VAS Experts и ITPOD представили программно-аппаратный комплекс СКАТ PCEF для операторов связи

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts и ITPOD (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) представили программно-аппаратный комплекс СКАТ PCEF для операторов мобильной связи. Решение позволяет управлять правилами обслуживания и тарификацией трафика в реальном времени, повышая качество услуг и экономическую эффективность сетей. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

ПАК СКАТ PCEF используется в сетях мобильных операторов для контроля использования данных, соблюдения сетевых политик и поддержки качества обслуживания при различных сценариях доступа. Комплекс позволяет внедрять новые тарифные планы, включая дифференцированные и конвергентные сервисы, а также учитывать особенности предоплатных, постоплатных, корпоративных и IoT-абонентов.

ПАК подключается к сети оператора по интерфейсу Gi/SGi и взаимодействует с ключевыми элементами инфраструктуры, включая ядро мобильной сети (GGSN/PGW), систему управления политиками обслуживания PCRF, а также модули онлайн- и офлайн-тарификации. Управления конфигурацией осуществляется через командную строку или веб-интерфейс. Встроенные механизмы сбора статистики позволяют формировать данные о потреблении услуг и поведении абонентов, используемые в биллинговых и аналитических системах оператора.

«В условиях роста потребления данных для операторов важно видеть не только трафик, но и поведение абонентов, и реагировать на изменения в режиме реального времени. ПАК СКАТ PCEF позволяет выстраивать такую модель управления и повышать эффективность инвестиций в развитие сети», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения
Цифровизация

Программный комплекс развертывается на серверном оборудовании ITPOD. Серверы поддерживают масштабирование под растущие нагрузки, распределение процессов обработки трафика между узлами и резервирование критически важных компонентов, что исключает простои и потерю данных.

«Передовая серверная инфраструктура формирует фундамент для современных телеком‑сетей и аналитики. Для таких комплексных решений критична стабильная аппаратная база. Благодаря серверам ITPOD операторы наращивают вычислительные ресурсы и расширяют работу без пропорционального роста расходов», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD, корпорация ITG.

