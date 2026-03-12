Разделы

3GPP SAE System Architecture Evolution EPC Evolved Packet Core ePDG Evolved Packet Data Gateway PGW Packet Data Network Gateway


EPDG (Evolved Packet Data Gateway) – решение для подключения абонентов к мобильной сети через Wi-Fi. Оно особенно полезно в зонах с плохим покрытием. EPDG снижает нагрузку на базовые станции мобильных сетей и гарантирует высокую степень безопасности передачи данных благодаря встроенным механизмам шифрования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.03.2026 VAS Experts и Media-Tel подтвердили технологическую совместимость решений для построения мобильного оператора 3
12.02.2026 VAS Experts и ITPOD представили программно-аппаратный комплекс СКАТ PCEF для операторов связи 1
10.11.2025 VAS Experts выходит на рынок Вьетнама с решениями для операторов связи 1
05.11.2025 Инфраструктура для интернета вещей: роль CMP/M2M-платформ в цифровой экономике 1
05.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских M2M/CMP-платформ 1
23.09.2025 Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов 1
15.09.2025 VAS Experts выходит на рынок Индии с решениями для операторов связи 3
09.07.2025 VAS Experts выпустил собственный шлюз пакетной передачи данных СКАТ PGW 2
27.02.2025 Петербургский оператор связи «Миател» запустил WiFi Calling от VAS Experts 2
14.02.2025 VAS Experts представляет решения для мобильных операторов: EPDG и LBS 2
23.01.2025 VAS Experts запустила новое решение для мобильных операторов «СКАТ PCEF» 1
07.02.2024 В России создана спецкомпания для разработки ядра 5G на замену Ericsson, Nokia и Huawei 1
14.04.2023 Определены победители первого российского конкурса «Лучшие проекты по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» 1
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G 2
25.01.2023 МТС построила выделенную сеть LTE на угольном разрезе «Новой горной УК» 1
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1
06.09.2017 Ericsson и China Unicom запустили в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE в Китае 1
20.02.2017 Ericsson представила расширенный портфель 5G-решений 1
11.06.2016 Brocade vEPC 1
17.02.2016 Новые решения Brocade помогут операторам мобильной связи перестроить архитектуру сетей под требования 5G 1
26.11.2015 Подтверждена совместимость Brocade Virtual Evolved Packet Core с NFV-инфраструктурой VMware 1
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков 1
23.03.2015 Alcatel-Lucent: Облака помогут операторам справиться с лавинообразным ростом трафика 2
02.04.2014 EPC-виртуализация меняет мобильные сети 1
16.07.2013 Ericsson обеспечил национальное LTE-покрытие в Эстонии на сети EMT 1
20.06.2013 Tele2 и НИИР приступили к испытаниям технологии LTE в диапазоне 1800 МГц в Калуге 1
15.01.2013 «Вайнах Телеком» построил первую в Чеченской республике сеть 4G стандарта TD-LTE 1
19.04.2012 Ericsson будет развивать сеть LTE в Японии 1
28.03.2012 Tele2 и НИИ Радио успешно завершили испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц 1
13.03.2012 Tele2 и НИИР начинают испытания технологии LTE в диапазоне 1800 МГц 1
16.02.2012 Tele2 выбрал решения Nokia Siemens Networks для испытаний технологии LTE в диапазоне 1800 МГц 1
06.02.2012 Ericsson продемонстрировал звонок без разрыва соединения при переходе абонента из сети LTE в GSM 1
12.10.2011 Ericsson предоставит компании Augere комплексное решение TD-LTE для оказания услуг связи в Индии 1
16.06.2011 «Скай Линк» завершил модернизацию пакетного ядра в Москве 1
23.03.2011 Ericsson и NetAmerica Alliance построят сеть LTE для сельских районов США 1
13.01.2011 Финская компания DNA подписала договор с Ericsson на переход к 4G 1
09.11.2010 Датский оператор TDC заключает контракт с Ericsson на внедрение коммерческой сети LTE 2
17.02.2010 «МТС-Украина» выбрала Alcatel-Lucent для проведения комплексных испытаний технологии LTE 1
21.10.2009 Motorola и China Mobile продемонстрировали сеть TD-LTE 1

