VAS Experts и Media-Tel подтвердили технологическую совместимость решений для построения мобильного оператора

Вендоры программного обеспечения для мобильных операторов VAS Experts и Media-Tel объявили об успешном завершении тестирования технологической совместимости компонентов мобильной сети собственного производства. Результаты испытаний подтвердили функциональную совместимость решений и открывают возможности для их совместного применения у операторов связи из коробки, без долгосрочных работ по интеграции.

Интеграция решений двух компаний формирует комплексную альтернативу более дорогостоящим зарубежным и отечественным аналогам, присутствующим на рынке. Помимо этого, созданная тестовая зона может использоваться для проведения пилотных проектов (PoC) — это существенно упрощает и ускоряет процесс оценки решений для MNO и MVNO, позволяя операторам быстрее принимать технологические решения.

Тестовая зона развёрнута на мощностях VAS Experts и в точности повторяет архитектуру сети мобильного оператора. На испытательном стенде успешно проверены основные сценарии, охватывающие применение политик обслуживания и тарификации, поддержку роуминга, управление ограничениями доступа и онлайн управление ресурсами в рамках архитектуры 3GPP PCC, что подтверждает готовность решения к коммерческой эксплуатации.

В рамках стенда задействованы следующие компоненты: PGW (Packet Data Network Gateway) и PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) — решения VAS Experts, обеспечивающие шлюзовую маршрутизацию пакетного трафика и применение политик тарификации непосредственно в потоке данных. ePDG (Evolved Packet Data Gateway) — также решение VAS Experts, обеспечивающее защищённый доступ абонентов к мобильной сети через недоверенные Wi-Fi-сети (например, при VoWiFi); PCRF (Policy and Charging Rules Function) и OCS (Online Charging System) — собственные разработки Media-Tel, реализующие управление политиками предоставления услуг и онлайн-тарификацию в режиме реального времени.

«Совместное тестирование с Media-Tel— важный шаг для рынка. Мы убедились, что наши решения для построения мобильной сети органично работают в связке с продуктами другого вендора. Это даёт операторам реальную возможность строить современную инфраструктуру без избыточных затрат и зависимости от единственного поставщика», — отметил исполнительный директор VAS Experts Артём Терещенко.

«Наши продукты — PCRF и OCS — изначально проектировались для работы в многокомпонентных средах, и интеграция с компонентами VAS Experts это подтвердила. Созданный стенд — не просто лабораторный эксперимент, а готовая точка входа для операторов, которые хотят быстро и без рисков оценить стек решений в условиях, максимально приближенных к боевым», — сказал генеральный директор Media-Tel Константин Левчин.