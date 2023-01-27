Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G
В разработку оборудования для современных сетей мобильной связи, включая сети 5G, в России до 2030 г. будет вложено ₽84 млрд. В реализации мероприятий соответствующей дорожной карты примут участие «Ростех», «Ростелеком», Yadro, «Сколтех» и ряд производителей телекоммуникационного оборудования. Также запланирована работа по подготовке к запуску сетей 6G.
Дорожная карта перспективных сетей мобильной связи и затраты на ее реализацию
В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». Документ был подготовлен госкорпорацией «Ростех» совместно с «Ростелекомом» и «КНС Групп» (торговая марка Yadro, входит в состав «ИКС Холдинга») по соглашению с правительством.
Дорожная карта, рассчитанная на период до 2030 г., описывает этапы разработки и внедрения в России оборудования для сетей второго (2G, стандарт GSM), четвертого (4G, стандарт LTE), пятого (5G, NR — New Radio) и шестого поколения сотовой связи (6G). Общие затраты на реализацию мероприятий, заложенных в документ, составят ₽84,13 млрд.
Из бюджета на реализацию мероприятий карты направят ₽52,64 млрд, из них федеральный бюджет даст ₽15,64 млрд, бюджетные организации, включая госпредприятие «Научно-технический институт «Радио» (НИИР) и «Сколтех» — ₽37,5 млрд.
|Источники финансирования
|2021 г.
|2022 г.
|2023 г.
|2024 г.
|2025 г.
|Всего в 2020-2025 гг.
|Всего в 2026-2030 гг.
|Всего в 2020-2030 гг.
|Всего, ₽млн
|125,60
|1 802,45
|17 337,02
|19 388,59
|16 547,49
|55 201,16
|28 924,64
|84 125,80
|Из них бюджетные средства, ₽млн, в том числе (в ₽млн):
|73,20
|1 035,35
|10 734,09
|11 007,35
|12 607,89
|35 457,88
|17 185,82
|52 643,70
|средства федерального бюджета
|73,20
|1 035,35
|5 404,25
|5 333,48
|3 271,97
|15 118,25
|0,00
|15 118,25
|источник требует уточнения
|0,00
|0,00
|5 329,84
|5 673,87
|9 335,92
|20 339,63
|17 185,82
|37 525,44
|Внебюджетные средства, ₽млн, в в том числе (в ₽млн):
|52,40
|767,10
|6 602,93
|8 381,25
|3 939,60
|19 743,28
|11 738,82
|31 482,10
|средства «Ростеха»
|52,40
|157,10
|681,00
|3 572,60
|0,00
|4 463,10
|0,00
|4 463,10
|средства «Ростелекома»
|0,00
|0,00
|680,00
|0,00
|0,00
|680,00
|0,00
|680,00
|средства «КНС Групп»
|0,00
|0,00
|2 816,93
|1 840,65
|1 096,60
|5 754,18
|6 745,82
|12 500,00
|средства «НТР»
|0,00
|575,00
|510,00
|540,00
|0,00
|1 625,00
|0,00
|1 625,00
|средства «НТЦ Протей»
|0,00
|35,00
|365,00
|478,00
|443,00
|1 321,00
|543,00
|1 864,00
|средства предприятий кооперации на базе«Сколтеха»
|0,00
|0,00
|1 550,00
|1 950,00
|2 100,00
|5 600,00
|0,00
|5 600,00
|средства отраслевых компаний
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|300,00
|300,00
|4 450,00
|4 750,00
Источник: CNews Analytics, 2023
Финансирование из внебюджетных источников составит ₽31,48 млрд. Оно распределится следующим образом: «КНС Групп» направит ₽12,5 млрд, группа предприятий на базе «Сколтеха» — ₽5,6 млрд, «Ростех» — ₽4,5 млрд, НТЦ «Протей» (разработчик телекоммуникационных решений) — ₽1,86 млрд, НТР («Новые телеком решения», производитель телекоммуникационного оборудования) — ₽1,62 млрд, «Ростелеком» — ₽680 млн. Еще ₽4,75 млрд предоставят отраслевые компании.
Шесть направлений и затраты на их реализацию
Мероприятия дорожной карты разделены на шесть направлений: базовая станция для выделенных технологических и специальных сетей стандарта 4G/LTE; подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской электронной компонентной базы (ЭКБ); базовая станция мобильной связи стандартов 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи; ядро мобильной сети связи; оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса; разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G.
За направление «Базовая станция для выделенных технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE» отвечает госкорпорация «Ростех». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽8,92 млрд, эту сумму поровну (по ₽4,46 млрд) поделят федеральный бюджет и «Ростех».
За направление «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR для сетей связи общего пользования» отвечает «КНС Групп». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽25 млрд, эту сумму поровну (по ₽12,5 млрд) поделят между собой федеральный бюджет и «КНС Групп».
За направление «Базовая станций мобильной связи стандартов 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи» отвечают НТР и производитель телекоммуникационного оборудования «Булат». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽1,62 млрд, их полностью на себя возьмет НТР.
За направление «Ядро мобильной сети связи» отвечает НТЦ «Протей». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽3,73 млрд, эту сумму примерно поровну (примерно по ₽1,8 млрд) поделят между собой федеральный бюджет и НТЦ «Протей»
За направление «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» отвечает «Сколтех». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽11 млрд, данную сумму примерно поровну (примерно по ₽5,5 млрд) поделят между собой федеральный бюджет и «Элтех».
За направление «Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G» отвечают НИИР и «Сколтех». Затраты на реализацию соответствующих мероприятий составят ₽21,1 млрд. Эта сумма будет полностью взята из бюджетных источников, в том числе НИИР направит ₽9,94 млрд, «Сколтех» — ₽11,64 млрд.
Предполагается, что к 2030 г. будет зарегистрировано 59 результатов интеллектуальной деятельности. Объем выручки высокотехнологичных компаний, работающих в данной сфере, составит ₽33,5 млрд. Объем затрат на фундаментальные и поисковые исследования составит ₽19,24 млрд, на прикладные исследования — ₽3,84 млрд.
Целевые показатели
В результате воплощения этих планов в жизнь 100 млн абонентов будут пользоваться услугами связи с использованием технологий 4G/LTE на базе российского оборудование. 50 млн абонентов будут пользоваться услугами связи на базе технологии 5G/IMT-202 на базе российского оборудования. Все населенные пункты, включенные в программу «Устранения цифрового неравенства», будут обеспечены мобильной связи на базе продукции российского производства.
Число специалистов, закончивших бакалавриат по соответствующему направлению, составит 56, магистратуру — 240, аспирантуру — 105. Вузы совместно с компаниями реализуют 6 образовательных программ по всем уровня подготовки. Средняя цитируемость публикаций российских резидентов в высокорейтинговых научных журналах составит 7.
Уровень готовности технологий (УГТ) комплексного решения для создания мобильных сетей связи стандартов LTE/LTE-Advanced к 2030 г. составит максимально возможный — «9». К этому моменту будет произведено 15 протоколов совместных испытаний с использованием оборудования и ПО базовых станций OpenRAN 4G/LTE и 5G/IMT-2020/, разрабатываемых предприятиями консорциума на базе «Сколтеха».
Уровень локализации базовых станций для сетей связи LTE/LTE Advanced российского производства (в стоимостном выражении) к 2024 г. составит 80%. УГТ-9 для базовых станций OpenRAN 4G/LTE и 5G/IMT-202, разрабатываемых предприятиями консорциума на базе «Сколтеха», будет достигнут в 2025 г.
Базовая станция для выделенных технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE
По направлению «Базовая станция для выделенных технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE» предполагается, что к 2025 г. по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы, а к 2026 г. по всем продуктам будут подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности. К 2024 г. будет зарегистрирована 2 результата интеллектуальной деятельности и реализовано 2 тыс. единиц продукции, тогда же вся продукция будет признана отечественной.
Предполагается создание двух основных продуктов. Первый — «Шестисекторная базовая станция распределенной архитектуры», состоящая из блока обработки сигналов базовой станции стандарта 4G/LTE RB200C и приемопередающих радиомодулей диапазонов частот b3, b7, b20 и b38. По этим продуктам УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.
Второй продукт — «Система управления элементами радиоподсистемы EMS RAN — система управления функциями централизованного мониторинга и управления элементами сети радиодоступа». По нему УГТ-9 также будет достигнуто к 2030 г.
Подсистема базовых станций GSM/LTE/NR
По направлению «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR для сетей связи общего пользования» к 2026 г. по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы, а к 2027 г. по всем продуктам будут подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности. К 2025 г. вся продукция будет признана отечественной.
К 2030 г. количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности по данному направлению составит 57, объем продукции, реализованный технологическими компаниями составит 12 тыс единиц, а объем выручки технологических компаний от данного направления — ₽12 млрд. К 2025 г. вся продукция будет признана отечественной.
В данном направлении предполагается разработка трех основных продуктов. Первый из них — подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE (5G-ready). Он состоит из трех компонентов. Первый из них — собственно базовая станция соответствующего стандарта, обеспечивающая функции приемопередачи на радиоинтерфейсе для связи с абонентскими терминалами и функции сопряжения с опорной сетью.
В этом компоненте есть несколько составляющих: блок цифровой обработки базовой станции стандарта LTE; радиомодуль b3 (1710 — 1785/1805 — 1880 МГц) базовой станции стандарта GSM/LTE; радиомодуль b1 и b7 (1920 — 1980/2110 — 2170 МГц и 2500 — 2570/2610 — 2690 МГц) для базовой станции стандарта LTE; радиомодуль b40 (2300 — 2400 МГц) базовой станции стандарта LTE; радиомодуль b8 и b20 (880 — 915/925 — 960 МГЦ и 832 — 862/791 — 821 МГц) для базовой станции стандарта GSM/LTE и радиомодуль b38 (2570 — 2620 МГц) базовой станции стандарта LTE. Позже всех УГТ-9 будет достигнут для блока цифровой обработки базовой станции стандарта LTE — в 2029 г.
Второй компонент первого продукта — контролер базовых станций GSM для сетей связи общего пользования. Он является неотъемлемой частью сети радиодоступа GSM, выполняет функции управления базовыми станциями, осуществляет подключение и высвобождение разговорных трактов между базовыми станциями и опорной сетью, передачу вызываемой сигнализации на абонентские терминалы, управление мобильностью абонентов между базовыми станциями. УГТ-9 будет достигнут к 2024 г.
Третий компонент первого продукта — система управления сетью NMS (Network Management System). Она выполняет функции централизованного мониторинга и управления элементами сети радиодоступа и позволяет создавать отчеты по статистике и аварийным сообщениям и изменять конфигурационные параметры сетевых элементов. УГТ-9 будет достигнут к 2026 .
Второй продукт — подсистема базовых станций стандартов GSM, LTE, 5G/NR для сетей связи общего пользования. УГТ-9 по нему будет достигнут к 2027 г.
Третий продукт — «Оборудование подсистемы базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования на основе электронной компонентной базы российской разработки». Он состоит из следующих компонентов: микропроцессор «система на чипе» для обработки сетевого трафика и управления средствами, блок цифровой обработки базовой станции стандарта GSM/LTE/NR (5G), микропроцессор «система на чипе» для обработки радиочастотных сигналов (RF) и линейка радиомодулей базовой станции стандартов LTE и 5G/NR на основе микропроцессора российской разработки (SoC RF). УГТ-9 по этому продукту будет достигнут в 2030 г.
Базовая станция мобильной связи стандарта 2G/GSM+4G/LTE
По направлению «Базовая станция мобильной связи стандарта 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов» к 2023 г. по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы, а к 2024 г. по всем продуктам будут подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенным к реальности. К 2025 г. по всем продуктам будет запущено опытно-промышленное производство и сертификация, также вся продукция к этому моменту будет признана отечественной. К 2024 г. будут реализовано 2 тыс единиц продукции, объем выручки технологических компаний от данного направления составит 600 млн ₽.
Соответствующий продукт будет состоять из нескольких компонентов. Первый — аппаратное обеспечение базовой станции GSM и LTE, которое включает в себя удаленный приемопередающий радиомодуль диапазона 1800 МГц, удаленный приемопередающий радиомодуль диапазона 2300 МГц, шасси блока обработки сигналов (коммерческий сервер платформы x86 1U с возможностью установки до двух карт обработки сигналов, обеспечивающий базовый транспортный функционал) и карта обработки сигналы (обеспечивает работу протоколов LTE и GSM и предоставляет возможность организовать до 4 CPRI-интерфейсов). УГТ-9 будет достигнут в 2023 г.
Ядро мобильной сети
По направлению «Ядро мобильной сети связи» уже в 2022 г. по всем продуктам уже должны были быть созданы лабораторные образцы. К 2027 г. по всем продуктам должны быть подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности, и запущено опытно-коммерческое производство и сертификация. Также к этому моменту вся продукция будет признана отечественной. Объем выручки, полученной технологическими компания от данного направления, в 2030 г. составит ₽2,5 млрд.
Соответствующий продукт будет включать в себя пакетное ядро сети 4G Evolved Packet Core, которое обеспечивает управление базовыми станциями eNodeB сети 4G и пакетную передачу данных абонентских устройств. Ядро состоит из нескольких ключевых элементов: MME (узел управления мобильностью, Mobility Management Entity), SGW (обслуживающий шлюз, Serving Gateway) и PGW (пакетный шлюз, Packet Data Network Gateway).
Также к указанному продукту относятся: транзитный узел маршрутизации (STP/DRA, обеспечивает маршрутизацию сигнального трафика ядра мобильной сети), средства глубокого анализа и управления пакетным трафиком (DPI/PCEF, реализуют функцию анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети), средства управления политикой мобильного интернета (RCIF, программное обеспечение Policy Controller, узел управления политикой обслуживания QoS и правилами тарификации абонентов мобильного интернета) и модуль поддержки радиоподсистемы 5G/IMT-2020 (NSA, программное обеспечение поддержки функционирования радиоподсистемы 5G/IMT-2020). Позднее всего УГТ-9 будет достигнут для модуля поддержки радиоподсистемы 5G/IMT — в 2027 г.
Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса
По направлению «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» к 2025 г. по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы и также по всем продуктам будут подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенным к реальности. К 2027 г. вся продукция будет признана отечественной. К 2030 г. будет реализовано 11 тыс единиц продукции, объем выручки, полученной технологическими компаниями от данного направления, составит ₽18 млрд.
Данное направление состоит из трех основных продуктов. Первый из них — программно-аппаратный комплекс (ПАК) базовой станции мобильной связи стандарта 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN. Он, в свою очередь, состоит из ПАК для модулей следующих базовых станций: OpenRAN 4G/5G DU-BBU, OpenRAN 5G CU, OpenRAN 4G/5G Ru n 79 (TDD, 4800 МГц), OpenRAn 4G/5G Ru n3 (FDD, 1800 МГц), OpenRAN 4G/5G Ru n1 (FDD, 2100 МГц), OpenRAN 4G/5G Ru n 20 (FDD, 800 МГц), OpenRAN 4G/5G Ru n8 (FDD, 900 МГц), OpenRAN 4G/5G Ru n7 (FDD, 2600 МГц) и OpenRAN 4G/5G n40 (TDD, 2300 МГц). УГТ-9 по указанным продуктам будет достигнуто в 2024–25 гг.
К указанному направления относятся еще два продукта: программное обеспечение стека протоколов базовой станции 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN (УГТ-9 будет достигнут в 2026 г.) и программное обеспечение для централизованного управления, мониторинга и оркестрации работы отечественных базовых станций OpenRAN 4G/5G IMT-2020. Последний продукт состоит из ПО для локального управления и мониторинга и ПО для централизованной оркестрации, управления и мониторинга. УГТ-9 по этим продуктам будет достигнут в 2024-25 гг.
Запланирован выход на производственную мощность 20 тыс базовых станций в год. Для стимулирования спроса планируется заключать договора с операторами связи, предусматривающие будущие обязательства на поставку разрабатываемого оборудования. Также планируется организовать сервисную и техническую предпродажную и постропродажную поддержку линейки продуктов для построения сетей связи 4G/5G, разработать маркетинговую стратегию, продуктовую линейку и ценовую политику в данной сфере. Кроме того, предполагается обеспечить механизмы субсидирования и закупки оборудования базовых станций 4G/5G отечественной разработки.
Разработка критических технологий для сетей связи 5G Advanced/6G
По направлению «Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G» к 2030 г по всем продуктам будут созданы лабораторные образцы. К этому же моменту будет зарегистрировано пять результатов интеллектуальной деятельности, объем реализованной продукции составит 1 тыс единиц, объем выручки, полученной технологическими компаниями в рамках развития данного направления — ₽1 млрд. Вся продукция будет признана отечественной.
Данное направление состоит из восьми продуктов: прототипа ПО сети 5G Advanced/6G (O-Core, O_RIC, O-Mec, O-RAN, NMS); прототип оборудования и базовой станции 5G Advanced/6G (включает оборудование O_CU, O-DU и O-RU, пакет гибридной радиофотонной антенной решетки для базовой станции и лабораторно-демонстрационный образец субмиллиметрового трансивера); лабораторно-демонстрационный образец устройства управления радиолучом с использованием интеллектуальных отражающих поверхностей (Intelligent reflecting surfaces, IRS); лабораторно-демонстрационный образец полных оптических волокон для использования в транспортных сетях 5G Advanced/6G; лабораторно-демонстрационный образец трансивера для Coh-DWDM оптической транспортной сети с пропускной способностью 100–1000 Гбит/с; лабораторно-демонстрационный образец устройства сопряжения квантовой и постквантовой криптографии с сигнально-кодовыми конструкциями в сетях радиодоступа 5GA/6G; лабораторно-демонстрационный образец многосердечниковых оптических волокон для использования в сетях 5G Advanced/6G и лабораторно-демонстрационный образец лямбда-коммутаторов (WSS) для транспортных сетей 5G Advanced/6G. По большинству продуктов к 2030 г. запланировано достижение УГТ лишь на отметке «4».
Подготовка к запуску сетей 6G в России
Для подготовки к запуску сетей 6G в России планируется: создать концепцию управления использованием радиочастотного спектра на территории России с учетом внедрения сетей 6G, включая начальные и граничные условия максимального переиспользования частотных диапазонов в дециметровой, сантиметровой, миллиметровой субмиллиметровой частях спектра; осуществить предиктивную аналитику по радиочастотным диапазонам, которые будут актуальны для систем 6G, в диапазонах 7–24 ГГц и 100–300 ГГц; обеспечить нормативно-правовое обеспечение работы по переводу действующих радиоэлектронных средств из отдельных полос радиочастот в интересах последующего использования сетями связи 6G ; провести комплексные научно-технические, медико-биологические и санитарно-гигиенические исследования проблем электромагнитной безопасности населения России в условиях электромагнитной обстановки, формирующейся сетями 5G Advanced/6G; разработать предложения по проведению конверсии радиочастотного спектра для обеспечения сетей 6G необходимым радиочастотным ресурсом в E-, D- и W-диапазонах; исследовать дальнейшее развитие технологии передачи программ телевизионного вещания в рамках экосистемы сетей связи 6G; создать Ассоциацию 6G.
Также предлагается провести исследования вариантов реализации интеграции гибридных спутниковых систем связи в сети 5G Advanced/6G; исследовать перспективные технологии построения спутниковой составляющей в сетях 6G с использованием терагерцовых диапазонов частот; разработать новую топологию и открытую архитектуру сетей 5G Advanced/6G и их основных элементов; исследовать методы построения транспортных сетей 5G Advanced/6G, обеспечивающих сквозное соединения с минимальным времен загрузки (оптические транспортные когерентные сети DWDM, открытые оптические транспортные сети инфракрасного диапазона с пропускной способностью 100–1000 Гбит/с и оптическую транспортную сеть с высокой пропускной способностью 20–80 Тбит/с); исследовать методы построения сети радиодоступа 5G Advanced/6G; разработать требования к абонентскому оборудования 5G Advanced/6G; исследовать методы и средства измерений параметров радиоинтерфейса терминальных устройств беспроводной связи 5G/6G; сформировать технический и технологический задел НИИР для обеспечения контрольно-испытательных работ при разработке СВЧ устройств для систем связи 6G.
Кроме того, в плане мероприятий есть пункты: исследовать алгоритмы пространственного мультиплексирования для антенных систем сети радиодоступа 6G (Ultra Massive MIMO); разработать методы поиска радиолуча для борьбы с микромобильностью; исследовать и разработать методы сопряжения квантовой и постквантовой криптографии с сигнально-кодовыми конструкциями в сетях радиодоступа 5G Advanced/6G; исследовать помехоустойчивые коды и новые методы декодирования с высокой пропускной способностью; исследовать методы обеспечения предельно высокой спектральной эффективности в сетях 6G; исследовать массированное межмашинное взаимодействие (10 млн объектов интернета вещей на 1 кв км покрытия); исследовать специфику сверхширокополосной передачи информации в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах; исследовать методы машинного обучения для разработки алгоритмов обслуживания пользователей с заданными требованиями к QoS в гетерогенных сетях доступа 6G с несколькими активными интерфейсами (LTE-NR/6G) и функцией мультисвязности; обеспечить использование алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения в составе программы обеспечения базовой станции для улучшения параметров радиопокрытия; исследовать необходимость и сценарии применения алгоритмов искусственного интеллекта для повышения эффективности радиоинтерфейса 6G.
В числе других мероприятий в рамках этого направления значится: исследование технологических элементов сетей 6G; исследование пакетных маршрутизаторов петабитного и терабитного классов для транспортных сетей уровня магистрали, агрегации, доступа; исследование пути создания и разработки основных принципов построения базовых элементов излучающих структур и трактов аналоговой сигнальной обработки с энергетически-оптимальными характеристиками и улучшенной технологичностью производства на основе современных микроэлектронных структур для сетей 6G; исследование вариантов построения антенн базовых станций 6G; исследование способов построения антенн базовых станций 5G/6G для плотной городской застройки с применением отечественной элементной базы; исследование вариантов построения бортовых антенн спутников связи, интегрированных в сети 6G; исследование вариантов построения абонентских терминалов с использованием АФР (амплитудно-фазовое распределение), размещаемых на подвижных пилотируемых и беспилотных судах; исследование возможности создания унифицированного антенно-фидерного устройства для мобильных терминалов спутниковой связи, встраиваемых в сети 6G; исследование и разработка линейки унифицированных (фронт-энд) фильтров СВЧ для обеспечения электромагнитной совместимости спутниковых систем связи с сетями 6G.
Электронная компонентная база для сетей 6G
Отдельным блоком в документе отмечены мероприятия по разработке требований к кремниевой и гибридной электронно-компонентной базе: разработка набора специализированных микросхем формирования лучей с использованием Si CMOS технологии (SiGE) для применения в базовых станциях и на борту спутников, интегрированных в сети 6G; разработка специализированной микросхемы радиационно-стойкого сигнального процессора для создания интегрированных спутниковых систем в сети 6G; разработка требований к ЭКБ на базе SiGE (кремний-германий), GaAS (арсенид галлия),InP (фосфид индия), GaN (галлий нитрид), SiC (карбид кремния) и GaO (оксид галлия).
Также предполагается разработать требования к лямбда-коммутаторам (WSS) для оптических транспортных сетей на основе MEMS (Microelectromechanical System) и LCOS (Liquid Crystal on Silicon) и к новым видам оптоволокна (полым и многосердечниковым). Запланировано проведение исследований возможности использования метаматериалов для улучшения параметров трансиверов радиоголовок и интеллектуальных отражающих поверхностей (Intelligent reflecting surfaces, IRS) для реализации режимов SDMA(Space-division multiple access) для двух диапазонов (миллиметровый и субмиллиметровый).
Научно-исследовательские работы в области 6G
Для выработки базовых технологических принципов для производства цифровой и аналоговой ЭКБ и формирования отдельных производственных циклов для сетей 6G запланировано проведение ряда научно-исследовательских работ: «Основные критичные элементы ЭКБ»; «Технологии эпитаксиального роста и фотолитографии систем на основе кремния», «Технологии эпитаксиального роста и фотолитографии на основе кремний-германия»; «Технологии эпитаксиального роста и фотолитографии на основе нитрида галлия», «Технологии эпитаксиального роста и фотолитографии на основе оксид галлия», «Технология эпитаксиального роста фотонных интегральных схем ФИС (SIP — Silicon Integrated Photonics)».
Ряд НИР предлагается провести для разработки технологических решений в области цифровых, приемопередающих и транспортных модулей компонентов сетей 5G/6G: «Выработка базовых технологических принципов работы компактных мастер-часы для синхронизации с наносекундной и пикосекундой точностью»; «Выработка базовых технологических принципов работы фотонных аналого-цифровых преобразователей для систем связи»; «Выработка базовых технологических принципов высокостабильных радиофотонных генераторов временных отчетов с низким уровнем фазовых шумов»; «Выработка базовых технологических принципов работы трансивера радиоголовок для всех четырех основных (дециметровый, сантиметровый, миллиметровый, субмиллиметровый); «Выработка базовых технологических принципов работы интегрированных комплексов MIMO от 16*16, 64, 256, 512, 1024, 1024 2040»; «Выработка базовых технологических принципов устройств когерентных оптических транспондеров терабитного класса для C и L диапазонов»; «Выработка базовых технологических принципов устройств сверхбыстрых ЦАП, АЦП»; «Выработка базовых технологических принципов работы генераторов, модуляторов и детекторов в C и L диапазонах»; «Выработка базовых технологических принципов технологии реализации высокоскоростной оперативной памяти большой емкости»; «Исследование подходов к использованию оптического излучения C и L диапазонов в новых оптических средах (многосердечниковые и полые оптические волокна, фотонные кристаллы)».
|2021 г. (базовое значение)
|2022 г.
|2023 г.
|2024 г.
|2025 г.
|2026 г.
|2027 г.
|2030 г.
|Целевые показатели развития высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам
|1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц (по годам)
|0
|0
|6
|23
|47
|20
|18
|59
|2. Объем выручки, полученный от реализации продукции в рамках развития высокотехнологичного направления, ₽млрд (по годам)
|0,0
|0,0
|0,4
|1,8
|8,6
|16,1
|23,9
|33,5
|3.Количество заключенных форвардных контрактов на поставку разрабатываемой продукции потребителям (по годам) ( Дополнительный показатель)
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Целевые показатели развития поднаправления 1 «Базовая станция для выделенных, технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE» высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам
|1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц
|0
|0
|0
|2
|2
|2
|2
|2
|2. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец
|0%
|50%
|50%
|75%
|100%
|100%
|100%
|100%
|3. Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности
|0%
|25%
|50%
|75%
|75%
|100%
|100%
|100%
|4. Объем продукции, реализованной технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, единицы
|0
|0
|100
|2 000
|-
|-
|-
|-
|Целевые показатели развития поднаправления 2 «Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской ЭКБ» высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам
|1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц
|0
|0
|0
|12
|32
|17
|11
|57
|2. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец
|0%
|0%
|5%
|44%
|69%
|100%
|100%
|100%
|3. Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности
|0%
|0%
|0%
|16%
|42%
|74%
|100%
|100%
|4. Объем продукции, реализованной технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, единицы
|0
|0
|0
|0
|3 000
|5 000
|11 000
|12 000
|5. Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления,₽млрд
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|3
|5
|11
|12
|Целевые показатели развития поднаправления 3 «Базовая станция мобильной связи стандартов 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи» высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам
|1. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец
|88%
|88%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|2. Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности
|0%
|38%
|88%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|3. Доля продуктов, по которым запущены опытно-промышленное производство и сертификация
|0%
|38%
|88%
|88%
|100%
|100%
|100%
|100%
|4. Объем продукции, реализованной технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, единицы
|0
|0
|1 000
|2 000
|2 000
|—
|—
|—
|5. Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, ₽млрд
|0
|0,0
|0,3
|0,6
|0,6
|0,0
|0,0
|0,0
|Целевые показатели развития поднаправления 4 «Ядро мобильной сети связи» высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам
|1. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец
|40%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|2. Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности
|40%
|83%
|83%
|83%
|83%
|83%
|100%
|100%
|3. Доля продуктов, по которым запущены опытно-промышленное производство и сертификация
|0%
|17%
|17%
|33%
|83%
|83%
|100%
|100%
|4. Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, ₽млрд
|0,0
|0,0
|0,0
|0,2
|0,2
|0,9
|1,3
|2,5
|Целевые показатели развития поднаправления 5 «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN операторского класса» высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам
|1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц
|0
|0
|6
|8
|12
|0
|0
|0
|2. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец
|20%
|30%
|40%
|80%
|100%
|100%
|100%
|100%
|3. Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности
|15%
|20%
|30%
|60%
|100%
|100%
|100%
|100%
|4. Объем продукции, реализованной технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, единицы
|0
|0
|0
|100
|1 000
|4 000
|8 000
|11 000
|5. Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, ₽млрд
|0,0
|0,0
|0,1
|1
|4,8
|10,2
|11,4
|18
|Целевые показатели развития поднаправления 6 «Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G"высокотехнологичного направления и их значения к 2024 и 2030 годам
|1. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|5
|2. Доля продуктов, по которым создан лабораторный образец
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|12,5%
|25,0%
|37,5%
|100,0%
|3. Объем продукции, реализованной технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления, единицы
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|200
|1 000
|4. Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития высокотехнологичного направления
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,2
|1
|5. Уровень соответствия требованиям о признании продукции отечественной (наличие соответствующих записей в реестрах для серийно выпускаемой продукции)
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|12,5%
|25,0%
|37,5%
|100,0%
|Объем российского рынка технологических решений, создаваемых в рамках высокотехнологичного направления, в 2025, 2030 году, ₽млн (индикатор развития высокотехнологичного направления)
|Значение для высокотехнологичного направления, в ₽млн (по годам), в том числе:
|0
|0,0
|400
|1 770
|8 550
|16 100
|23 900
|33 500
|для поднаправления "Подсистема базовых станций стандарта GSM/LTE/NR (5G) для сетей связи общего пользования, в том числе с использованием российской ЭКБ"
|0
|0,0
|0,0
|0,0
|3 000
|5 000
|11 000
|12 000
|для поднаправления "Базовая станция мобильной связи стандартов 2G/GSM+4G/LTE для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи"
|0
|0,0
|300
|600
|600
|0,0
|0,0
|0,0
|для поднаправления "Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN операторского класса"
|0
|0,0
|0,0
|150
|150
|900
|1 300
|2 500
|для поднаправления «Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN операторского класса"
|0
|0,0
|100
|1 020
|4 800
|10 200
|11 400
|18 000
|для поднаправления "Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G"
|0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|200
|1 000
Источник: CNews Analytics, 2023