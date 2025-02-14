EPDG (Evolved Packet Data Gateway) – решение для подключения абонентов к мобильной сети через Wi-Fi. Оно особенно полезно в зонах с плохим покрытием. EPDG снижает нагрузку на базовые станции мобильных сетей и гарантирует высокую степень безопасности передачи данных благодаря встроенным механизмам шифрования.