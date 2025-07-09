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ITG VAS Experts СКАТ PGW Packet Data Network Gateway


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 VAS Experts выпустил собственный шлюз пакетной передачи данных СКАТ PGW 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 32 1
HPE SGI - Silicon Graphics 387 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 244 1
3GPP - SAE - System Architecture Evolution - EPC - Evolved Packet Core - ePDG - Evolved Packet Data Gateway 36 1
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 34 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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