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VAS Experts запустила новое решение для мобильных операторов «СКАТ PCEF»

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts разработал и запустил новый продукт для мобильных операторов «СКАТ PCEF» (СКАТ – система контроля и анализа трафика). Решение помогает управлять тарифами, анализировать трафик и предлагать клиентам персонализированные пакеты услуг.

PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) обеспечивает выполнение политик качества обслуживания (QoS) и гибкой тарификации на основе различных условий в соответствии с требованиями PCRF. «СКАТ PCEF» подключается к сети оператора связи на интерфейсе Gi/SGi и взаимодействует со следующими системами оператора: ядро мобильной сети (GGSN/PGW) по интерфейсу Gi/SGi; модуль управления политиками обслуживания PCRF по интерфейсу Gx; модуль онлайн-тарификации абонентского трафика по интерфейсу Gy; модуль офлайн-тарификации абонентского трафика по интерфейсу Ga/Gz; управление конфигурацией производится через командную строку (CLI) или через веб-интерфейс системы (Web UI)

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«СКАТ PCEF» был создан, чтобы помочь мобильным операторам быстро вводить новые тарифы, анализировать их популярность и гибко адаптироваться к изменениям на рынке. Решение легко интегрируется с PCRF, OCS и OFCS, обеспечивая поддержку как предоплатных и постоплатных абонентов, так и корпоративных пользователей и IoT-устройств. Использование «СКАТ PCEF» позволяет операторам оптимизировать продажу дополнительных услуг, монетизировать точки доступа, улучшать пользовательский опыт и эффективно бороться с мошенничеством», — сказал главный эксперт VAS Experts Станислав Белобородов.

Решение «СКАТ PCEF» позволяет предоставлять тарифные планы, контролировать использование данных и обеспечивать соблюдение политик для поддержания высокого качества и защиты доходов при любом сочетании технологий доступа. Система также генерирует маркетинговые отчеты о поведении пользователей и предоставляет данные для биллинга.

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