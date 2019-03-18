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NFV Network Functions Virtualization VNF Virtualized Network Functions NFVI Network Functions Virtualization Infrastructure SVF Super Virtual Fabric Виртуализация сетевых функций Виртуальные сетевые решения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.03.2019
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Ericsson и VMware упростят виртуализацию сетевых служб операторам связи
Ericsson и VMware подписали глобальное партнерское соглашение, призванное упростить совместное развертывание и эксплуатацию приложений Ericsson и платформы VMware vCloud NFV. Новое соглашение укрепляет тесное сотрудничество между двумя компаниями, которое продолжается с 2012 года. Их клиенты из отрасли телекоммуникаций теперь смогут быстрее добиться отдачи от с
|27.06.2018
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Vmware представила платформу для виртуализации функций сети связи стандарта 5G
Vmware анонсировала выход Vmware vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0, новой версии платформы для виртуализации функций сети связи (NFV). В состав решения войдет Vmware Integrated OpenStack-Carrier Edition 5.0. Среди преимуществ р
|09.02.2018
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Huawei стала поставщиком NFVI-решений с OVP- сертификацией
более высокой совместимостью в коммерческих проектах, что значительно снижает расходы на внедрение NFV-технологии для операторов связи и участников отрасли. По результатам сертификации, решени
|09.11.2017
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Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей
дничество Orange и Red Hat является частью совместной программы по реализации расширенной поддержки NFV в рамках OpenStack и других проектов с открытым кодом с учетом специфики работы и особенн
|26.10.2017
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Dell EMC и VMware представили комплексные NFV-решения для операторов связи
ное обеспечение Dell EMC для облачных инфраструктур и OpenStack-совместимую платформу VMware vCloud NFV. Решение призвано ускорить внедрение и снизить общие расходы при выполнении задач виртуал
|28.09.2017
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Brain4Net и «Инфосистемы Джет» предложат заказчикам российские SDN/NFV решения
Brain4Net и «Инфосистемы Джет» объявили о партнерстве в области создания готовых коммерческих решений в области программно-определяемых сетей (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV). Системы будут доступны для тестирования в собственной лаборатории интегратора уже с октября 2017 года.В рамках партнерства компания «Инфосистемы Джет» начнет предлагать своим заказчикам р
|23.05.2017
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ЦПИКС разработал платформу управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO
Центр прикладных исследований компьютерных сетей (ЦПИКС) объявил о разработке платформы управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO, которая облегчит операторам связи и владельцам ЦОД переход на сервисно-ориетированную архитектуру с минимальными вложениями. Как рассказали Cnews в компании, C2 Platform разработана
|11.04.2017
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Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform
связи, провайдеров облачных сервисов и распределенных корпоративных сетей на базе технологий SDN и NFV. Как рассказали CNews в компании, B4N Service Platform Release 2.0 включает расширение фу
|20.03.2017
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Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами
Компания Brain4Net, инновационный разработчик SDN/NFV-решений, представит в рамках Open Networking Summit автоматизированное и полностью управл
|15.03.2017
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«Крок» в рамках программы импортозамещения в SDN заключил о партнерстве с Brain4Net
«Крок» в рамках расширения компетенции в области программно-определяемых технологий (SDN&NFV) объявил о заключении партнерского соглашения с системным интегратором Brain4Net. Как рассказали CNews в компании, теперь заказчики «Крок» в рамках импортозамещения смогут повышать эффектив
|03.03.2017
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Платформа VMware vCloud NFV 2.0 поможет операторам связи ускорить модернизацию сети и запуск новых сервисов
игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, представила платформу VMware vCloud NFV 2.0. Она предназначена для модернизации и трансформации сетевой архитектуры и подходов к
|10.11.2016
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VMware расширила NFV-экосистему новыми партнерскими решениями
VMware в рамках расширения экосистемы VMware Ready для виртуализации сетевых функций (NFV) объявила о добавлении новых сертифицированных решений от A10 Networks, Fortinet, Riverb
|01.11.2016
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Red Hat и Ericsson будут совместо продвигать решения с открытым кодом для телекоммуникаций
омышленному использованию коммуникационных решений с открытым кодом на основе технологий OpenStack, NFV (виртуализации сетевых функций), SDN (программно-определяемые сети) и SDI (программно-опр
|23.09.2016
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Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept
нстрацию решения для построения сетей metro-агрегации операторского класса на базе технологий SDN и NFV.По условиям MEF16 Proof of Concept Showcase, разработчики технологического решения совмес
|01.09.2016
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Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков»
мы для развертывания, масштабирования и сопровождения частных и публичных облачных решений, а также NFV-сред с виртуализацией сетевых функций (Network Functions Virtualization). Новая версия пл
|21.07.2016
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Orange Business Services и AT&T совместно разработают инициативы по использованию открытого кода и стандартизации в SDN
(software-defined networking/SDN) и виртуализации сетевых функций (network function virtualization/NFV). Компании разделяют стратегическое видение, согласно которому не только оборудование, но
|13.07.2016
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Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum
Компания Brain4Net, разработчик решений для Metro-сетей на базе технологий SDN и NFV (Software Defined Networks и Network Function Virtualization), стала участником консорциу
|08.07.2016
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Партнерство ЦПИКС и «Сервионики» начинается с первого в России проекта по внедрению SDN&NFV
тей (ЦПИКС) и компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер услуг ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов, заключили договор о стратегическом партнерстве с целью продвижения отечественных SDN&NFV решений на российском и зарубежном рынках. Сотрудничество компаний начинается с пилотного проекта для «Ростелекома»: на технологии SDN будет переведен сегмент региональной сети в одном из р
|01.06.2016
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Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты
ipment) на основе платформы NXP для виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization, NFV) на базе ARM-процессоров, сообщили CNews в Trend Micro. «С началом применения технологии
|22.03.2016
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Венчурный фонд «Ростелекома» инвестировал в российского разработчика ПО Brain4Net
ур программно-конфигурируемых сетей SDN (Software Defined Networks) и виртуализации сетевых функций NFV (Network Function Virtualization). Компания разрабатывает платформу, включающую в себя ор
|25.02.2016
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EMC представила Provider Cloud System — референсную архитектуру для программно-определяемой инфраструктуры NFVI
Референсная архитектура EMC PCS соответствует отраслевому стандарту виртуализации сетевых функций (NFV) — она была разработана специально для работы с технологиями VMware. Состоящая из уровня
|26.11.2015
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Подтверждена совместимость Brocade Virtual Evolved Packet Core с NFV-инфраструктурой VMware
Brocade Virtual Evolved Packet Core получило статус VMware Ready по виртуализации сетевых функций (NFV). Решение доступно на сайте VMware Solution Exchange (VSX), сообщили CNews в Brocade. «Эт
|29.10.2015
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HP помогает телекоммуникационным компаниям перейти на технологии NFV
зультаты совместного проекта с F5 Networks, Nuage Networks и Telstra, телекомунникационной ИТ-компанией Австралии, с целью разработки экспериментальной версии платформы виртуализации сетевых функций (NFV). Это решение получило сертификат Европейского института по стандартам в области телекоммуникаций (ETSI). Оно призвано обеспечить провайдерам коммуникационных услуг документированную и восп
|12.08.2015
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SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017
. В результате многие игроки телекоммуникационного рынка с надеждой смотрят на решения класса SDN и NFV. Топ-10 стратегических технологических трендов для 2015 г. от Gartner Слияние реального и
|10.07.2015
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Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков
CNews: Какова рыночная подоплека возникновения NFV, в связи с чем операторам потребовались эти технологии? Фил Тилли: Широкое распространени
|10.07.2015
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Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач
аке: новая архитектура Новая эра, в которую вступают телеком-компании с внедрением технологий SDN и NFV, перевернет отрасль, убежден Чжао Ликунь, вице-президент по технологическим решениям и ма
|30.06.2015
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Huawei SoftCom – телеком нового поколения
ешением могут стать технологии SDN (Software-Defined Networking, программно-конфигурируемые сети) и NFV (Network Function Virtualization, функциональная виртуализация сетей), которые позволяют
|16.06.2015
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МТС и Ericsson испытали автоматически масштабируемое облачное решение для передачи голоса в сетях LTE
ие ядра IMS базируется на концепции виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization, NFV). Суть этого подхода заключается в физическом разделении работы ПО от разнородного парка
|21.05.2015
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Конференция «Huawei SoftCom – телеком нового поколения»
awei SoftCom – телеком нового поколения», на которой будут обсуждаться возможности технологий SDN и NFV. Эксперты Huawei расскажут о новой концепции создания сетей связи SoftCom, построенной на
|13.03.2015
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VMware представила vCloud for NFV со встроенной поддержкой OpenStack
Компания VMware, мировой разработчик решений в области виртуализации и облачных инфраструктур, представила VMware vCloud for NFV — интегрированную платформу для виртуализации сетевых функций (NFV), сочетающую проверенную временем платформу виртуализации и управления вычислительными и сетевыми ресурсами, ресурс
|24.02.2015
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«Ростелеком» и ЦПИКС стали партнерами в области развития SDN и NFV
«Ростелеком» и отечественный Центр прикладных исследований компьютерных сетей подписали договор о сотрудничестве в области SDN и NFV. Цель сотрудничества - исследование возможностей и условия внедрения технологий SDN и NFV в сети «Ростелекома». В частности, в области разработки архитектуры, средств управления SDN-
|30.01.2015
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Nokia Networks и HP предложат операторам решение для ускорения развертывания телеком-облаков
ании облачного решения для провайдеров телекоммуникационных услуг, соответствующего нормативам ETSI NFV. Облачные сервисы с открытым кодом отвечают требованиям операторов по доступности и ускор
|15.10.2014
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ЦПИКС займется разработкой средств управления ИТ-инфраструктурой в компьютерных сетях на основе SDN и NFV
зработку средств управления ИТ-инфраструктурой в корпоративных и ведомственных компьютерных сетях на основе технологии программно-конфигурируемых сетей (ПКС/SDN) и виртуализации сетевых сервисов (ВСС/NFV) на i40 млн. Основной упор в этих проектах сделан на отработку техники виртуализации ресурсов инфраструктуры и информационных сервисов предприятия и управления ими на базе SDN/ПКС технологи
|07.10.2014
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AMD представила решение для виртуализации сетевых функций на базе 64-битной однокристальной ARM-системы
Компания AMD представила свое первое решение для виртуализации сетевых функций (NFV) на базе 64-битной однокристальной ARM-системы и объявила о начале поставок тестовых обра
|29.09.2014
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Более половины российских операторов тестируют технологии SDN и NFV
Компания J’son & Partners Consulting представила основные результаты опроса крупнейших российских телекоммуникационных операторов о планах внедрения SDN и NFV на коммерческих сетях. По результатам опроса J'son & Partners Сonsulting, по состоянию на август-сентябрь 2014 г. большая часть опрошенных операторов (более 70%) мобильной и фиксированной с
|28.02.2014
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Программа HP OpenNFV поможет телеком-компаниям ускорить вывод услуг на рынок
ла OpenNFV — комплексную программу виртуализации сетевых функций (Network Functions Virtualization, NFV), призванную помочь телекоммуникационным компаниям ускорить, упростить и снизить стоимост
NFV и организации, системы, технологии, персоны:
|Щапов Олег 24 15
|Попов Сергей 168 10
|Пенетова Татьяна 17 9
|Нурутдинов Султан 23 9
|Бердяев Дмитрий 9 8
|Смелянский Руслан 26 7
|Романов Роман 53 6
|Бриткин Александр 7 6
|Хрусталев Сергей 14 5
|Прокопович Владислав 15 5
|Кондратьева Анастасия 7 5
|Лапшин Алексей 25 4
|Burns Tom - Бернс Том 19 4
|Ефремов Александр 24 4
|Кирьянова Александра 171 4
|Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 4
|Спинул Артем 10 4
|Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 4
|Лебедев Павел 36 4
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 4
|Конарев Дмитрий 7 4
|Жаров Олег 4 4
|Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 4
|Капля Роман 10 4
|Хлиманенко Роман 5 4
|Богачев Игорь 183 3
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Василенко Александр 99 3
|Бородин Андрей 40 3
|Меденцев Константин 106 3
|Каминский Максим 14 3
|Бондарев Владимир 17 3
|Герасимов Александр 46 3
|Горшенин Василий 6 3
|Лепехин Виталий 4 3
|Козлов Илья 14 3
|Василенко Эдуард 3 3
|Zelinsky Valter - Зелински Вальтер 3 3
|Шпорт Антон 9 3
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