₽12,5 млрд, группа предприятий на базе «Сколтеха» — ₽5,6 млрд, «Ростех» — ₽4,5 млрд, НТЦ «Протей» (разработчик телекоммуникационных решений) — ₽1,86 млрд, НТР («Новые телеком решения», производитель телекоммуникационного оборудования) — ₽1,62 млрд, «Ростелеком» — ₽680 млн. Еще ₽4,75 млрд предоставят отраслевые компании.

Шесть направлений и затраты на их реализацию

Мероприятия дорожной карты разделены на шесть направлений: базовая станция для выделенных технологических и специальных сетей стандарта 4G/LTE; подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы (ЭКБ); базовая станция мобильной связи стандартов 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи; ядро мобильной сети связи; оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса; разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G.

За направление «Базовая станция для выделенных технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE» отвечает госкорпорация «Ростех». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽8,92 млрд, эту сумму поровну (по ₽4,46 млрд) поделят федеральный бюджет и «Ростех».

За направление «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR для сетей связи общего пользования» отвечает «КНС Групп». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽25 млрд, эту сумму поровну (по ₽12,5 млрд) поделят между собой федеральный бюджет и «КНС Групп».

За направление «Базовая станций мобильной связи стандартов 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи» отвечают НТР и производитель телекоммуникационного оборудования «Булат». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽1,62 млрд, их полностью на себя возьмет НТР.

За направление «Ядро мобильной сети связи» отвечает НТЦ «Протей». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽3,73 млрд, эту сумму примерно поровну (примерно по ₽1,8 млрд) поделят между собой федеральный бюджет и НТЦ «Протей»

За направление «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» отвечает «Сколтех». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽11 млрд, данную сумму примерно поровну (примерно по ₽5,5 млрд) поделят между собой федеральный бюджет и «Элтех».

За направление «Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G» отвечают НИИР и «Сколтех». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽21,1 млрд. Эта сумма будет полностью взята из бюджетных источников, в том числе НИИР направит ₽9,94 млрд, «Сколтех» — ₽11,64 млрд.

Финансирование дорожной карты по направлениям, ₽млрд В случае реализации программы в 2030 г. у сетей связи, созданных на отечественных технологиях, будет 100 млн абонентов Базовая станция для выделенных технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR для сетей связи общего пользования Базовая станций мобильной связи стандартов 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи Ядро мобильной сети связи Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G

Предполагается, что к 2030 г. будет зарегистрировано 59 результатов интеллектуальной деятельности. Объем выручки высокотехнологичных компаний, работающих в данной сфере, составит ₽33,5 млрд. Объем затрат на фундаментальные и поисковые исследования составит ₽19,24 млрд, на прикладные исследования — ₽3,84 млрд.

Целевые показатели

В результате воплощения этих планов в жизнь 100 млн абонентов будут пользоваться услугами связи с использованием технологий 4G/LTE на базе российского оборудование. 50 млн абонентов будут пользоваться услугами связи на базе технологии 5G/IMT-202 на базе российского оборудования. Все населенные пункты, включенные в программу «Устранения цифрового неравенства», будут обеспечены мобильной связи на базе продукции российского производства.

Число специалистов, закончивших бакалавриат по соответствующему направлению, составит 56, магистратуру — 240, аспирантуру — 105. Вузы совместно с компаниями реализуют 6 образовательных программ по всем уровня подготовки. Средняя цитируемость публикаций российских резидентов в высокорейтинговых научных журналах составит 7.

Уровень готовности технологий (УГТ) комплексного решения для создания мобильных сетей связи стандартов LTE/LTE-Advanced к 2030 г. составит максимально возможный — «9». К этому моменту будет произведено 15 протоколов совместных испытаний с использованием оборудования и ПО базовых станций OpenRAN 4G/LTE и 5G/IMT-2020/, разрабатываемых предприятиями консорциума на базе «Сколтеха».

Уровень локализации базовых станций для сетей связи LTE/LTE Advanced российского производства (в стоимостном выражении) к 2024 г. составит 80%. УГТ-9 для базовых станций OpenRAN 4G/LTE и 5G/IMT-202, разрабатываемых предприятиями консорциума на базе «Сколтеха», будет достигнут в 2025 г.

Базовая станция для выделенных технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE

По направлению «Базовая станция для выделенных технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE» предполагается, что к 2025 г. по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы, а к 2026 г. по всем продуктам будут подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности. К 2024 г. будет зарегистрирована 2 результата интеллектуальной деятельности и реализовано 2 тыс. единиц продукции, тогда же вся продукция будет признана отечественной.

Предполагается создание двух основных продуктов. Первый — «Шестисекторная базовая станция распределенной архитектуры», состоящая из блока обработки сигналов базовой станции стандарта 4G/LTE RB200C и приемопередающих радиомодулей диапазонов частот b3, b7, b20 и b38. По этим продуктам УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.

Второй продукт — «Система управления элементами радиоподсистемы EMS RAN — система управления функциями централизованного мониторинга и управления элементами сети радиодоступа». По нему УГТ-9 также будет достигнуто к 2030 г.

Подсистема базовых станций GSM/LTE/NR

По направлению «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR для сетей связи общего пользования» к 2026 г. по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы, а к 2027 г. по всем продуктам будут подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности. К 2025 г. вся продукция будет признана отечественной.

К 2030 г. количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности по данному направлению составит 57, объем продукции, реализованный технологическими компаниями составит 12 тыс единиц, а объем выручки технологических компаний от данного направления — ₽12 млрд. К 2025 г. вся продукция будет признана отечественной.

В данном направлении предполагается разработка трех основных продуктов. Первый из них — подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE (5G-ready). Он состоит из трех компонентов. Первый из них — собственно базовая станция соответствующего стандарта, обеспечивающая функции приемопередачи на радиоинтерфейсе для связи с абонентскими терминалами и функции сопряжения с опорной сетью.

В этом компоненте есть несколько составляющих: блок цифровой обработки базовой станции стандарта LTE; радиомодуль b3 (1710 — 1785/1805 — 1880 МГц) базовой станции стандарта GSM/LTE; радиомодуль b1 и b7 (1920 — 1980/2110 — 2170 МГц и 2500 — 2570/2610 — 2690 МГц) для базовой станции стандарта LTE; радиомодуль b40 (2300 — 2400 МГц) базовой станции стандарта LTE; радиомодуль b8 и b20 (880 — 915/925 — 960 МГЦ и 832 — 862/791 — 821 МГц) для базовой станции стандарта GSM/LTE и радиомодуль b38 (2570 — 2620 МГц) базовой станции стандарта LTE. Позже всех УГТ-9 будет достигнут для блока цифровой обработки базовой станции стандарта LTE — в 2029 г.

Второй компонент первого продукта — контролер базовых станций GSM для сетей связи общего пользования. Он является неотъемлемой частью сети радиодоступа GSM, выполняет функции управления базовыми станциями, осуществляет подключение и высвобождение разговорных трактов между базовыми станциями и опорной сетью, передачу вызываемой сигнализации на абонентские терминалы, управление мобильностью абонентов между базовыми станциями. УГТ-9 будет достигнут к 2024 г.

Третий компонент первого продукта — система управления сетью NMS (Network Management System). Она выполняет функции централизованного мониторинга и управления элементами сети радиодоступа и позволяет создавать отчеты по статистике и аварийным сообщениям и изменять конфигурационные параметры сетевых элементов. УГТ-9 будет достигнут к 2026 .

Второй продукт — подсистема базовых станций стандартов GSM, LTE, 5G/NR для сетей связи общего пользования. УГТ-9 по нему будет достигнут к 2027 г.

Третий продукт — «Оборудование подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования на основе электронной компонентной базы российской разработки». Он состоит из следующих компонентов: микропроцессор «система на чипе» для обработки сетевого трафика и управления средствами, блок цифровой обработки базовой станции стандарта GSM/LTE/NR (5G), микропроцессор «система на чипе» для обработки радиочастотных сигналов (RF) и линейка радиомодулей базовой станции стандартов LTE и 5G/NR на основе микропроцессора российской разработки (SoC RF). УГТ-9 по этому продукту будет достигнут в 2030 г.

Базовая станция мобильной связи стандарта 2G/GSM+4G/LTE

По направлению «Базовая станция мобильной связи стандарта 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов» к 2023 г. по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы, а к 2024 г. по всем продуктам будут подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенным к реальности. К 2025 г. по всем продуктам будет запущено опытно-промышленное производство и сертификация, также вся продукция к этому моменту будет признана отечественной. К 2024 г. будут реализовано 2 тыс единиц продукции, объем выручки технологических компаний от данного направления составит 600 млн ₽.

Соответствующий продукт будет состоять из нескольких компонентов. Первый — аппаратное обеспечение базовой станции GSM и LTE, которое включает в себя удаленный приемопередающий радиомодуль диапазона 1800 МГц, удаленный приемопередающий радиомодуль диапазона 2300 МГц, шасси блока обработки сигналов (коммерческий сервер платформы x86 1U с возможностью установки до двух карт обработки сигналов, обеспечивающий базовый транспортный функционал) и карта обработки сигналы (обеспечивает работу протоколов LTE и GSM и предоставляет возможность организовать до 4 CPRI-интерфейсов). УГТ-9 будет достигнут в 2023 г.

Ядро мобильной сети

По направлению «Ядро мобильной сети связи» уже в 2022 г. по всем продуктам уже должны были быть созданы лабораторные образцы. К 2027 г. по всем продуктам должны быть подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности, и запущено опытно-коммерческое производство и сертификация. Также к этому моменту вся продукция будет признана отечественной. Объем выручки, полученной технологическими компания от данного направления, в 2030 г. составит ₽2,5 млрд.

Соответствующий продукт будет включать в себя пакетное ядро сети 4G Evolved Packet Core, которое обеспечивает управление базовыми станциями eNodeB сети 4G и пакетную передачу данных абонентских устройств. Ядро состоит из нескольких ключевых элементов: MME (узел управления мобильностью, Mobility Management Entity), SGW (обслуживающий шлюз, Serving Gateway) и PGW (пакетный шлюз, Packet Data Network Gateway).

Также к указанному продукту относятся: транзитный узел маршрутизации (STP/DRA, обеспечивает маршрутизацию сигнального трафика ядра мобильной сети), средства глубокого анализа и управления пакетным трафиком (DPI/PCEF, реализуют функцию анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети), средства управления политикой мобильного интернета (RCIF, программное обеспечение Policy Controller, узел управления политикой обслуживания QoS и правилами тарификации абонентов мобильного интернета) и модуль поддержки радиоподсистемы 5G/IMT-2020 (NSA, программное обеспечение поддержки функционирования радиоподсистемы 5G/IMT-2020). Позднее всего УГТ-9 будет достигнут для модуля поддержки радиоподсистемы 5G/IMT — в 2027 г.

Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса

По направлению «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» к 2025 г. по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы и также по всем продуктам будут подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенным к реальности. К 2027 г. вся продукция будет признана отечественной. К 2030 г. будет реализовано 11 тыс единиц продукции, объем выручки, полученной технологическими компаниями от данного направления, составит ₽18 млрд.

По направлению «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» к 2025 г. по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы

Данное направление состоит из трех основных продуктов. Первый из них — программно-аппаратный комплекс (ПАК) базовой станции мобильной связи стандарта 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN. Он, в свою очередь, состоит из ПАК для модулей следующих базовых станций: OpenRAN 4G/5G DU-BBU, OpenRAN 5G CU, OpenRAN 4G/5G Ru n 79 (TDD, 4800 МГц), OpenRAn 4G/5G Ru n3 (FDD, 1800 МГц), OpenRAN 4G/5G Ru n1 (FDD, 2100 МГц), OpenRAN 4G/5G Ru n 20 (FDD, 800 МГц), OpenRAN 4G/5G Ru n8 (FDD, 900 МГц), OpenRAN 4G/5G Ru n7 (FDD, 2600 МГц) и OpenRAN 4G/5G n40 (TDD, 2300 МГц). УГТ-9 по указанным продуктам будет достигнуто в 2024–25 гг.

К указанному направления относятся еще два продукта: программное обеспечение стека протоколов базовой станции 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN (УГТ-9 будет достигнут в 2026 г.) и программное обеспечение для централизованного управления, мониторинга и оркестрации работы отечественных базовых станций OpenRAN 4G/5G IMT-2020. Последний продукт состоит из ПО для локального управления и мониторинга и ПО для централизованной оркестрации, управления и мониторинга. УГТ-9 по этим продуктам будет достигнут в 2024-25 гг.

Запланирован выход на производственную мощность 20 тыс базовых станций в год. Для стимулирования спроса планируется заключать договора с операторами связи, предусматривающие будущие обязательства на поставку разрабатываемого оборудования. Также планируется организовать сервисную и техническую предпродажную и постропродажную поддержку линейки продуктов для построения сетей связи 4G/5G, разработать маркетинговую стратегию, продуктовую линейку и ценовую политику в данной сфере. Кроме того, предполагается обеспечить механизмы субсидирования и закупки оборудования базовых станций 4G/5G отечественной разработки.

Разработка критических технологий для сетей связи 5G Advanced/6G

По направлению «Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G» к 2030 г по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы. К этому же моменту будет зарегистрировано пять результатов интеллектуальной деятельности, объем реализованной продукции составит 1 тыс единиц, объем выручки, полученной технологическими компаниями в рамках развития данного направления — ₽1 млрд. Вся продукция будет признана отечественной.

Данное направление состоит из восьми продуктов: прототипа ПО сети 5G Advanced/6G (O-Core, O_RIC, O-Mec, O-RAN, NMS); прототип оборудования и базовой станции 5G Advanced/6G (включает оборудование O_CU, O-DU и O-RU, пакет гибридной радиофотонной антенной решетки для базовой станции и лабораторно-демонстрационный образец субмиллиметрового трансивера); лабораторно-демонстрационный образец устройства управления радиолучом с использованием интеллектуальных отражающих поверхностей (Intelligent reflecting surfaces, IRS); лабораторно-демонстрационный образец полных оптических волокон для использования в транспортных сетях 5G Advanced/6G; лабораторно-демонстрационный образец трансивера для Coh-DWDM оптической транспортной сети с пропускной способностью 100–1000 Гбит/с; лабораторно-демонстрационный образец устройства сопряжения квантовой и постквантовой криптографии с сигнально-кодовыми конструкциями в сетях радиодоступа 5GA/6G; лабораторно-демонстрационный образец многосердечниковых оптических волокон для использования в сетях 5G Advanced/6G и лабораторно-демонстрационный образец лямбда-коммутаторов (WSS) для транспортных сетей 5G Advanced/6G. По большинству продуктов к 2030 г. запланировано достижение УГТ лишь на отметке «4».

Подготовка к запуску сетей 6G в России

Для подготовки к запуску сетей 6G в России планируется: создать концепцию управления использованием радиочастотного спектра на территории России с учетом внедрения сетей 6G, включая начальные и граничные условия максимального переиспользования частотных диапазонов в дециметровой, сантиметровой, миллиметровой субмиллиметровой частях спектра; осуществить предиктивную аналитику по радиочастотным диапазонам, которые будут актуальны для систем 6G, в диапазонах 7–24 ГГц и 100–300 ГГц; обеспечить нормативно-правовое обеспечение работы по переводу действующих радиоэлектронных средств из отдельных полос радиочастот в интересах последующего использования сетями связи 6G ; провести комплексные научно-технические, медико-биологические и санитарно-гигиенические исследования проблем электромагнитной безопасности населения России в условиях электромагнитной обстановки, формирующейся сетями 5G Advanced/6G; разработать предложения по проведению конверсии радиочастотного спектра для обеспечения сетей 6G необходимым радиочастотным ресурсом в E-, D- и W-диапазонах; исследовать дальнейшее развитие технологии передачи программ телевизионного вещания в рамках экосистемы сетей связи 6G; создать Ассоциацию 6G.

Также предлагается провести исследования вариантов реализации интеграции гибридных спутниковых систем связи в сети 5G Advanced/6G; исследовать перспективные технологии построения спутниковой составляющей в сетях 6G с использованием терагерцовых диапазонов частот; разработать новую топологию и открытую архитектуру сетей 5G Advanced/6G и их основных элементов; исследовать методы построения транспортных сетей 5G Advanced/6G, обеспечивающих сквозное соединения с минимальным времен загрузки (оптические транспортные когерентные сети DWDM, открытые оптические транспортные сети инфракрасного диапазона с пропускной способностью 100–1000 Гбит/с и оптическую транспортную сеть с высокой пропускной способностью 20–80 Тбит/с); исследовать методы построения сети радиодоступа 5G Advanced/6G; разработать требования к абонентскому оборудования 5G Advanced/6G; исследовать методы и средства измерений параметров радиоинтерфейса терминальных устройств беспроводной связи 5G/6G; сформировать технический и технологический задел НИИР для обеспечения контрольно-испытательных работ при разработке СВЧ устройств для систем связи 6G.

Кроме того, в плане мероприятий есть пункты: исследовать алгоритмы пространственного мультиплексирования для антенных систем сети радиодоступа 6G (Ultra Massive MIMO); разработать методы поиска радиолуча для борьбы с микромобильностью; исследовать и разработать методы сопряжения квантовой и постквантовой криптографии с сигнально-кодовыми конструкциями в сетях радиодоступа 5G Advanced/6G; исследовать помехоустойчивые коды и новые методы декодирования с высокой пропускной способностью; исследовать методы обеспечения предельно высокой спектральной эффективности в сетях 6G; исследовать массированное межмашинное взаимодействие (10 млн объектов интернета вещей на 1 кв км покрытия); исследовать специфику сверхширокополосной передачи информации в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах; исследовать методы машинного обучения для разработки алгоритмов обслуживания пользователей с заданными требованиями к QoS в гетерогенных сетях доступа 6G с несколькими активными интерфейсами (LTE-NR/6G) и функцией мультисвязности; обеспечить использование алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения в составе программы обеспечения базовой станции для улучшения параметров радиопокрытия; исследовать необходимость и сценарии применения алгоритмов искусственного интеллекта для повышения эффективности радиоинтерфейса 6G.

В числе других мероприятий в рамках этого направления значится: исследование технологических элементов сетей 6G; исследование пакетных маршрутизаторов петабитного и терабитного классов для транспортных сетей уровня магистрали, агрегации, доступа; исследование пути создания и разработки основных принципов построения базовых элементов излучающих структур и трактов аналоговой сигнальной обработки с энергетически-оптимальными характеристиками и улучшенной технологичностью производства на основе современных микроэлектронных структур для сетей 6G; исследование вариантов построения антенн базовых станций 6G; исследование способов построения антенн базовых станций 5G/6G для плотной городской застройки с применением отечественной элементной базы; исследование вариантов построения бортовых антенн спутников связи, интегрированных в сети 6G; исследование вариантов построения абонентских терминалов с использованием АФР (амплитудно-фазовое распределение), размещаемых на подвижных пилотируемых и беспилотных судах; исследование возможности создания унифицированного антенно-фидерного устройства для мобильных терминалов спутниковой связи, встраиваемых в сети 6G; исследование и разработка линейки унифицированных (фронт-энд) фильтров СВЧ для обеспечения электромагнитной совместимости спутниковых систем связи с сетями 6G.

Электронная компонентная база для сетей 6G

Отдельным блоком в документе отмечены мероприятия по разработке требований к кремниевой и гибридной электронно-компонентной базе: разработка набора специализированных микросхем формирования лучей с использованием Si CMOS технологии (SiGE) для применения в базовых станциях и на борту спутников, интегрированных в сети 6G; разработка специализированной микросхемы радиационно-стойкого сигнального процессора для создания интегрированных спутниковых систем в сети 6G; разработка требований к ЭКБ на базе SiGE (кремний-германий), GaAS (арсенид галлия),InP (фосфид индия), GaN (галлий нитрид), SiC (карбид кремния) и GaO (оксид галлия).

Также предполагается разработать требования к лямбда-коммутаторам (WSS) для оптических транспортных сетей на основе MEMS (Microelectromechanical System) и LCOS (Liquid Crystal on Silicon) и к новым видам оптоволокна (полым и многосердечниковым). Запланировано проведение исследований возможности использования метаматериалов для улучшения параметров трансиверов радиоголовок и интеллектуальных отражающих поверхностей (Intelligent reflecting surfaces, IRS) для реализации режимов SDMA(Space-division multiple access) для двух диапазонов (миллиметровый и субмиллиметровый).

Научно-исследовательские работы в области 6G

Для выработки базовых технологических принципов для производства цифровой и аналоговой ЭКБ и формирования отдельных производственных циклов для сетей 6G запланировано проведение ряда научно-исследовательских работ: «Основные критичные элементы ЭКБ»; «Технологии эпитаксиального роста и фотолитографии систем на основе кремния», «Технологии эпитаксиального роста и фотолитографии на основе кремний-германия»; «Технологии эпитаксиального роста и фотолитографии на основе нитрида галлия», «Технологии эпитаксиального роста и фотолитографии на основе оксид галлия», «Технология эпитаксиального роста фотонных интегральных схем ФИС (SIP — Silicon Integrated Photonics)».

Ряд НИР предлагается провести для разработки технологических решений в области цифровых, приемопередающих и транспортных модулей компонентов сетей 5G/6G: «Выработка базовых технологических принципов работы компактных мастер-часы для синхронизации с наносекундной и пикосекундой точностью»; «Выработка базовых технологических принципов работы фотонных аналого-цифровых преобразователей для систем связи»; «Выработка базовых технологических принципов высокостабильных радиофотонных генераторов временных отчетов с низким уровнем фазовых шумов»; «Выработка базовых технологических принципов работы трансивера радиоголовок для всех четырех основных (дециметровый, сантиметровый, миллиметровый, субмиллиметровый); «Выработка базовых технологических принципов работы интегрированных комплексов MIMO от 16*16, 64, 256, 512, 1024, 1024 2040»; «Выработка базовых технологических принципов устройств когерентных оптических транспондеров терабитного класса для C и L диапазонов»; «Выработка базовых технологических принципов устройств сверхбыстрых ЦАП, АЦП»; «Выработка базовых технологических принципов работы генераторов, модуляторов и детекторов в C и L диапазонах»; «Выработка базовых технологических принципов технологии реализации высокоскоростной оперативной памяти большой емкости»; «Исследование подходов к использованию оптического излучения C и L диапазонов в новых оптических средах (многосердечниковые и полые оптические волокна, фотонные кристаллы)».

Результаты реализации мероприятий дорожной карты

2021 г. (базовое значение) 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2030 г. Целевые показатели развития высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам 1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц (по годам) 0 0 6 23 47 20 18 59 2. Объем выручки, полученный от реализации продукции в рамках развития высокотехнологичного направления, ₽млрд (по годам) 0,0 0,0 0,4 1,8 8,6 16,1 23,9 33,5 3.Количество заключенных форвардных контрактов на поставку разрабатываемой продукции потребителям (по годам) ( Дополнительный показатель) 0 4 0 0 0 0 0 0 Целевые показатели развития поднаправления 1 «Базовая станция для выделенных, технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE» высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам 1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц 0 0 0 2 2 2 2 2 2. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец 0% 50% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 3. Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности 0% 25% 50% 75% 75% 100% 100% 100% 4. Объем продукции, реализованной технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, единицы 0 0 100 2 000 - - - - Целевые показатели развития поднаправления 2 «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской ЭКБ» высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам 1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц 0 0 0 12 32 17 11 57 2. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец 0% 0% 5% 44% 69% 100% 100% 100% 3. Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности 0% 0% 0% 16% 42% 74% 100% 100% 4. Объем продукции, реализованной технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, единицы 0 0 0 0 3 000 5 000 11 000 12 000 5. Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления,₽млрд 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 11 12 Целевые показатели развития поднаправления 3 «Базовая станция мобильной связи стандартов 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи» высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам 1. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец 88% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности 0% 38% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 3. Доля продуктов, по которым запущены опытно-промышленное производство и сертификация 0% 38% 88% 88% 100% 100% 100% 100% 4. Объем продукции, реализованной технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, единицы 0 0 1 000 2 000 2 000 — — — 5. Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, ₽млрд 0 0,0 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 Целевые показатели развития поднаправления 4 «Ядро мобильной сети связи» высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам 1. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности 40% 83% 83% 83% 83% 83% 100% 100% 3. Доля продуктов, по которым запущены опытно-промышленное производство и сертификация 0% 17% 17% 33% 83% 83% 100% 100% 4. Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, ₽млрд 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,9 1,3 2,5 Целевые показатели развития поднаправления 5 «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам 1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц 0 0 6 8 12 0 0 0 2. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец 20% 30% 40% 80% 100% 100% 100% 100% 3. Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности 15% 20% 30% 60% 100% 100% 100% 100% 4. Объем продукции, реализованной технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, единицы 0 0 0 100 1 000 4 000 8 000 11 000 5. Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, ₽млрд 0,0 0,0 0,1 1 4,8 10,2 11,4 18 Целевые показатели развития поднаправления 6 «Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G"высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам 1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц 0 0 0 0 1 1 1 5 2. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 25,0% 37,5% 100,0% 3. Объем продукции, реализованной технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, единицы 0 0 0 0 0 0 200 1 000 4. Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1 5. Уровень соответствия требованиям о признании продукции отечественной (наличие соответствующих записей в реестрах для серийно выпускаемой продукции) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 25,0% 37,5% 100,0% Объем российского рынка технологических решений, создаваемых в рамках высокотехнологичного направления, в 2025, 2030 году, ₽млн (индикатор развития высокотехнологичного направления) Значение для высокотехнологичного направления, в ₽млн (по годам), в том числе: 0 0,0 400 1 770 8 550 16 100 23 900 33 500 для поднаправления "Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской ЭКБ" 0 0,0 0,0 0,0 3 000 5 000 11 000 12 000 для поднаправления "Базовая станция мобильной связи стандартов 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи" 0 0,0 300 600 600 0,0 0,0 0,0 для поднаправления "Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN операторского класса" 0 0,0 0,0 150 150 900 1 300 2 500 для поднаправления «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN операторского класса" 0 0,0 100 1 020 4 800 10 200 11 400 18 000

Источник: CNews Analytics, 2023