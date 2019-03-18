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NFV Network Functions Virtualization VNF Virtualized Network Functions NFVI Network Functions Virtualization Infrastructure SVF Super Virtual Fabric Виртуализация сетевых функций Виртуальные сетевые решения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.03.2019 Ericsson и VMware упростят виртуализацию сетевых служб операторам связи

Ericsson и VMware подписали глобальное партнерское соглашение, призванное упростить совместное развертывание и эксплуатацию приложений Ericsson и платформы VMware vCloud NFV. Новое соглашение укрепляет тесное сотрудничество между двумя компаниями, которое продолжается с 2012 года. Их клиенты из отрасли телекоммуникаций теперь смогут быстрее добиться отдачи от с
27.06.2018 Vmware представила платформу для виртуализации функций сети связи стандарта 5G

Vmware анонсировала выход Vmware vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0, новой версии платформы для виртуализации функций сети связи (NFV). В состав решения войдет Vmware Integrated OpenStack-Carrier Edition 5.0. Среди преимуществ р
09.02.2018 Huawei стала поставщиком NFVI-решений с OVP- сертификацией

более высокой совместимостью в коммерческих проектах, что значительно снижает расходы на внедрение NFV-технологии для операторов связи и участников отрасли. По результатам сертификации, решени
09.11.2017 Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей

дничество Orange и Red Hat является частью совместной программы по реализации расширенной поддержки NFV в рамках OpenStack и других проектов с открытым кодом с учетом специфики работы и особенн
26.10.2017 Dell EMC и VMware представили комплексные NFV-решения для операторов связи

ное обеспечение Dell EMC для облачных инфраструктур и OpenStack-совместимую платформу VMware vCloud NFV. Решение призвано ускорить внедрение и снизить общие расходы при выполнении задач виртуал
28.09.2017 Brain4Net и «Инфосистемы Джет» предложат заказчикам российские SDN/NFV решения

Brain4Net и «Инфосистемы Джет» объявили о партнерстве в области создания готовых коммерческих решений в области программно-определяемых сетей (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV). Системы будут доступны для тестирования в собственной лаборатории интегратора уже с октября 2017 года.В рамках партнерства компания «Инфосистемы Джет» начнет предлагать своим заказчикам р
23.05.2017 ЦПИКС разработал платформу управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO

Центр прикладных исследований компьютерных сетей (ЦПИКС) объявил о разработке платформы управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO, которая облегчит операторам связи и владельцам ЦОД переход на сервисно-ориетированную архитектуру с минимальными вложениями. Как рассказали Cnews в компании, C2 Platform разработана
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform

связи, провайдеров облачных сервисов и распределенных корпоративных сетей на базе технологий SDN и NFV. Как рассказали CNews в компании, B4N Service Platform Release 2.0 включает расширение фу
20.03.2017 Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами

Компания Brain4Net, инновационный разработчик SDN/NFV-решений, представит в рамках Open Networking Summit автоматизированное и полностью управл
15.03.2017 «Крок» в рамках программы импортозамещения в SDN заключил о партнерстве с Brain4Net

«Крок» в рамках расширения компетенции в области программно-определяемых технологий (SDN&NFV) объявил о заключении партнерского соглашения с системным интегратором Brain4Net. Как рассказали CNews в компании, теперь заказчики «Крок» в рамках импортозамещения смогут повышать эффектив
03.03.2017 Платформа VMware vCloud NFV 2.0 поможет операторам связи ускорить модернизацию сети и запуск новых сервисов

игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, представила платформу VMware vCloud NFV 2.0. Она предназначена для модернизации и трансформации сетевой архитектуры и подходов к

10.11.2016 VMware расширила NFV-экосистему новыми партнерскими решениями

VMware в рамках расширения экосистемы VMware Ready для виртуализации сетевых функций (NFV) объявила о добавлении новых сертифицированных решений от  A10 Networks, Fortinet, Riverb
01.11.2016 Red Hat и Ericsson будут совместо продвигать решения с открытым кодом для телекоммуникаций

омышленному использованию коммуникационных решений с открытым кодом на основе технологий OpenStack, NFV (виртуализации сетевых функций), SDN (программно-определяемые сети) и SDI (программно-опр
23.09.2016 Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept

нстрацию решения для построения сетей metro-агрегации операторского класса на базе технологий SDN и NFV.По условиям MEF16 Proof of Concept Showcase, разработчики технологического решения совмес
01.09.2016 Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков»

мы для развертывания, масштабирования и сопровождения частных и публичных облачных решений, а также NFV-сред с виртуализацией сетевых функций (Network Functions Virtualization). Новая версия пл
21.07.2016 Orange Business Services и AT&T совместно разработают инициативы по использованию открытого кода и стандартизации в SDN

(software-defined networking/SDN) и виртуализации сетевых функций (network function virtualization/NFV). Компании разделяют стратегическое видение, согласно которому не только оборудование, но
13.07.2016 Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum

Компания Brain4Net, разработчик решений для Metro-сетей на базе технологий SDN и NFV (Software Defined Networks и Network Function Virtualization), стала участником консорциу
08.07.2016 Партнерство ЦПИКС и «Сервионики» начинается с первого в России проекта по внедрению SDN&NFV

тей (ЦПИКС) и компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер услуг ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов, заключили договор о стратегическом партнерстве с целью продвижения отечественных SDN&NFV решений на российском и зарубежном рынках. Сотрудничество компаний начинается с пилотного проекта для «Ростелекома»: на технологии SDN будет переведен сегмент региональной сети в одном из р
01.06.2016 Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты

ipment) на основе платформы NXP для виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization, NFV) на базе ARM-процессоров, сообщили CNews в Trend Micro. «С началом применения технологии

22.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестировал в российского разработчика ПО Brain4Net

ур программно-конфигурируемых сетей SDN (Software Defined Networks) и виртуализации сетевых функций NFV (Network Function Virtualization). Компания разрабатывает платформу, включающую в себя ор
25.02.2016 EMC представила Provider Cloud System — референсную архитектуру для программно-определяемой инфраструктуры NFVI

Референсная архитектура EMC PCS соответствует отраслевому стандарту виртуализации сетевых функций (NFV) — она была разработана специально для работы с технологиями VMware. Состоящая из уровня

26.11.2015 Подтверждена совместимость Brocade Virtual Evolved Packet Core с NFV-инфраструктурой VMware

Brocade Virtual Evolved Packet Core получило статус VMware Ready по виртуализации сетевых функций (NFV). Решение доступно на сайте VMware Solution Exchange (VSX), сообщили CNews в Brocade. «Эт
29.10.2015 HP помогает телекоммуникационным компаниям перейти на технологии NFV

зультаты совместного проекта с F5 Networks, Nuage Networks и Telstra, телекомунникационной ИТ-компанией Австралии, с целью разработки экспериментальной версии платформы виртуализации сетевых функций (NFV). Это решение получило сертификат Европейского института по стандартам в области телекоммуникаций (ETSI). Оно призвано обеспечить провайдерам коммуникационных услуг документированную и восп
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017

. В результате многие игроки телекоммуникационного рынка с надеждой смотрят на решения класса SDN и NFV. Топ-10 стратегических технологических трендов для 2015 г. от Gartner Слияние реального и
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков

CNews: Какова рыночная подоплека возникновения NFV, в связи с чем операторам потребовались эти технологии? Фил Тилли: Широкое распространени
10.07.2015 Эволюция SDN и NFV: от ручного управления сетью к автоматической коробке передач

аке: новая архитектура Новая эра, в которую вступают телеком-компании с внедрением технологий SDN и NFV, перевернет отрасль, убежден Чжао Ликунь, вице-президент по технологическим решениям и ма
30.06.2015 Huawei SoftCom – телеком нового поколения

ешением могут стать технологии SDN (Software-Defined Networking, программно-конфигурируемые сети) и NFV (Network Function Virtualization, функциональная виртуализация сетей), которые позволяют

16.06.2015 МТС и Ericsson испытали автоматически масштабируемое облачное решение для передачи голоса в сетях LTE

ие ядра IMS базируется на концепции виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization, NFV). Суть этого подхода заключается в физическом разделении работы ПО от разнородного парка

21.05.2015 Конференция «Huawei SoftCom – телеком нового поколения»

awei SoftCom – телеком нового поколения», на которой будут обсуждаться возможности технологий SDN и NFV. Эксперты Huawei расскажут о новой концепции создания сетей связи SoftCom, построенной на
13.03.2015 VMware представила vCloud for NFV со встроенной поддержкой OpenStack

Компания VMware, мировой разработчик решений в области виртуализации и облачных инфраструктур, представила VMware vCloud for NFV — интегрированную платформу для виртуализации сетевых функций (NFV), сочетающую проверенную временем платформу виртуализации и управления вычислительными и сетевыми ресурсами, ресурс
24.02.2015 «Ростелеком» и ЦПИКС стали партнерами в области развития SDN и NFV

«Ростелеком» и отечественный Центр прикладных исследований компьютерных сетей подписали договор о сотрудничестве в области SDN и NFV. Цель сотрудничества - исследование возможностей и условия внедрения технологий SDN и NFV в сети «Ростелекома». В частности, в области разработки архитектуры, средств управления SDN-
30.01.2015 Nokia Networks и HP предложат операторам решение для ускорения развертывания телеком-облаков

ании облачного решения для провайдеров телекоммуникационных услуг, соответствующего нормативам ETSI NFV. Облачные сервисы с открытым кодом отвечают требованиям операторов по доступности и ускор
15.10.2014 ЦПИКС займется разработкой средств управления ИТ-инфраструктурой в компьютерных сетях на основе SDN и NFV

зработку средств управления ИТ-инфраструктурой в корпоративных и ведомственных компьютерных сетях на основе технологии программно-конфигурируемых сетей (ПКС/SDN) и виртуализации сетевых сервисов (ВСС/NFV) на i40 млн. Основной упор в этих проектах сделан на отработку техники виртуализации ресурсов инфраструктуры и информационных сервисов предприятия и управления ими на базе SDN/ПКС технологи
07.10.2014 AMD представила решение для виртуализации сетевых функций на базе 64-битной однокристальной ARM-системы

Компания AMD представила свое первое решение для виртуализации сетевых функций (NFV) на базе 64-битной однокристальной ARM-системы и объявила о начале поставок тестовых обра
29.09.2014 Более половины российских операторов тестируют технологии SDN и NFV

Компания J’son & Partners Consulting представила основные результаты опроса крупнейших российских телекоммуникационных операторов о планах внедрения SDN и NFV на коммерческих сетях. По результатам опроса J'son & Partners Сonsulting, по состоянию на август-сентябрь 2014 г. большая часть опрошенных операторов (более 70%) мобильной и фиксированной с
28.02.2014 Программа HP OpenNFV поможет телеком-компаниям ускорить вывод услуг на рынок

ла OpenNFV — комплексную программу виртуализации сетевых функций (Network Functions Virtualization, NFV), призванную помочь телекоммуникационным компаниям ускорить, упростить и снизить стоимост

Публикаций - 243, упоминаний - 393

NFV и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2618 36
Huawei 4689 36
Ростелеком 10996 32
Intel Corporation 12850 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 27
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 21
Red Hat 1379 20
Cisco Systems 5374 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 19
HP Inc. 5903 19
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 18
Dell EMC 5199 18
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1113 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15943 17
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 15
Deutsche Telekom 955 14
МегаФон 10845 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 13
ZTE Corporation 801 13
AT&T Inc 1726 12
China Mobile 437 12
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 12
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 12
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 11
Amazon Inc - Amazon.com 3293 11
Microsoft Corporation 25822 11
Fortinet 455 10
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 10
Google LLC 12746 10
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 39 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1449 8
IBM - International Business Machines Corp 9709 8
Крок - Croc 1969 7
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 7
Lenovo Group 2468 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 14
ПСБ - Промсвязьбанк 968 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2440 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 8
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 134 8
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 8
Arlift - Арлифт 23 7
МКБ - Московский кредитный банк 659 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1539 7
Фора Банк 86 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 151 5
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 5
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 5
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8942 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
Альфа-Банк 1985 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
Роснефть НК - нефтяная компания 564 2
UDR Inc 10 2
Airbnb 102 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
SoftBank Group 286 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
En+ Group - Эн+ ГК 38 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 362 2
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 2
Columbia Sportswear 6 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1785 2
РЖД - Российские железные дороги 2101 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Русагро Группа Компаний 386 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 608 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5747 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6582 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5716 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 4
NSSF - National Social Security Fund 4 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3968 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2083 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3666 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 403 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 990 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 412 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1951 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правительство Бельгии - органы государственной власти 4 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3336 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 295 9
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 8
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 2
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ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 163
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18233 97
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12983 93
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 85
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3365 33
OpenStack 562 32
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3246 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14019 30
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10784 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8704 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28423 28
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16432 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5891 25
Gen V - кибератаки пятого поколения 1347 25
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2749 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22697 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13540 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23132 22
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2102 22
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1772 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13762 21
Intel x86 - архитектура процессора 2179 22
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 178 16
Linux OS 11593 16
Brain4Net B4N Service Platform 12 11
Red Hat OpenStack Platform 32 10
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 34 9
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 575 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 8
Broadcom - VMware vSphere 617 8
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 8
Apple iPhone 6 4861 7
Broadcom - VMware vCloud NFV 9 7
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 7
HPE OpenNFV 7 7
Red Hat Ceph Storage 128 6
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 6
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 6
Brain4Net B4N SwitchOS 7 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 322 5
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 256 5
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 14 5
Broadcom - VMware Ready 27 5
Microsoft Azure 1527 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5783 4
Microsoft Office 365 1046 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 361 4
Huawei Cloud 85 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 4
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 4
Intel Xeon E 197 4
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 4
Red Hat Customer Portal 23 4
Broadcom - VMware VeloCloud 14 4
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 207 4
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 50 4
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform - Nuage Networks VSAP - Nuage Networks Virtualized Services Assurance Platform - Nuage Networks VNS - Nuage Networks Virtualized Network Services 6 4
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks SD-WAN 10 4
Brain4Net B4N CDN-Controller 4 4
Щапов Олег 24 15
Попов Сергей 168 10
Пенетова Татьяна 17 9
Нурутдинов Султан 23 9
Бердяев Дмитрий 9 8
Смелянский Руслан 26 7
Романов Роман 53 6
Бриткин Александр 7 6
Хрусталев Сергей 14 5
Прокопович Владислав 15 5
Кондратьева Анастасия 7 5
Лапшин Алексей 25 4
Burns Tom - Бернс Том 19 4
Ефремов Александр 24 4
Кирьянова Александра 171 4
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 4
Спинул Артем 10 4
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 4
Лебедев Павел 36 4
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 4
Конарев Дмитрий 7 4
Жаров Олег 4 4
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 4
Капля Роман 10 4
Хлиманенко Роман 5 4
Богачев Игорь 183 3
Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
Корнеев Сергей 84 3
Василенко Александр 99 3
Бородин Андрей 40 3
Меденцев Константин 106 3
Каминский Максим 14 3
Бондарев Владимир 17 3
Герасимов Александр 46 3
Горшенин Василий 6 3
Лепехин Виталий 4 3
Козлов Илья 14 3
Василенко Эдуард 3 3
Zelinsky Valter - Зелински Вальтер 3 3
Шпорт Антон 9 3
Россия - РФ - Российская федерация 167230 126
Европа 24999 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47802 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19248 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 14
Германия - Федеративная Республика 13254 11
Испания - Королевство 3842 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3419 9
Азия - Азиатский регион 5937 9
Япония 13824 9
Испания - Каталония - Барселона 752 7
Южная Корея - Республика 7074 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19621 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 6
Швеция - Королевство 3789 6
Евразия - Евразийский континент 645 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8618 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1836 5
Нидерланды 3758 4
Австрия - Австрийская Республика 1358 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 4
США - Калифорния 4836 3
Европа Западная 1496 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 3
Земля - планета Солнечной системы 10888 3
Финляндия - Финляндская Республика 3703 3
Америка - Американский регион 2208 3
Канада 5087 3
Бельгия - Королевство 1198 3
Ближний Восток 3161 3
Испания - Мадрид 178 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2853 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 2
Китай - Шанхай 837 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1034 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 322 2
США - Мэриленд - Балтимор 178 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58040 42
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7883 39
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11824 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16186 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18261 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6196 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34007 19
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3603 14
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6640 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12373 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5811 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10446 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4443 10
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 9
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5627 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 8
Энергетика - Energy - Energetically 5908 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8120 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10934 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9100 7
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3987 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3142 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9131 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2312 6
Экономический эффект 1371 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4050 5
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 3
Открытые системы ИД 176 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2458 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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Content-Review 16 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 28
Gartner - Гартнер 3662 17
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1087 13
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
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U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
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Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 85 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 22 1
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid - Charles III University of Madrid - Мадридский университет имени Карла III 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 325 1
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