3GPP SAE System Architecture Evolution EPC Evolved Packet Core ePDG Evolved Packet Data Gateway PGW Packet Data Network Gateway
EPDG (Evolved Packet Data Gateway) – решение для подключения абонентов к мобильной сети через Wi-Fi. Оно особенно полезно в зонах с плохим покрытием. EPDG снижает нагрузку на базовые станции мобильных сетей и гарантирует высокую степень безопасности передачи данных благодаря встроенным механизмам шифрования.
