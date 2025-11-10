Разделы

VAS Experts выходит на рынок Вьетнама с решениями для операторов связи

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts заключил партнерское соглашение с компанией ANSV. Теперь ANSV станет эксклюзивным дистрибьютором и предложит полный спектр продуктов VAS Experts телеком-операторам во Вьетнаме. Компания возьмет на себя дистрибуцию и локальную поддержку, используя опыт работы на местном рынке для продвижения решений.

Вьетнам активно проводит цифровую трансформацию. Более 70% населения пользуется интернетом, правительство развивает мобильные сети и широкополосный доступ. Этот рост создает спрос на решения, которые обеспечивают высокое качество сервиса при увеличении потребления трафика и ограниченной полосе пропускания. Инструменты для глубокого анализа трафика и управления им, такие как DPI, BRAS и Quality of Service, становятся важными для предотвращения перегрузок и поддержания стабильного соединения.

Кроме того, на рынке Вьетнама особое внимание уделяется развитию мобильной связи как основного способа доступа к скоростному интернету. Сеть 4G охватывает 99,8% территории страны, а в крупных городах внедряется стандарт 5G. В рамках партнерства с ANSV вьетнамским операторам предложат продукты VAS Experts, включая интеллектуальный шлюз PGW (Packet Data Network Gateway) и систему для применения политик и тарификации PCEF (Policy and Charging Enforcement Function).

«Партнерство с ANSV открывает VAS Experts доступ к перспективному рынку Вьетнама, где потребности операторов совпадают с нашим портфелем. Мы предлагаем востребованные инструменты через доверенного представителя и помогаем справляться с ростом трафика в мобильных сетях», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

