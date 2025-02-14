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3GPP SAE System Architecture Evolution EPC Evolved Packet Core ePDG Evolved Packet Data Gateway


EPDG (Evolved Packet Data Gateway) – решение для подключения абонентов к мобильной сети через Wi-Fi. Оно особенно полезно в зонах с плохим покрытием. EPDG снижает нагрузку на базовые станции мобильных сетей и гарантирует высокую степень безопасности передачи данных благодаря встроенным механизмам шифрования


14.02.2025 VAS Experts представляет решения для мобильных операторов: EPDG и LBS 2
07.02.2024 В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 1
25.01.2023 МТС построила выделенную сеть LTE на угольном разрезе «Новой горной УК» 1
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1
06.09.2017 Ericsson и China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае 1
20.02.2017 Ericsson представила расширенный портфель 5G-решений 1
11.06.2016 Brocade vEPC 1
26.11.2015 Подтверждена совместимость Brocade Virtual Evolved Packet Core с NFV-инфраструктурой VMware 1
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков 1
23.03.2015 Alcatel-Lucent: Облака помогут операторам справиться с лавинообразным ростом трафика 2
02.04.2014 EPC-виртуализация меняет мобильные сети 1
16.07.2013 Ericsson обеспечил национальное LTE-покрытие в Эстонии на сети EMT 1
20.06.2013 Tele2 и НИИР приступили к испытаниям технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в Калуге 1
15.01.2013 «Вайнах Телеком» построил первую в Чеченской республике сеть 4G стандарта TD-LTE 1
19.04.2012 Ericsson будет развивать сеть LTE в Японии 1
28.03.2012 Tele2 и НИИ Радио успешно завершили испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц 1
13.03.2012 Tele2 и НИИР начинают испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц 1
16.02.2012 Tele2 выбрал решения Nokia Siemens Networks для испытаний технологии LTE в диапазоне 1800 МГц 1
06.02.2012 Ericsson продемонстрировал звонок без разрыва соединения при переходе абонента из сети LTE в GSM 1
12.10.2011 Ericsson предоставит компании Augere комплексное решение TD-LTE для оказания услуг связи в Индии 1
23.03.2011 Ericsson и NetAmerica Alliance построят сеть LTE для сельских районов США 1
13.01.2011 Финская компания DNA подписала договор с Ericsson на переход к 4G 1
09.11.2010 Датский оператор TDC заключает контракт с Ericsson на внедрение коммерческой сети LTE 2
17.02.2010 «МТС-Украина» выбрала Alcatel-Lucent для проведения комплексных испытаний технологии LTE 1
21.10.2009 Motorola и China Mobile продемонстрировали сеть TD-LTE 1
17.09.2009 Motorola представила новый портфель решений для LTE-сети 1
18.08.2009 Motorola готовится к коммерческому запуску сетей LTE 1
06.03.2009 Mobile World Congress 2009: вендоры научат экономить 1
13.02.2009 Nortel продемонстрирует 4G-решения на Mobile World Congress 1
13.02.2009 «Эрикссон» представила новое решение для обслуживания LTE-сетей 1
15.01.2009 «Эрикссон» поможет TeliaSonera создать коммерческую LTE-сеть 2

Публикаций - 34, упоминаний - 38

3GPP и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 11
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 5
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 5
Nokia Siemens 125 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 4
Lenovo Motorola 3502 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 4
China Mobile 407 3
Ростелеком 9738 2
Huawei 3946 2
Qualcomm Technologies 1828 2
Meta Platforms - Facebook 4444 2
LG Electronics 3618 2
Intel Corporation 12214 2
Hitachi - Хитачи 1465 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
Deutsche Telekom 911 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 2
Brocade Communications Systems 241 2
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
Motorola Inc 1148 2
Siemens AG - Siemens Group 2593 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 2
Samsung Electronics 10282 1
Broadcom - VMware 2365 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4906 1
Cisco Systems 5120 1
X Corp - Twitter 2848 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Microsoft Corporation 24661 1
ИКС 321 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
HP Inc. 5691 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
SoftBank Group 260 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 983 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания 6 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
NSSF - National Social Security Fund 4 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 63 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8254 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27932 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3453 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20719 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29830 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13961 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3762 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 6
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 214 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2718 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12591 6
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3745 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15993 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 459 5
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NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 767 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6418 5
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8599 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30894 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6463 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8052 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1000 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 4
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 22 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4099 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7751 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 4
Intel x86 - архитектура процессора 1862 3
Apple iPhone 6 4862 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1592 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 2
Brocade vEPC - Brocade Virtual Evolved Packet Core 3 2
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 6 2
Nokia Alcatel-Lucent eNodeB 2 2
Linux OS 10005 1
Apple - App Store 2897 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 1
Microsoft Skype 2067 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 1
Honor View - серия смартфонов 36 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
MyDrivers 44 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 175 1
BBK vivo Halo Fullview 63 1
Ericsson Radio System - ERS 72 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 278 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 42 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 1
Broadcom - VMware Ready 27 1
Broadcom - VMware Solutions Exchange 8 1
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 19 1
НТР - Новые телеком-решения 26 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Nokia SROS - Nokia Service Router Operating System - Nokia SR Linux - Nokia Service Router Linux - операционная система для сервисных маршрутизаторов 3 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29232 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
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ABI Research 234 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
ACG Research 8 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 222 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 5
GSMA Global Mobile Awards 7 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
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